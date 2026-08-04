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Proces w sprawie zabójstwa Tupaca coraz bliżej. Na liście świadków znalazł się Suge Knight

Prokuratura ujawniła listę ponad 200 potencjalnych świadków

2026.08.04

opublikował:

Marion Suge Knight

foto: kadr z wideo

Po niemal 30 latach od śmierci Tupaca Shakura śledztwo w sprawie jednego z najgłośniejszych zabójstw w historii hip-hopu wkracza w decydującą fazę. Prokuratura ujawniła listę ponad 200 potencjalnych świadków, którzy mogą zostać wezwani podczas procesu Duane’a „Keefe D” Davisa, oskarżonego o udział w zbrodni.

Ponad 200 świadków w procesie Keefe D

Biuro Prokuratora Okręgowego hrabstwa Clark przedstawiło 16-stronicową listę osób, które mogą zostać przesłuchane podczas procesu. Wśród potencjalnych świadków znaleźli się funkcjonariusze organów ścigania, eksperci, urzędnicy oraz osoby bezpośrednio związane ze sprawą zabójstwa legendarnego rapera.

Choć nie wszyscy zostaną ostatecznie wezwani do złożenia zeznań, lista pokazuje skalę przygotowań prokuratury do procesu.

Suge Knight może złożyć zeznania

Jednym z najbardziej znanych nazwisk na liście jest Suge Knight, były szef Death Row Records. To właśnie on prowadził samochód BMW, w którym 7 września 1996 roku znajdował się Tupac Shakur, gdy padły śmiertelne strzały.

Na liście świadków znaleźli się również były burmistrz Las Vegas Oscar Goodman, gubernator Nevady Joe Lombardo, który w czasie śledztwa pracował w policji Las Vegas, a także były detektyw LAPD Greg Kading, od lat zajmujący się sprawą śmierci rapera.

Prokuratura uwzględniła także członków rodziny Tupaca, choć nie ujawniono jeszcze, kto ostatecznie pojawi się na sali sądowej.

Keefe D nie przyznaje się do winy

Duane „Keefe D” Davis został zatrzymany w 2023 roku po latach publicznych wypowiedzi na temat sprawy, między innymi w wywiadach oraz autobiografii.

Oskarżony przyznał wcześniej, że znajdował się w cadillacu, z którego oddano strzały, jednak konsekwentnie nie przyznaje się do zabójstwa Tupaca Shakura.

Zdaniem prokuratury Davis miał odegrać kluczową rolę w zorganizowaniu ataku, który był odwetem za bójkę z udziałem osób związanych z Death Row Records w hotelu MGM Grand w Las Vegas.

Proces rozpocznie się w sierpniu

Rozpoczęcie wyboru ławy przysięgłych oraz mowy otwierające zaplanowano na 10 sierpnia. Będzie to pierwszy tak ważny etap procesu, który może przynieść odpowiedzi na pytania zadawane przez fanów hip-hopu od blisko trzech dekad.

Tupac Shakur zmarł sześć dni po postrzeleniu, mając zaledwie 25 lat. Jego śmierć przez wiele lat pozostawała jedną z największych nierozwiązanych zagadek w historii muzyki.

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