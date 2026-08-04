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50 Cent wystąpił na ślubie gwiazdy NBA. Tyrese Haliburton bawił się przy „I Get Money”

Legendarny raper pojawił się jako niespodziewany gość

2026.08.04

opublikował:

50Cent 2025

50 Cent był jedną z największych atrakcji wesela koszykarza Tyrese’a Haliburtona. Legendarny raper pojawił się jako niespodziewany gość podczas uroczystości i wykonał na żywo swój kultowy utwór „I Get Money”, wywołując ogromny entuzjazm wśród nowożeńców i zaproszonych gości.

Niespodzianka podczas wesela Tyrese’a Haliburtona

Tyrese Haliburton i Jade Jones powiedzieli sobie „tak” podczas ceremonii, która odbyła się w miniony weekend. Jednym z najbardziej pamiętnych momentów wesela był niespodziewany występ 50 Centa.

Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać, jak raper wykonuje swój hit „I Get Money”, a nowożeńcy bawią się tuż obok sceny. Haliburton znał tekst utworu i wspólnie z artystą śpiewał jego najbardziej charakterystyczne fragmenty.

Fani Knicks szybko zareagowali

Szczególną uwagę internautów zwrócił moment, w którym Haliburton z entuzjazmem podkreślił wers „I run New York”. Nagranie błyskawicznie obiegło media społecznościowe i wywołało falę komentarzy, zwłaszcza wśród kibiców New York Knicks.

Nie jest tajemnicą, że rozgrywający Indiana Pacers od kilku sezonów pozostaje jednym z największych sportowych rywali nowojorskiego klubu. Pacers wyeliminowali Knicks z fazy play-off w poprzednich latach, co sprawiło, że Haliburton nie cieszy się sympatią fanów z Nowego Jorku.

50 Cent od dawna wspiera Haliburtona

To nie pierwszy raz, gdy 50 Cent publicznie okazuje sympatię Tyrese’owi Haliburtonowi i Indiana Pacers. W przeszłości raper wielokrotnie chwalił koszykarza, czym naraził się części kibiców Knicks.

Zdaniem wielu fanów artysta, jako nowojorczyk, powinien wspierać drużynę ze swojego miasta. 50 Cent konsekwentnie pokazuje jednak, że docenia sukcesy Haliburtona, niezależnie od sportowej rywalizacji.

Gwiazdy NBA świętowały wyjątkowy weekend

Miniony weekend był wyjątkowy także dla innego koszykarza NBA. Donovan Mitchell z Cleveland Cavaliers poślubił piosenkarkę Coco Jones. Na obu uroczystościach pojawiło się wiele znanych postaci ze świata sportu, dzięki czemu był to jeden z najgłośniejszych weekendów w środowisku NBA.

Występ 50 Centa na weselu Tyrese’a Haliburtona z pewnością pozostanie jednym z najbardziej zapamiętanych momentów całej uroczystości.

 

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