Spotify pobiło historyczny rekord. Platforma ma już 300 milionów subskrybentów Premium

Spotify opublikowało wyniki finansowe za drugi kwartał 2026 roku, ustanawiając przy tym historyczny rekord. Serwis jako pierwszy na świecie przekroczył 300 milionów subskrybentów Premium, umacniając swoją pozycję lidera na rynku streamingu audio. Firma odnotowała również wzrost przychodów, rekordową marżę brutto oraz zwiększenie liczby aktywnych użytkowników.

Spotify przekroczyło 300 milionów subskrybentów Premium

Drugi kwartał 2026 roku okazał się przełomowy dla platformy. Liczba użytkowników korzystających z płatnej wersji Spotify wzrosła o 9 procent rok do roku, osiągając poziom 300 milionów subskrybentów Premium.

To pierwszy przypadek w historii, gdy serwis streamingowy oferujący treści audio przekroczył tę granicę.

Coraz więcej aktywnych użytkowników

Spotify może pochwalić się także imponującym wzrostem liczby miesięcznie aktywnych użytkowników (MAU). W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba zwiększyła się o 12 procent, osiągając 777 milionów osób na całym świecie.

Rosnąca baza użytkowników przekłada się również na coraz lepsze wyniki finansowe platformy.

Rekordowe przychody i najwyższa marża w historii

W drugim kwartale 2026 roku Spotify osiągnęło:

4,8 mld euro przychodów , co oznacza wzrost o 14 procent rok do roku,

, co oznacza wzrost o 14 procent rok do roku, 655 mln euro zysku operacyjnego ,

, rekordową marżę brutto na poziomie 33,4 procent, wyższą o około 190 punktów bazowych niż rok wcześniej.

To najlepsze wyniki finansowe w historii firmy.

Spotify stawia na rozwój technologii

Współprezes Spotify Alex Norström podkreślił, że platforma stała się integralną częścią codziennego życia użytkowników – od słuchania muzyki w drodze do pracy, przez treningi i naukę, aż po wieczorny relaks.

Z kolei współprezes Gustav Söderström zaznaczył, że firma zamierza nadal inwestować w nowe technologie, rozwijać kolejne funkcje i szybciej wdrażać innowacje, które mają zwiększać komfort korzystania z serwisu.

Spotify w liczbach

Platforma przedstawiła również najważniejsze statystyki swojej działalności:

777 milionów miesięcznie aktywnych użytkowników,

miesięcznie aktywnych użytkowników, 300 milionów subskrybentów Premium,

subskrybentów Premium, 7 milionów podcastów dostępnych w serwisie,

podcastów dostępnych w serwisie, ponad 700 tysięcy audiobooków w katalogu,

w katalogu, ponad 500 milionów użytkowników obejrzało podcast wideo na Spotify,

użytkowników obejrzało podcast wideo na Spotify, oglądalność podcastów wideo wzrosła o ponad 140 procent od uruchomienia Spotify Partner Program,

od uruchomienia Spotify Partner Program, 11 miliardów dolarów wypłaconych branży muzycznej w 2025 roku,

wypłaconych branży muzycznej w 2025 roku, łącznie 70 miliardów dolarów przekazanych twórcom od początku działalności platformy,

przekazanych twórcom od początku działalności platformy, Spotify działa na ponad 2 tysiącach urządzeń od przeszło 200 producentów.

Wyniki za drugi kwartał pokazują, że Spotify nie tylko utrzymuje pozycję światowego lidera streamingu audio, ale również konsekwentnie rozwija ofertę muzyki, podcastów i audiobooków, przyciągając coraz większą liczbę użytkowników.