A$AP Rocky zrezygnował ze współpracy z projektantem. Powodem był ujawniony DM

A$AP Rocky wycofał się z planowanej współpracy z projektantem Allanem Petersem po tym, jak ich prywatna rozmowa trafiła do mediów społecznościowych. Raper nie ukrywał rozczarowania i publicznie poinformował, że nie zamierza kontynuować rozmów.

A$AP Rocky szukał projektanta logo

Wszystko zaczęło się od prywatnej wiadomości na Instagramie. A$AP Rocky skontaktował się z cenionym projektantem Allanem Petersem, pytając o stawki za przygotowanie zmian w identyfikacji wizualnej swojej marki.

Raper pochwalił dotychczasowe prace grafika i wyraził zainteresowanie nawiązaniem współpracy.

Prywatna wiadomość trafiła na Instagram

Zamiast odpowiedzieć na wiadomość w prywatnej konwersacji, Allan Peters postanowił opublikować zrzut ekranu z rozmowy na swoim profilu na Instagramie. Przy screenie zamieścił krótki komentarz, w którym przyznał, że brakuje mu słów.

Publikacja szybko zwróciła uwagę internautów i wywołała dyskusję w mediach społecznościowych.

Raper zakończył rozmowy

A$AP Rocky nie był zadowolony z ujawnienia prywatnej korespondencji. W komentarzu pod wpisem napisał, że takie zachowanie uważa za niestosowne.

Jednocześnie poinformował projektanta, że współpraca nie dojdzie do skutku.

Według relacji medialnych była to definitywna decyzja, która zakończyła rozmowy jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.

Projektant usunął wpis

Po całym zamieszaniu Allan Peters usunął publikację ze swojego profilu. Nie odniósł się jednak publicznie do reakcji rapera.

Zamiast tego opublikował relację, w której świętował przekroczenie miliona obserwujących na Instagramie.

Internauci podzieleni

Cała sytuacja wywołała dyskusję wśród fanów i osób związanych z branżą kreatywną. Część internautów uznała, że projektant po prostu chciał podzielić się emocjami związanymi z wiadomością od światowej gwiazdy.

Inni stanęli po stronie A$AP Rocky’ego, wskazując, że publikowanie prywatnej korespondencji przed rozpoczęciem współpracy mogło naruszyć zaufanie i zasady profesjonalnej komunikacji.

Historia stała się kolejnym przykładem na to, jak duże znaczenie w relacjach biznesowych mają dyskrecja i wzajemne zaufanie.