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Kelly Osbourne publikuje wymowne wpisy po rozstaniu z Sidem Wilsonem. To reakcja na jego odejście ze Slipknot?

Sid Wilson wyrzucony ze Slipknot po ponad 25 latach

2026.08.04

opublikował:

Kelly Osbourne Ig 2025

Kelly Osbourne zamieściła serię wymownych wpisów w mediach społecznościowych zaledwie kilka dni po tym, jak media obiegły informacje o odejściu Sida Wilsona ze Slipknot. Choć celebrytka nie wymieniła byłego narzeczonego z imienia i nazwiska, wielu fanów uważa, że publikacje mogą nawiązywać właśnie do niego.

Kelly Osbourne: „Weź odpowiedzialność”

Na swoim Instagramie Kelly Osbourne opublikowała kilka relacji, w których poruszyła temat odpowiedzialności i potrzeby zakończenia trudnej relacji.

W jednym z wpisów napisała, że chce być szczęśliwa i skupić się na wychowaniu swojego syna. Dodała również, że nie zamierza dłużej chronić kogoś przed konsekwencjami jego własnych działań.

Choć nie wskazała adresata tych słów, internauci szybko zaczęli spekulować, że mogą one dotyczyć Sida Wilsona.

Wspomniała o psach, rzeczach i alimentach

Jeszcze większe poruszenie wywołał kolejny wpis Kelly Osbourne. Celebrytka napisała, że chciałaby odzyskać swoje psy oraz pozostałe rzeczy, a także wspomniała o alimentach na dziecko.

Opublikowała również udostępnione grafiki, w których podkreślała, że zawsze będzie chronić swojego syna i że jego dobro pozostaje dla niej najważniejsze.

Sid Wilson wyrzucony ze Slipknot po ponad 25 latach

Seria wpisów pojawiła się niedługo po doniesieniach o zakończeniu współpracy Sida Wilsona ze Slipknot. Według nieoficjalnych informacji muzyk miał zostać usunięty ze składu po ponad 25 latach z powodu narastających problemów w relacjach z pozostałymi członkami zespołu.

Do tej pory Slipknot nie wydał oficjalnego komunikatu w tej sprawie, a informacje pochodzą z doniesień medialnych i źródeł zbliżonych do zespołu.

Rozstanie Kelly Osbourne i Sida Wilsona

Kelly Osbourne i Sid Wilson zerwali swoje zaręczyny w marcu tego roku. Choć początkowo rozstanie przebiegło bez publicznych komentarzy, najnowsze wpisy celebrytki wywołały falę spekulacji na temat ich relacji.

Sam Sid Wilson w ostatnich dniach został sfotografowany przed studiem nagraniowym w Los Angeles, jednak nie odpowiedział na pytania dotyczące zarówno rozstania ze Slipknot, jak i swojego życia prywatnego.

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