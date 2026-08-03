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Legenda polskiej muzyki zasiądzie w fotelu jurorskim „The Voice Of Poland”

"Do pełnienia roli trenerki w "The Voice of Poland" byłam zapraszana od pierwszej edycji"

2026.08.03

opublikował:

TheVoiceOfPoland774

foto: mat. pras.

Edyta Bartosiewicz po raz pierwszy w swojej karierze dołączy do grona trenerów programu The Voice of Poland. Artystka zasiądzie w legendarnym czerwonym fotelu w 17. edycji muzycznego show, która zadebiutuje już we wrześniu na antenie TVP2.

Edyta Bartosiewicz przyjęła zaproszenie po latach

Jak zdradziła sama wokalistka, propozycję udziału w programie otrzymywała już od pierwszej edycji. Dopiero teraz uznała jednak, że nadszedł odpowiedni moment, aby podzielić się swoim doświadczeniem z młodymi talentami.

Do pełnienia roli trenerki w „The Voice of Poland” byłam zapraszana od pierwszej edycji, ale dopiero teraz czuję się gotowa, by podzielić się swoim doświadczeniem z młodszymi artystami – powiedziała Edyta Bartosiewicz.

Dołącza do znanego grona trenerów

W 17. edycji programu Edyta Bartosiewicz będzie oceniać uczestników u boku dobrze znanych widzom trenerów. W czerwonych fotelach zasiądą również Tomson i Baron, Kuba Badach oraz Michał Szpak.

Produkcja zapowiada, że legenda polskiej muzyki będzie szukać uczestników, którzy potrafią poruszać publiczność autentycznymi emocjami i wyjątkową wrażliwością.

Kiedy startuje nowa edycja „The Voice of Poland”?

Premierowy odcinek 17. edycji programu zostanie wyemitowany 12 września na antenie TVP2. Widzowie ponownie zobaczą Przesłuchania w Ciemno, podczas których trenerzy wybiorą najlepsze głosy nowego sezonu, nie widząc wykonawców.

Debiut Edyty Bartosiewicz w roli trenerki zapowiada się jako jedna z największych zmian w historii programu i z pewnością będzie jednym z najmocniej komentowanych elementów nadchodzącej edycji.

 

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