Ariana Grande po raz pierwszy od lat wspomina Maca Millera: „Nigdy wcześniej o tym nie mówiłam”

fot. mat. pras.

Ariana Grande wróciła wspomnieniami do jednego z najważniejszych i najbardziej bolesnych rozdziałów swojego życia. W najnowszym wywiadzie artystka opowiedziała o wpływie tragicznie zmarłego Maca Millera na jej karierę oraz o tym, jak bardzo była mu wdzięczna za wsparcie na początku muzycznej drogi.

Mac Miller odegrał kluczową rolę w początkach kariery Ariany Grande

Choć kariera Ariany Grande wystrzeliła w 2013 roku wraz z premierą „Yours Truly”, wokalistka przez lata szukała własnego stylu. To właśnie Mac Miller – raper, producent i autor tekstów – miał pomóc jej w odnalezieniu autorskiego brzmienia. Współpraca rozpoczęła się od singla „The Way”, który stał się pierwszym dużym przebojem Grande.

Para współpracowała wielokrotnie, m.in. przy utworze „My Favorite Part” czy remiksie „Into You”. Z czasem zrodziła się między nimi romantyczna relacja, która trwała do 2018 roku. Kilka miesięcy po rozstaniu Miller zmarł tragicznie w wieku 26 lat, w wyniku przypadkowego przedawkowania.

„Był aniołem”. Ariana Grande o wieloletnim wpływie artysty

Ariana Grande niejednokrotnie oddawała hołd byłemu partnerowi w swojej twórczości – najbardziej symbolicznie w hicie „Thank U, Next”, gdzie śpiewała: „Chciałabym móc podziękować Malcolmowi, bo był aniołem”. Jednak w wywiadach unikała poruszania tego tematu. Tym razem zrobiła wyjątek.

W podcaście „Awards Chatter” pierwszy raz tak otwarcie opowiedziała o tym, jak wielkie znaczenie miał dla niej Mac Miller w artystycznych początkach.

W pełnym emocji fragmencie wyznała:

„Zachęcał mnie, żebym spróbowała połączyć R&B i pop, żeby zrobić coś odważnego. Nigdy wcześniej o tym nie mówiłam… Jego wpływ na mnie był ogromny i jestem mu za to bardzo wdzięczna.”

Artystka dodała też, że obecność Millera w utworze „The Way” była dla niej czymś więcej niż decyzją muzyczną: