Adidas wygrał sprawę z Kanye Westem w sądzie federalnym – co to oznacza dla marki i branży

Partnerstwo, które zmieniło kulturę sneakersów

2025.12.07

Adidas wygrał sprawę z Kanye Westem w sądzie federalnym – co to oznacza dla marki i branży

Adidas zakończył jedną ze swoich największych batalii prawnych związanych z długoletnią i skomplikowaną współpracą z Kanye Westem. Federalny sąd apelacyjny w San Francisco odrzucił pozew akcjonariuszy, którzy zarzucali firmie ukrywanie niewłaściwego zachowania Ye przed inwestorami.

Sąd uznał ostrzeżenia Adidas za wystarczające

Sąd stwierdził, że Adidas wcześniej jasno informował o ryzykach związanych z współpracą z wielkimi gwiazdami. Innymi słowy, inwestorzy powinni byli zdawać sobie sprawę, że partnerstwo tej skali zawsze wiąże się z niepewnością.

Pozew złożył HLSA-ILA Funds, twierdząc, że Adidas znał niewłaściwe zachowanie Kanye Westa już w 2018 roku, ale nie ujawnił tego inwestorom. Według powoda milczenie firmy przyczyniło się do spadków akcji w 2022 roku, po zerwaniu współpracy z raperem.

„Sąd uznał, że inwestorzy powinni byli rozumieć nieprzewidywalność współpracy z takimi postaciami jak Kanye West” – podkreślają przedstawiciele sądu.

Partnerstwo, które zmieniło kulturę sneakersów

Współpraca Adidasa i Kanye Westa rozpoczęła się w 2013 roku i stała się jednym z najbardziej dochodowych projektów w historii obuwia sportowego. Jednak relacje szybko się rozpadły po ujawnieniu niewłaściwego zachowania w miejscu pracy i antysemickich wypowiedzi Ye w mediach. Adidas zmuszony był zerwać współpracę, a kilka innych marek poszło w jego ślady.

Wyrok sądu daje Adidas przestrzeń prawną, ale skutki finansowe rozstania nadal są odczuwalne. Firma odnotowała niewielki spadek sprzedaży w Ameryce Północnej w 2024 roku, głównie z powodu mniejszej liczby premier modeli Yeezy.

„To orzeczenie daje Adidasowi czystszą ścieżkę prawną, ale większa historia nadal się rozwija. Era Yeezy ukształtowała współczesną kulturę sneakersów, a jej upadek nadal odbija się na marce i całej branży” – komentują eksperci.

Co dalej dla Adidas

Pozew dotyczył rzekomego zatajenia problematycznych zachowań Ye, ale sąd przyznał rację Adidasowi, że ryzyko współpracy z wysokoprofilowymi celebrytami zostało jasno przedstawione. Decyzja usuwa poważne zagrożenie prawne, ale nie likwiduje konsekwencji zakończenia współpracy z Kanye Westem.

