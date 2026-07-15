Ariana Grande i Ricky Alvarez znów razem. Para daje sobie drugą szansę po latach

Ariana Grande ponownie spotyka się z Rickym Alvarezem – wynika z najnowszych informacji dotyczących życia prywatnego gwiazdy. Para, która była już razem w 2015 roku, miała odnowić swoją relację po kilku tygodniach medialnych spekulacji. Według osób z otoczenia artystów Ariana Grande i Ricky Alvarez podchodzą jednak do związku spokojnie i nie spieszą się z kolejnymi krokami.

Ariana Grande i Ricky Alvarez wrócili do siebie

Informacje o odnowieniu relacji pojawiły się po tym, jak Ariana Grande i Ricky Alvarez zaczęli być ponownie widywani razem. Osoby blisko związane z parą potwierdzają, że wokalistka i tancerz znów się spotykają.

Para ma jednak podchodzić do swojej relacji bardzo ostrożnie. Według źródeł Ariana Grande i Ricky Alvarez chcą dać sobie czas i skupić się na odbudowaniu więzi bez presji ze strony mediów.

Historia miłości Ariany Grande i Ricky’ego Alvareza

Ariana Grande i Ricky Alvarez po raz pierwszy zaczęli spotykać się w 2015 roku. Ich związek trwał około roku i zakończył się rozstaniem, jednak oboje przez lata pozostawali w dobrych relacjach.

Ricky Alvarez był związany z Arianą Grande w okresie, gdy artystka intensywnie rozwijała swoją karierę muzyczną. Ich relacja była szeroko komentowana przez fanów, a Ricky pojawiał się również w materiałach związanych z działalnością sceniczną wokalistki.

Wspólne spotkania wzbudziły zainteresowanie fanów

Plotki o powrocie Ariany Grande i Ricky’ego Alvareza nasiliły się po ich wspólnych spotkaniach w ostatnich tygodniach.

Para miała spędzać czas razem między innymi podczas grupowego spotkania w Teksasie w czerwcu oraz podczas obchodów Dnia Niepodległości w Stanach Zjednoczonych, które Ariana świętowała z rodziną na Florydzie.

Choć artyści nie ogłosili oficjalnie związku w mediach społecznościowych, ich częsta obecność razem wzbudziła zainteresowanie fanów na całym świecie.

Ariana Grande zmieniła teksty piosenek podczas trasy koncertowej

Fani zwrócili również uwagę na zmiany, jakie Ariana Grande wprowadziła podczas swojej obecnej trasy koncertowej. Artystka miała zmodyfikować fragmenty piosenek, które wcześniej nawiązywały do Ricky’ego Alvareza.

Nowe wersje tekstów mają mieć bardziej pozytywny wydźwięk, co część fanów odebrała jako subtelny znak dotyczący odnowionej relacji wokalistki.

Rozstanie Ariany Grande i Ethana Slatera

Powrót do Ricky’ego Alvareza nastąpił po zakończeniu związku Ariany Grande z Ethanem Slaterem, aktorem znanym m.in. z filmu „Wicked”.

Ariana Grande i Ethan Slater poznali się podczas pracy nad ekranizacją musicalu „Wicked”. Para potwierdziła swoją relację w 2023 roku, niedługo po tym, jak Ariana rozstała się z mężem Daltonem Gomezem, a Ethan zakończył swoje małżeństwo z Lilly Jay.

Według wcześniejszych informacji para miała rozpocząć związek dopiero po zakończeniu swoich poprzednich relacji.