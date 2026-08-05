Sharon Osbourne zapowiada Ozzfest 2027. Broni też kontrowersyjnego awatara AI Ozzy’ego

Sharon Osbourne potwierdziła, że Ozzfest powróci w 2027 roku, a oficjalne ogłoszenie festiwalu ma nastąpić już wkrótce. W nowym wywiadzie wdowa po Ozzym Osbournie odniosła się również do krytyki związanej z planowanym awatarem AI legendarnego muzyka, podkreślając, że był to pomysł, który sam Ozzy popierał.

Ozzfest 2027 odbędzie się w Birmingham

Sharon Osbourne zdradziła, że przyszłoroczna edycja kultowego festiwalu ponownie odbędzie się na Villa Park w Birmingham, czyli stadionie, na którym Ozzy Osbourne i Black Sabbath zagrali swoje ostatnie koncerty przed śmiercią artysty.

Jak przyznała, trwają już rozmowy z wykonawcami, jednak na ujawnienie składu trzeba jeszcze poczekać.

– Oczywiście rozmawiamy już z artystami. Nie mogę jeszcze niczego zdradzić, ale oficjalne informacje pojawią się wkrótce – powiedziała Sharon.

Nie wiadomo jeszcze, czy festiwal potrwa jeden, czy dwa dni. Decyzja ma zależeć od zainteresowania fanów.

„Musimy znaleźć nowe talenty”

Sharon podkreśla, że Ozzfest pozostanie wierny swojej tradycji promowania młodych zespołów.

– Musimy znaleźć wielu młodych, nowych artystów, bo właśnie tego chciałby Ozzy – mówiła wcześniej.

Pierwsza edycja Ozzfest odbyła się w 1996 roku i przez lata stała się jedną z najważniejszych imprez dla fanów rocka i metalu. Ostatni festiwal zorganizowano w 2018 roku.

Sharon broni projektu awatara AI Ozzy’ego

Wdowa po muzyku ponownie odniosła się do krytyki dotyczącej cyfrowego awatara Ozzy’ego Osbourne’a, który ma wykorzystywać sztuczną inteligencję.

Sharon stanowczo zaprzeczyła, że projekt powstał wyłącznie dla pieniędzy.

– W internecie pojawia się mnóstwo bzdur, że to „skok na kasę”. Po co miałabym to robić? Przecież nie wykorzystuję Ozzy’ego do sprzedawania środków chwastobójczych czy piwa. Ozzy uwielbiał ten pomysł. Rozmawialiśmy o nim od dziesięciu lat.

Według niej nowoczesna technologia pozwoli zachować dorobek artysty dla kolejnych pokoleń.

– Ozzy stworzył ogromny dorobek przez całe życie. Dlaczego ludzie mieliby wciąż oglądać tylko te same stare nagrania, skoro istnieje technologia, która pozwala pokazać go w nowy sposób? Jeśli komuś się to nie podoba, po prostu nie musi z tego korzystać.

Cyfrowy Ozzy będzie rozmawiał z fanami

Sharon już wcześniej ujawniła, że projekt ma umożliwić fanom rozmowę z cyfrową wersją Ozzy’ego.

Awatar będzie odpowiadał głosem muzyka na pytania użytkowników, a odpowiedzi mają odzwierciedlać jego charakter i sposób wypowiadania się.

Jej syn Jack Osbourne również stanął w obronie projektu.

– Albo zrobimy to my, albo zrobi to ktoś inny. Nie chodzi o udawanie, że tata nadal żyje. Chodzi o to, żeby nigdy nie został zapomniany – tłumaczył.

Powstanie także film o Ozzym i Sharon

Rodzina Osbourne’ów pracuje również nad pełnometrażową biografią Ozzy’ego i Sharon. Premiera filmu planowana jest na 2028 rok, a Jack Osbourne zdradził, że do głównej roli wybrano już aktora, którego określił jako „fenomenalnego”.