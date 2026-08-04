Sid Wilson został wyrzucony ze Slipknot, bo koledzy z zespłu mieli go dość

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1Fani Slipknot wciąż nie mogą uwierzyć w doniesienia dotyczące odejścia Sida Wilsona. Według najnowszych informacji długoletni DJ i klawiszowiec zespołu miał zostać usunięty ze składu po ponad 25 latach współpracy. Nieoficjalne źródła twierdzą, że decyzja dojrzewała od dłuższego czasu.

Sid Wilson miał od dawna pozostawać w konflikcie z zespołem

Jak podają amerykańskie media, członkowie Slipknot mieli być coraz bardziej zmęczeni zachowaniem Sida Wilsona i jego relacjami z pozostałymi muzykami. Według nieoficjalnych informacji właśnie napięcia wewnątrz zespołu miały doprowadzić do zakończenia współpracy.

Źródła związane ze sprawą przekonują, że nie była to nagła decyzja, lecz efekt problemów narastających od dłuższego czasu.

Zespół miał przygotowywać oficjalne oświadczenie

Według medialnych doniesień Slipknot planował ogłosić odejście Wilsona w oficjalnym komunikacie jeszcze w tym tygodniu. Plany miały jednak pokrzyżować wcześniejsze przecieki do mediów, przez co zespół stracił możliwość samodzielnego poinformowania fanów o rozstaniu.

To miało wywołać dodatkową frustrację wśród członków grupy.

Ponad 25 lat w Slipknot

Sid Wilson dołączył do Slipknot w 1999 roku i był jednym z najbardziej charakterystycznych muzyków formacji. Przez lata odpowiadał za partie DJ-skie i instrumenty klawiszowe, stając się ważnym elementem koncertowego wizerunku zespołu.

Jego odejście oznacza koniec współpracy trwającej ponad ćwierć wieku.

Rozstanie z Kelly Osbourne i kolejne trudne miesiące

Informacje o zakończeniu współpracy ze Slipknot pojawiły się kilka miesięcy po doniesieniach o rozpadzie związku Sida Wilsona z Kelly Osbourne. Para miała unieważnić zaręczyny w marcu, choć według niektórych źródeł nie wyklucza się ponownego zejścia się w przyszłości.

Kilka dni po ujawnieniu informacji o rozstaniu z zespołem Wilson został zauważony przed studiem nagraniowym w Los Angeles. Muzyk nie skomentował jednak pytań dotyczących swojej przyszłości ani powodów odejścia ze Slipknot.

Slipknot nie zabrał jeszcze głosu

Do tej pory członkowie Slipknot nie wydali oficjalnego oświadczenia w sprawie Sida Wilsona. Wszystkie informacje dotyczące kulis rozstania pochodzą obecnie z nieoficjalnych źródeł, dlatego na pełne stanowisko zespołu fani muszą jeszcze poczekać.