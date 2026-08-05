Kid Cudi z pierwszą główną rolą w filmie. Raper zagra w mrocznym thrillerze

Raper i aktor zakończył zdjęcia do filmu „Pathetic Fallacy”, w którym po raz pierwszy wciela się w głównego bohatera pełnometrażowej produkcji. Twórcy zapowiadają emocjonujący thriller z elementami horroru, który ma pokazać zupełnie nowe oblicze artysty.

Pierwsza główna rola Kid Cudiego

Za reżyserię filmu odpowiada Adam Egypt Mortimer, a obok Kid Cudiego na ekranie pojawią się również Jessica Rothe, Travis Fimmel i Natasha Lyonne.

Dla muzyka to przełomowy projekt. Choć w ostatnich latach regularnie występował w filmach i serialach, dotychczas były to głównie role drugoplanowe lub epizody. „Pathetic Fallacy” będzie jego pierwszym filmem, w którym gra główną postać.

„Ten scenariusz mnie rozbił”

Kid Cudi nie ukrywa, że właśnie scenariusz przekonał go do udziału w produkcji.

– Ten scenariusz mnie rozbił. Nigdy wcześniej nie czytałem czegoś podobnego. Jest surowy, surrealistyczny i poruszający. Wymaga ode mnie jako aktora wejścia w miejsca, do których wcześniej nie docierałem. To jednocześnie przerażające i ekscytujące – powiedział artysta.

O czym opowie „Pathetic Fallacy”?

Film opowiada historię młodego wdowca, który udaje się do górskiego miasteczka w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące życia i śmierci. Na miejscu trafia jednak na seryjnego mordercę oraz demoniczne siły, które składają mu przerażającą propozycję.

Produkcja została nakręcona na taśmie 35 mm. Muzykę skomponował Johnny Jewel, a Kid Cudi przygotował również autorskie utwory stworzone specjalnie na potrzeby filmu.

Reżyser nie szczędzi pochwał

Adam Egypt Mortimer podkreślił, że Kid Cudi wykazał się ogromnym zaangażowaniem podczas pracy na planie.

Reżyser stwierdził, że aktor odważnie przekraczał własne granice emocjonalne, a sam film ma być intensywnym doświadczeniem dla widzów, łączącym elementy psychologicznego horroru, dramatu i surrealizmu.

Kid Cudi rozwija karierę aktorską

W ostatnich latach Kid Cudi coraz mocniej zaznacza swoją obecność w świecie kina. Wystąpił m.in. w produkcjach „Don’t Look Up”, „Trap”, serii filmów Ti Westa, „Happy Gilmore 2”, „Knuckles” oraz „Silent Night”.

Równolegle rozwija własną firmę producencką Mad Solar. W planach ma także premierę animowanego filmu „Slime”, w którym wystąpi u boku Willow Smith.