Ice Cube zdradził, co zmieniło jego życie. Wszystko zaczęło się od szkolnych lekcji

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Ice Cube ujawnił, że jego kariera rapera mogła nigdy się nie rozpocząć, gdyby nie… szkolne zajęcia z pisania na maszynie. Legendarny współzałożyciel N.W.A. opowiedział o tym w podcaście Conana O’Briena, wspominając, jak jedno pozornie przypadkowe wydarzenie wpłynęło na jego przyszłość i historię hip-hopu.

Pierwsze sukcesy jeszcze w podstawówce

Ice Cube przyznał, że już jako dziecko wyróżniał się kreatywnością. Początkowo zwrócił uwagę nauczycieli talentem do rysowania, a później również pisania.

W piątej klasie napisał krótkie wypracowanie o wakacjach, które zostało opublikowane w szkolnej gazetce. Jak wspomina raper, było to dla niego ogromne wyróżnienie i pierwszy moment, w którym poczuł, że jego twórczość może zainteresować innych.

Niedługo później został poproszony o przygotowanie przemówienia dla uczniów kończących szkołę podstawową. Wystąpienie spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem, co jeszcze bardziej utwierdziło go w przekonaniu, że potrafi pisać i przemawiać.

Przypadkowe zajęcia zapoczątkowały karierę

Przełom nastąpił w dziewiątej klasie, kiedy Ice Cube trafił na lekcje pisania na maszynie. Jak przyznał, nie wybierał tych zajęć – zostały mu po prostu przydzielone, podobnie jak gotowanie czy ogrodnictwo.

Zamiast narzekać, postanowił podejść do nich ambitnie. Właśnie wtedy założył się z kolegą, kto napisze lepszy tekst rapowy.

Rywal wykorzystał fragmenty utworów znanych artystów, takich jak LL Cool J, Kurtis Blow czy Fat Boys. Ice Cube stworzył natomiast całkowicie autorski tekst i wygrał pojedynek. To doświadczenie sprawiło, że zaczął na poważnie myśleć o pisaniu rapowych tekstów.

N.W.A. nie spodziewali się światowego sukcesu

Raper wspomina również początki legendarnej grupy N.W.A. Przyznał, że zespół nie zakładał wielkiej kariery i liczył przede wszystkim na popularność w Compton, Los Angeles oraz okolicznych miastach.

Muzycy byli przekonani, że ich bezkompromisowe teksty, uliczny język i kontrowersyjne treści będą zbyt lokalne, aby odnieść sukces na światową skalę. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna, a „Straight Outta Compton” stało się jednym z najważniejszych albumów w historii hip-hopu.

Humor był ważnym elementem twórczości

Ice Cube podkreślił także, że N.W.A. od początku stawiało nie tylko na mocne przekazy, ale również humor. Jako przykład podał utwór „I Got a Fat Girl on My Jock”, który – mimo lekkiej formy – był ważnym elementem wczesnej twórczości zespołu.

Zdaniem rapera właśnie połączenie autentyczności, szczerości i poczucia humoru pozwoliło mu przez lata odnosić sukcesy nie tylko w muzyce, ale również w filmie i innych projektach.