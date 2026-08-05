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Członek System Of A Down dołącza do obsady nowego sezonu „Dextera”

Muzyk wyreżyserował wiele teledysków zespołu

2026.08.05

opublikował:

Dexter 2026

Shavo Odadjian, basista System Of A Down, zagra w drugim sezonie serialu „Dexter: Resurrection”. Muzyk pojawi się u boku Michaela C. Halla, a pierwsze opublikowane zdjęcia zapowiadają pełną napięcia konfrontację z tytułowym bohaterem.

Basista System Of A Down w hitowym serialu

Platforma Paramount+ ujawniła pierwsze fotografie z drugiego sezonu „Dexter: Resurrection”, potwierdzając udział Shavo Odadjiana w obsadzie.

Muzyk wcieli się w postać R.H. Martina. Na udostępnionych kadrach widać jego bohatera przywiązanego do kolumny, podczas gdy Dexter Morgan, grany przez Michaela C. Halla, stoi naprzeciw niego. Szczegóły dotyczące roli basisty na razie pozostają tajemnicą.

O czym będzie drugi sezon „Dexter: Resurrection”?

Zgodnie z oficjalnym opisem fabuły Dexter znajdzie się między dwoma wyjątkowo niebezpiecznymi mordercami – jednym dobrze znanym organom ścigania, a drugim terroryzującym Nowy Jork w zupełnie nieprzewidywalny sposób.

Jednocześnie bohater będzie musiał zmierzyć się z własnymi problemami i kryzysem wieku średniego. Ważną rolę ponownie odegra również jego syn Harrison, który będzie kontynuował własną walkę o sprawiedliwość.

Premiera drugiego sezonu została zaplanowana na 2026 rok.

Shavo Odadjian nie pierwszy raz przed kamerą

Choć Shavo Odadjian jest przede wszystkim znany jako basista System Of A Down, od lat interesuje się również filmem.

Muzyk wyreżyserował wiele teledysków zespołu, w tym kultowy klip do „Toxicity”, a wcześniej pojawił się także w komedii „Zoolander”.

Co z nową płytą System Of A Down?

Fani wciąż czekają na pierwszy od ponad dwóch dekad album System Of A Down. Ostatnim studyjnym wydawnictwem grupy pozostaje „Hypnotize” z 2005 roku.

W jednym z ubiegłorocznych wywiadów Shavo Odadjian przyznał, że sam chciałby doprowadzić do powstania nowej muzyki, ale wszystko zależy od odpowiedniego momentu.

– Gdybym wiedział, jak sprawić, żeby to się wydarzyło, już dawno bym to zrobił. Jeśli kiedyś wrócimy do nagrywania, wszyscy będziemy musieli znaleźć się we właściwym miejscu, czasie i nastroju – mówił basista.

Mimo braku nowego albumu System Of A Down pozostaje aktywny koncertowo i nadal należy do najważniejszych zespołów światowej sceny metalowej.

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