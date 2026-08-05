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Belmondo odpowiada Kazowi Bałagane. „Kazie Bałaganie zmądrzej”

Spór o nazwę Mobbyn nabiera tempa

2026.08.05

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Belmondawg FB Asfaltu

fot. fb.com / Asfalt Records

Konflikt między Belmondo a Kazem Bałagane wciąż się zaostrza. Po wcześniejszej wymianie uszczypliwości raperzy przenieśli spór na temat początków projektu Mobbyn. Obaj twierdzą, że to właśnie oni odegrali kluczową rolę w stworzeniu jego nazwy.

Belmondo zabiera głos w sprawie Mobbyn

Kilka dni temu Kaz Bałagane przekonywał, że to on wymyślił nazwę Mobbyn. Na odpowiedź Belmondo nie trzeba było długo czekać. Raper stanowczo zaprzeczył tej wersji wydarzeń i przedstawił własną relację.

Według Młodego G inspiracją było funkcjonujące od lat w amerykańskim rapie określenie „Mobbin”. Jak podkreślił, to właśnie on miał podjąć decyzję o zmianie pisowni na charakterystyczne „MOBBYN” z literą „Y”.

– „Mobbin” było hasłem, które od zawsze funkcjonowało w amerykańskim rapie. Byłem pierwszym, który podjął decyzję o tym, że to ma być pisane przez „Y” – jako MOBBYN. Jestem odpowiedzialny za stworzenie logotypu Mobbyn, który powstał przy współpracy z najlepszym możliwym specjalistą na podstawie moich dokładnych wytycznych – napisał Belmondo.

Wcześniej Kaz Bałagane przedstawił inną wersję

To kolejny rozdział konfliktu byłych współpracowników. Wcześniej Kaz Bałagane twierdził, że to on wymyślił nazwę Mobbyn i zarzucał Belmondo przypisywanie sobie cudzych zasług. Młody G odpowiedział na te słowa, określając rapera mianem „farmazonu”, a internetowa wymiana zdań szybko przerodziła się w kolejne publiczne spięcie.

Mobbyn to ważny projekt na polskiej scenie rapowej

Mobbyn powstał w 2015 roku. Początkowo tworzyli go Belmondo i Oyche Doniz, a później do składu dołączył GSP. Projekt szybko zdobył uznanie fanów podziemnego rapu dzięki charakterystycznemu stylowi, autorskiemu slangowi i oryginalnemu podejściu do muzyki.

Choć Mobbyn od lat uchodzi za jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów niezależnej sceny hip-hopowej w Polsce, dziś więcej emocji niż sama muzyka wzbudza spór o jego początki.

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