Kaz Bałagane wstawia zdjęcie Belmondo przebranego za kobietę i odpowiada na jego słowa

Konflikt między Belmondo i Kazem Bałagane nabiera rozpędu. Po głośnym streamie Belmondziaka oraz serii mocnych wpisów ze strony Kaza, Młody G postanowił publicznie odpowiedzieć na zarzuty. Raper stanowczo zaprzeczył słowom byłego współpracownika i zarzucił mu przekłamywanie historii.
Belmondo: „Bałagane = Farmazon przez duże F”
Belmondo opublikował serię wpisów w mediach społecznościowych, w których odniósł się do wypowiedzi Kaza Bałagane. Już na wstępie nie szczędził mu mocnych słów.
„Bałagane = Farmazon przez duże F”.
To odpowiedź na wcześniejsze oskarżenia Kaza, który twierdził, że Belmondo nie był autorem wielu pomysłów kojarzonych z jego twórczością i korzystał z pomocy innych osób przy tworzeniu utworów.
Spór o slogan „Sos, ciuchy i borciuchy”
Jednym z głównych tematów odpowiedzi Belmondo było autorstwo kultowego hasła „Sos, ciuchy i borciuchy”.
Raper podkreślił, że to właśnie on jest odpowiedzialny za powstanie sloganu.
„Sos, ciuchy i borciuchy” to slogan, za który jestem odpowiedzialny.
Belmondo wyjaśnił również, że nazwa jednego z mixtape’ów powstała w oparciu o jego wers inspirowany angielskim zwrotem „money, hoes & clothes”.
„Kaz wprowadza miliony odbiorców w błąd”
Belmondo nie ukrywa, że nie zgadza się z narracją przedstawianą przez byłego współpracownika. Według niego umniejszanie jego roli jest zwyczajnie nieuczciwe.
„Każde umniejszanie mojej zasługi w tym jest absolutną bezczelnością i wprowadzaniem w błąd dosłownie milionów odbiorców.”
To bezpośrednia odpowiedź na wpisy Kaza Bałagane, który wcześniej przekonywał, że Belmondo nie potrafił samodzielnie pisać pełnych utworów, a także twierdził, że to on wymyślił nazwę projektu Mobbyn.
Szybka odpowiedź Kaza
Chwilę po tym, jak Belmondo ustosunkował się do słów Kaza na swój temat, Bałagane wrzucił na story zdjęcie Belmondo przebranego za kobietę. Dodatkowo napisał:
„OK wierzymy ci boss”
Czy to będzie ostateczne zakmnicie konfliktu obu panów?