A$AP Rocky uznany za ikonę mody 2025

Raper symbolem nowoczesnego stylu

2025.10.31

opublikował:

Foto: @piotr_tarasewicz. / @cgm.pl

A$AP Rocky, został oficjalnie wyróżniony prestiżowym tytułem Fashion Icon Award 2025, przyznawanym przez Council of Fashion Designers of America (CFDA). Artysta zdobył uznanie za ogromny wpływ na współczesną modę, kulturę hip-hopową oraz odważne łączenie muzyki z projektowaniem.

A$AP Rocky jako symbol nowoczesnego stylu

CFDA doceniło A$AP Rocky’ego za jego umiejętność redefiniowania granic między muzyką a modą. Raper od lat udowadnia, że artysta może być jednocześnie twórcą trendów i projektantem. Jako pierwszy artysta hip-hopowy objął funkcję dyrektora kreatywnego marki Ray-Ban, wprowadzając nowe interpretacje kultowych modeli okularów.

Współpraca z największymi markami

A$AP Rocky od lat współpracuje z topowymi markami, takimi jak Puma czy Gucci, a jego kreatywna agencja AWGE zadebiutowała podczas Paris Fashion Week. Najnowsza kolekcja Pumy zatytułowana „Built on Jazz in the Concrete Jungle” to hołd dla jego rodzinnego Harlema i miejskiego stylu życia.

Styl A$AP Rocky’ego inspiruje świat

Styl Rocky’ego to połączenie elegancji i ulicznego luzu – garnitury zestawia z kurtkami bomberkami, a klasyczne elementy z futurystycznymi dodatkami. To właśnie ta odwaga sprawia, że jego styl jest niepowtarzalny i inspiruje projektantów na całym świecie.

Moda, muzyka i kultura w jednym

Nagroda CFDA potwierdza, że A$AP Rocky nie jest tylko raperem, ale pełnoprawnym artystą wizualnym, który zmienia oblicze współczesnej mody. Jego wpływ sięga daleko poza muzykę, pokazując, że moda może być formą sztuki i sposobem na wyrażanie siebie.

