CGM

Zwiastun nowego sezonu „Stranger Things” podbija sieć. Czy Netflix znowu da drugie życie hitowi sprzed lat?

Numer miał swoją premierę w 1986 roku

2025.10.30

opublikował:

Fani serialu „Stranger Things” wreszcie doczekali się oficjalnego zwiastuna piątego, finałowego sezonu hitu Netfliksa. Bracia Duffer ponownie sięgnęli po muzyczną klasykę – tym razem padło na legendarne Queen.

Netflix pokazuje finałowy sezon „Stranger Things”

„Stranger Things” to bez wątpienia jeden z największych serialowych fenomenów ostatnich lat. Produkcja, opowiadająca o grupie nastolatków walczących z potworami z innego wymiaru, zdobyła ogromną popularność na całym świecie. Każdy sezon przynosił nie tylko emocjonującą fabułę, ale także odświeżał muzyczne klasyki, które wracały na listy przebojów.

W poprzednich odsłonach serialu drugie życie zyskały m.in. „Running Up That Hill” Kate Bush oraz „Master of Puppets” Metalliki. W teaserze piątej części pojawił się także fragment kultowego utworu „Child in Time” zespołu Deep Purple w nowej aranżacji.

Queen w finale „Stranger Things”

W najnowszym zwiastunie finałowego sezonu twórcy wykorzystali emocjonalną balladę „Who Wants To Live Forever” zespołu Queen. Utwór, napisany przez gitarzystę Briana Maya, pochodzi z albumu „A Kind of Magic” z 1986 roku. W oryginale pierwszy refren śpiewa Brian May, a następnie dołącza niezapomniany Freddie Mercury, który swoim wokalem dodaje utworowi dramatyzmu i głębi.

Co ciekawe, istnieje również wersja, w której wszystkie partie wokalne wykonał Mercury. Można ją usłyszeć w filmie „Nieśmiertelny” (Highlander) z Christopherem Lambertem w roli głównej. Brian May stworzył utwór po obejrzeniu poruszającej sceny śmierci filmowej żony bohatera.

Finał serialu i muzyczne pożegnanie

Wykorzystanie utworu Queen w zwiastunie piątego sezonu „Stranger Things” to symboliczne pożegnanie z historią, która na zawsze zapisała się w popkulturze. Produkcja Netfliksa po raz kolejny pokazuje, jak wielką moc ma połączenie emocjonalnych obrazów z klasyką muzyki rockowej.

