50 Cent komentuje decyzję Pepsi o rezygnacji ze sponsorowania Wireless Festival

Presja polityczna wobec Kanye Westa

2026.04.07

50 cent

50 Cent wyraził swoje zdanie na temat kontrowersyjnej decyzji organizatorów Wireless Festival w Londynie, którzy wybrali Kanye West jako headlinera tegorocznej edycji festiwalu. 50 Cent odniósł się m.in. do decyzji marki Pepsi, która wycofała się ze sponsorowania wydarzenia.

Reakcja 50 Cent na wycofanie Pepsi

W poście na Instagramie 50 Cent napisał:

„Pepsi zdecydowało się wycofać ze sponsorowania Wireless Festival. Oh, wiem, że on jest chory. Może znowu odleci. LOL” – komentując publicznie sytuację wokół Westa.

Decyzja Pepsi pojawiła się w odpowiedzi na wcześniejsze kontrowersje związane z antysemickimi komentarzami Westa oraz jego publiczną glorifikacją symboli nazistowskich.

Presja polityczna wobec Kanye Westa

Brytyjski premier Keir Starmer również skrytykował występ Westa:

„To bardzo niepokojące, że Kanye West został zakontraktowany mimo swoich wcześniejszych antysemickich komentarzy i gloryfikacji nazizmu. Antysemityzm w każdej formie jest ohydny i należy go zdecydowanie zwalczać wszędzie tam, gdzie się pojawia. Każdy ma obowiązek, by Wielka Brytania była miejscem bezpiecznym dla społeczności żydowskiej.”

Sajid Javid podkreślił, że organizatorzy mają jeszcze czas, by wycofać Westa z festiwalu, a w przeciwnym razie Home Secretary może użyć swoich uprawnień, by zablokować mu wjazd do kraju. Piers Morgan z kolei stwierdził, że nie powinna być to w ogóle debata: Hitler- i nazistowskie sympatie Westa powinny dyskwalifikować go z występów na jakimkolwiek festiwalu.

Publiczne przeprosiny Kanye Westa

West w tym roku opublikował pełnostronicowe przeprosiny w Wall Street Journal, w których wziął odpowiedzialność za swoje antysemickie działania. Napisał:

„Straciłem kontakt z rzeczywistością. Sprawy pogarszały się, im dłużej ignorowałem problem. Mówiłem i robiłem rzeczy, których głęboko żałuję. W tym ciężkim stanie zwróciłem się ku najbardziej destrukcyjnemu symbolowi, jaki mogłem znaleźć, swastyce, i sprzedawałem koszulki ją prezentujące.”

Jego słowa były próbą naprawienia relacji z opinią publiczną i środowiskiem muzycznym, choć kontrowersje wokół Wireless Festival wciąż budzą emocje.

