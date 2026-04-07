Offset postrzelony na Florydzie. Raper trafił do szpitala

Policja zatrzymała dwie osoby

2026.04.07

Niepokojące informacje napłynęły ze Stanów Zjednoczonych. Offset, członek grupy Migos, został postrzelony podczas pobytu w Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór i natychmiast wywołało ogromne poruszenie w mediach oraz wśród fanów artysty.

Dramatyczne wydarzenia przed hotelem na Florydzie

Według pierwszych doniesień, do incydentu doszło w strefie parkingowej typu valet, znajdującej się przed popularnym kompleksem hotelowo-kasynowym w Hollywood na Florydzie.

Raper przebywał na miejscu, gdy nagle padły strzały. Szczegóły zdarzenia nadal pozostają niejasne – nie wiadomo, co było przyczyną ataku ani czy był on wymierzony bezpośrednio w artystę.

Stan zdrowia Offseta po postrzale

Przedstawiciel artysty potwierdził, że Offset został natychmiast przewieziony do szpitala, gdzie otrzymuje niezbędną pomoc medyczną.

Najważniejszą informacją jest to, że jego obrażenia nie zagrażają życiu. Raper jest w stabilnym stanie i pozostaje pod ścisłą obserwacją lekarzy.

To uspokajające wieści dla fanów, choć sytuacja nadal budzi ogromny niepokój.

Reakcja policji i zatrzymania

Lokalne służby szybko zareagowały na zgłoszenie. Policja poinformowała, że sytuacja została opanowana w krótkim czasie, a miejsce zdarzenia jest już bezpieczne.

W związku z incydentem zatrzymano dwie osoby, jednak na ten moment nie ujawniono ich tożsamości ani potencjalnych motywów działania. Śledztwo w tej sprawie jest w toku, a funkcjonariusze analizują wszystkie okoliczności zdarzenia.

Wciąż wiele pytań bez odpowiedzi

Mimo szybkiej reakcji służb, wiele kwestii pozostaje niewyjaśnionych. Nie wiadomo, czy zdarzenie było przypadkowe, czy też miało związek z działalnością lub popularnością artysty.

W najbliższych godzinach i dniach można spodziewać się kolejnych informacji, które rzucą więcej światła na tę sprawę.

