4 Non Blondes wracają po 30 latach. Nowy album już w drodze

Zespół 4 Non Blondes, znany z globalnego hitu „What’s Up?”, ogłosił swój pierwszy koncert w Wielkiej Brytanii od trzech dekad. Formacja dowodzona przez Lindę Perry nie tylko wraca na scenę, ale również pracuje nad nowym albumem, który ma być następcą kultowego „Bigger, Better, Faster, More!”.

Powrót legendy lat 90. na scenę

4 Non Blondes powstało w 1989 roku w rejonie San Francisco Bay Area i szybko zdobyło międzynarodową popularność dzięki debiutanckiej płycie z 1992 roku. Album „Bigger, Better, Faster, More!” przez ponad rok utrzymywał się na liście Billboard 200 i uzyskał status platynowej płyty.

Największy sukces przyniósł singiel „What’s Up?”, który do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów lat 90.

Pierwszy koncert w UK od 30 lat

Zespół ogłosił wyjątkowy koncert w Londynie, który odbędzie się 24 czerwca w Shepherd’s Bush Empire. Będzie to pierwszy występ 4 Non Blondes w Wielkiej Brytanii od trzech dekad i jednocześnie część szerszego procesu reaktywacji grupy.

Powrót na scenę poprzedziły już występy w Stanach Zjednoczonych, a zainteresowanie trasą koncertową stale rośnie.

Nowa muzyka i kontynuacja kultowego albumu

Linda Perry potwierdziła, że zespół pracuje nad nowym materiałem, który ma być naturalnym następcą debiutu z 1992 roku. Jak zapowiada artystka, w trakcie spotkań i prób pojawiła się chemia, która szybko przerodziła się w pomysł na pełny album.

Nowe wydawnictwo ma łączyć świeże brzmienie z charakterystycznym stylem zespołu, który przyniósł im globalny sukces.

Linda Perry o powrocie 4 Non Blondes

Wokalistka podkreśla, że decyzja o reaktywacji zespołu wynikała z wewnętrznej potrzeby i artystycznej inspiracji. Pierwsze próby miały być początkowo niezręczne, jednak szybko przerodziły się w twórczą energię.

Perry zaznacza, że obecny skład muzyków daje jej nowe możliwości i pozwala spojrzeć na dawny repertuar z innej perspektywy.

Trasa, bilety i plany na przyszłość

Bilety na londyński koncert trafią do sprzedaży 27 marca, a przedsprzedaż ruszy dwa dni wcześniej. Wydarzenie ma być jednym z najważniejszych muzycznych powrotów 2026 roku.

Równolegle Linda Perry pracuje również nad solowym albumem „Let It Die Here”, który ma ukazać się w maju.

„What’s Up?” wciąż żyje

Choć zespół nie wydawał nowej muzyki od lat 90., ich największy hit „What’s Up?” wciąż pozostaje popularny na całym świecie. Utwór był wielokrotnie coverowany, m.in. przez artystów takich jak Dolly Parton czy Lady Gaga, co tylko potwierdza jego ponadczasowy status.