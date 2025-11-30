Żyto prezentuje nowy singiel „ART DILER” – humorystyczną opowieść o życiu artysty w Polsce

Żyto, czyli Michał Żytniak – jeden z najbardziej charakterystycznych twórców polskiej sceny alternatywnej, łączący malarstwo z muzyką – powraca z nowym singlem „ART DILER”. Utwór doskonale oddaje jego styl: błyskotliwy, autoironiczny i mocno zakorzeniony w realiach codziennego życia artysty w Polsce.

„ART DILER” – autoironia, humor i uderzająca szczerość

W swoim najnowszym numerze Żyto po raz kolejny udowadnia, że potrafi mówić o trudnych i absurdalnych sytuacjach z lekkością, przymrużeniem oka i szczerą refleksją. „ART DILER” to muzyczny komentarz do:

funkcjonowania na rynku sztuki,

walki o przetrwanie w świecie pełnym oczekiwań,

prób pogodzenia twórczej pasji z twardymi realiami życia,

absurdów towarzyszących pracy artystycznej na co dzień.

Jego narracja jest jednocześnie ironiczna i trafna – Żyto balansuje między humorem a prawdą o kulisach artystycznej rzeczywistości, czyniąc utwór wyjątkowo autentycznym.

Artysta, który łączy dwa światy – muzykę i sztuki wizualne

Michał Żytniak to postać wymykająca się schematom. Jako uznany malarz, autor wystaw i projektów artystycznych, oraz jako raper, zyskał rozpoznawalność dzięki niepowtarzalnemu podejściu do treści i stylu. Swoją muzyką często nawiązuje do doświadczeń twórców działających w różnych mediach.

„ART DILER” wpisuje się w jego autorską estetykę – surową, ironiczną, ale zawsze intelektualnie zaangażowaną. To hymn dla tych, którzy tworzą i nie boją się mówić, jak wygląda rzeczywistość artystyczna bez filtrów.

Nowy singiel jako komentarz do współczesnej sztuki

„ART DILER” to nie tylko rozrywka – to również forma krytyki i obserwacji dzisiejszego rynku artystycznego. Żyto w swoim stylu punktuje:

presję finansową,

oczekiwania środowiska,

wpływ popularności na kreatywność,

i paradoksy, które dotyczą współczesnych twórców.

Utwór przemawia zarówno do słuchaczy rapu, jak i do osób związanych z szeroko pojętą kulturą i sztuką.