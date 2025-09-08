Zwycięzca tegorocznej Eurowizji prezentuje nowy singiel

fot. Can Wagener

Niedługo po tym, jak eurowizyjny hit „Wasted Love” pokrył się złotem w Austrii, 24-letni JJ jest gotowy otworzyć kolejny rozdział w karierze. Po tygodniach zwiastowania na TikToku (ponad 75 tysięcy obserwujących) i Instagramie tajemniczych urywków, wokalista przedstawia nowy singiel „Back To Forgetting” – pierwszy od wygrania Eurowizji. Utwór odkrywa emocjonalną siłę jego przełomu, jednocześnie wkraczając na nowe, odważne terytorium.

„Back To Forgetting” pokazuje nieznane jeszcze oblicze JJ-a – bardziej pogodne, chwytliwe i różnorodne. Podczas gdy „Wasted Love” skłaniało się ku rozmachowi i operowej dramaturgii, nową piosenka podobną intensywność przekłada na współczesny, popowy język – łatwiejszy, zaraźliwy, ale tak samo niepodrabialny. Twórcą utworu jest Jude York, a producentem Kristofer Strandberg.

Zaczyna się od szeptu: minimalistyczna partia fortepianu, intymna atmosfera, niemal jak podglądanie czyjegoś pamiętnika. Następnie, warstwa po warstwie, utwór nabiera mocy dzięki partiom smyczków, pulsującym elektronicznym beatom i dudniącej perkusji, aż w końcu rozbrzmiewa z pełną mocą. JJ ponownie burzy granice gatunków, przeplatając operę, electro, pop i tworząc z nich dźwiękowy krajobraz, gdzie każdy z elementów wzmacnia inny. W warstwie tekstowej piosenka zanurza się w chaosie toksycznego związku, w którym partnerzy raz się rozstają, a raz schodzą ze sobą.

JJ uwielbia zaskakiwać

– Ta piosenka opowiada o czymś, przez co sam musiałem przejść – wyjaśnia JJ. – Wiele osób zna to uczucie – w końcu zaczynasz żyć dalej, zapominasz o kimś, a nagle pojawia się kolejna wiadomość od tej osoby. Myślisz sobie: „O nie, tylko nie znowu!”. Nie ty. Właśnie zaczynałem cię zapominać”. O tym właśnie jest ta piosenka: o powrocie do procesu odpuszczania.

Każdy, kto myślał, że JJ będzie trzymał się sprawdzonej formuły „Wasted Love” ewidentnie był w błędzie. On uwielbia zaskakiwać: bity, które zapadają w pamięć, wokal, który trafia głęboko i osobowość, która jasno daje do zrozumienia: dopiero zaczynam.