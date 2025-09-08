Szukaj
Zwycięzca tegorocznej Eurowizji prezentuje nowy singiel

JJ udostępnił "Back To Forgetting".

2025.09.08

Zwycięzca tegorocznej Eurowizji prezentuje nowy singiel

fot. Can Wagener

Niedługo po tym, jak eurowizyjny hit „Wasted Love” pokrył się złotem w Austrii, 24-letni JJ jest gotowy otworzyć kolejny rozdział w karierze. Po tygodniach zwiastowania na TikToku (ponad 75 tysięcy obserwujących) i Instagramie tajemniczych urywków, wokalista przedstawia nowy singiel „Back To Forgetting” – pierwszy od wygrania Eurowizji. Utwór odkrywa emocjonalną siłę jego przełomu, jednocześnie wkraczając na nowe, odważne terytorium.

„Back To Forgetting” pokazuje nieznane jeszcze oblicze JJ-a – bardziej pogodne, chwytliwe i różnorodne. Podczas gdy „Wasted Love” skłaniało się ku rozmachowi i operowej dramaturgii, nową piosenka podobną intensywność przekłada na współczesny, popowy język – łatwiejszy, zaraźliwy, ale tak samo niepodrabialny. Twórcą utworu jest Jude York, a producentem Kristofer Strandberg.

Zaczyna się od szeptu: minimalistyczna partia fortepianu, intymna atmosfera, niemal jak podglądanie czyjegoś pamiętnika. Następnie, warstwa po warstwie, utwór nabiera mocy dzięki partiom smyczków, pulsującym elektronicznym beatom i dudniącej perkusji, aż w końcu rozbrzmiewa z pełną mocą. JJ ponownie burzy granice gatunków, przeplatając operę, electro, pop i tworząc z nich dźwiękowy krajobraz, gdzie każdy z elementów wzmacnia inny. W warstwie tekstowej piosenka zanurza się w chaosie toksycznego związku, w którym partnerzy raz się rozstają, a raz schodzą ze sobą.

JJ uwielbia zaskakiwać

Ta piosenka opowiada o czymś, przez co sam musiałem przejść – wyjaśnia JJ. – Wiele osób zna to uczucie – w końcu zaczynasz żyć dalej, zapominasz o kimś, a nagle pojawia się kolejna wiadomość od tej osoby. Myślisz sobie: „O nie, tylko nie znowu!”. Nie ty. Właśnie zaczynałem cię zapominać”. O tym właśnie jest ta piosenka: o powrocie do procesu odpuszczania.

Każdy, kto myślał, że JJ będzie trzymał się sprawdzonej formuły „Wasted Love” ewidentnie był w błędzie. On uwielbia zaskakiwać: bity, które zapadają w pamięć, wokal, który trafia głęboko i osobowość, która jasno daje do zrozumienia: dopiero zaczynam.

