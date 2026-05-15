Znamy finalistów drugiego półfinału Eurowizji. Kto powalczy o zwycięstwo w Wiedniu?

Wielki finał Eurowizji już w sobotę

2026.05.15

opublikował:

Eurowizja 2026 Vienna

Emocje przed wielkim finałem Eurowizji 2026 sięgają zenitu. Drugi półfinał konkursu wyłonił ostatnich uczestników, którzy wystąpią podczas sobotniego koncertu finałowego w Wiedniu. Widzowie zobaczyli zarówno nastrojowe ballady, jak i energetyczne, taneczne widowiska oraz rockowe brzmienia. Nie zabrakło także niespodzianek i rozczarowań.

Drugi półfinał Eurowizji 2026 za nami

Tegoroczna Eurowizja odbywa się w Wiedniu i już od pierwszych koncertów budzi ogromne zainteresowanie fanów z całej Europy. Drugi półfinał był szczególnie różnorodny muzycznie — na scenie pojawiły się emocjonalne ballady, dynamiczne utwory popowe oraz mocniejsze rockowe propozycje.

Wśród największych faworytów do awansu od początku wymieniano Bułgarię, Rumunię, Australię oraz Danię. Publiczność i komentatorzy zgodnie podkreślali wysoki poziom widowiska oraz bardzo dopracowane występy sceniczne.

Wielkie emocje i zaskakujące wyniki

Jednym z najczęściej komentowanych momentów wieczoru był występ reprezentantki Cypru. Antigoni, która przed konkursem była wskazywana przez bukmacherów jako jedna z faworytek, według wielu widzów nie poradziła sobie wokalnie najlepiej.

Mimo to Cypr ostatecznie znalazł się w gronie finalistów, co wywołało spore dyskusje wśród fanów konkursu.

Duże uznanie zdobyły natomiast występy Bułgarii i Rumunii, które przez wielu określane są mianem „czarnych koni” tegorocznej Eurowizji. Świetnie przyjęto również energetyczne show Danii oraz emocjonalną prezentację Australii.

Lista finalistów drugiego półfinału Eurowizji 2026

Do wielkiego finału awansowało dziesięć państw:

  • Bułgaria
  • Ukraina
  • Norwegia
  • Australia
  • Rumunia
  • Malta
  • Cypr
  • Albania
  • Dania
  • Czechy

Największe emocje towarzyszyły ogłoszeniu ostatniego finalisty. Czechy zostały wyczytane dopiero na końcu, co wywołało ogromną ulgę wśród fanów tego kraju.

Z Eurowizją 2026 pożegnali się natomiast reprezentanci Armenii, Łotwy, Luksemburga, Szwajcarii oraz Azerbejdżanu.

Eurowizja 2026 w Wiedniu

Tegoroczny, jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbywa się w austriackim Wiedniu po zwycięstwie Austrii w poprzedniej edycji konkursu. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji związanych z historią wydarzenia oraz specjalne występy gwiazd znanych fanom Eurowizji.

Na scenie pojawią się między innymi:

  • Wierka Serdiuczka
  • Erika Vikman
  • Il Volo
  • Lordi
  • Cesár Sampson

Nie zabraknie również ubiegłorocznego zwycięzcy konkursu – JJ’a.

Polska liczy na sukces Alicji Szemplińskiej

Polskich fanów najbardziej interesuje oczywiście występ Alicja Szemplińska, która reprezentuje nasz kraj z utworem „Pray”. Wokalistka już wcześniej awansowała do finału i według wielu komentatorów może powalczyć o bardzo wysokie miejsce.

Po znakomitym półfinale emocje wokół polskiej reprezentantki stale rosną, a media społecznościowe pełne są komentarzy wspierających artystkę przed wielkim finałem.

Wielki finał Eurowizji już w sobotę

Przed nami decydujący koncert, który wyłoni zwycięzcę Eurowizji 2026. Fani konkursu spodziewają się jednego z najbardziej wyrównanych finałów ostatnich lat. Wśród potencjalnych triumfatorów najczęściej wymienia się Austrię, Bułgarię, Australię oraz Polskę.

Czy Alicja Szemplińska zapisze się w historii konkursu? Odpowiedź poznamy już podczas wielkiego finału w Wiedniu.

