Uniwersytet broni występu Fagaty na Juwenaliach. „Będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi”

Zapowiedź koncertu Fagaty podczas tegorocznych juwenaliów w Częstochowa wywołała ogromne emocje wśród studentów i internautów. Część środowiska akademickiego otwarcie krytykuje decyzję organizatorów, jednak przedstawiciele uczelni podkreślają, że artystka została zaproszona świadomie, a jej występ ma być zgodny z wartościami promowanymi przez uczelnię.

Kontrowersje wokół występu Fagaty

Fagata od lat budzi skrajne emocje w polskim internecie. Influencerka i wokalistka zdobyła popularność dzięki działalności w mediach społecznościowych, wyrazistemu wizerunkowi oraz kontrowersyjnym wypowiedziom.

Po ogłoszeniu jej koncertu podczas Juwenaliów Częstochowskich w sieci pojawiła się fala komentarzy. Część internautów oraz studentów uważa, że zaproszenie artystki nie pasuje do charakteru wydarzenia organizowanego przez uczelnie wyższe.

Mimo krytyki organizatorzy nie zamierzają odwoływać występu.

Organizatorzy tłumaczą decyzję

Jak przekazano mediom, wybór Fagata nie należał do samorządu studenckiego Politechnika Częstochowska, lecz do Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.

Przedstawiciele uczelni podkreślili, że program juwenaliów został przygotowany w taki sposób, aby odpowiadał różnym muzycznym gustom studentów.

Według organizatorów wydarzenie ma charakter młodzieżowy, a muzyka Fagaty jest obecnie popularna wśród młodych odbiorców i regularnie pojawia się w klubach oraz na imprezach studenckich.

„Występ będzie zgodny z wartościami uczelni”

Największe zainteresowanie wzbudziło oświadczenie, w którym organizatorzy zapewnili, że koncert Fagata będzie dostosowany do charakteru wydarzenia akademickiego.

Przedstawiciel uczelni przekazał, że organizatorzy otrzymali od artystki zapewnienie, iż występ będzie zgodny z „wartościami edukacyjnymi i wartościami uczelni”.

Dodano również, że koncert wokalistki odbędzie się późno w nocy — z 22 na 23 maja około godziny 00:30 — dzięki czemu uczestnicy wydarzenia będą mogli zdecydować, czy chcą brać udział w tym występie.

Na juwenaliach pojawią się także inni artyści

Organizatorzy podkreślają, że tegoroczny line-up został przygotowany z myślą o różnorodności muzycznej. Obok Fagata podczas wydarzenia wystąpią również Budka Suflera, Kukon, Modelki oraz Malik Montana.

Według uczelni taki program ma odpowiadać zarówno fanom klasycznego rocka, jak i współczesnej muzyki pop oraz rapu.

Internet podzielony po decyzji uczelni

Sprawa koncertu Fagata wywołała szeroką dyskusję w mediach społecznościowych. Część internautów uważa, że uczelnia powinna promować bardziej konserwatywny repertuar podczas wydarzeń akademickich, inni podkreślają natomiast, że juwenalia są przede wszystkim imprezą dla studentów i powinny odpowiadać aktualnym trendom muzycznym.

Mimo kontrowersji wszystko wskazuje na to, że koncert odbędzie się zgodnie z planem.