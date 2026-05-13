Czy Alicja Szemplińska ma jakieś przesłanie do fanów w  Izraelu? Nagranie stało się viralem

Alicja Szemplińska ponownie znalazła się w centrum uwagi po pierwszym półfinale Eurovision Song Contest 2026. Tym razem internet obiegło nagranie zza kulis konkursu, na którym polska reprezentantka niespodziewanie reaguje na pytanie dotyczące fanów z Izraela.

Krótki fragment wywiadu błyskawicznie zdobył ogromną popularność w mediach społecznościowych i wywołał falę komentarzy wśród widzów Eurowizji.

Alicja Szemplińska uniknęła odpowiedzi

Podczas rozmowy z reporterką portalu EuroMix Alicja Szemplińska została zapytana:

„Czy masz jakąś wiadomość dla fanów z Izraela?”

Wokalistka spojrzała w kamerę, uśmiechnęła się i przez chwilę wydawała się zastanawiać nad odpowiedzią. Po kilku sekundach podziękowała dziennikarce, po czym zawołała osobę spoza kadru i odeszła od mikrofonu.

Nagranie szybko zaczęło krążyć w serwisie X oraz na innych platformach społecznościowych.

WATCH: Poland’s Eurovision contestant Alicja Szemplińska walked out of an interview when asked if she had a message for Israeli fans. pic.twitter.com/gcui9lbz9n — Clash Report (@clashreport) May 13, 2026

Występ Izraela wywołał ogromne emocje

Eurovision Song Contest 2026 od początku tegorocznej edycji budzi ogromne kontrowersje związane z udziałem Izraela w konkursie.

Reprezentant tego kraju, Noam Bettan, wystąpił podczas tego samego półfinału co Alicja Szemplińska. Zarówno Polska, jak i Izrael awansowały do wielkiego finału konkursu.

W trakcie występu izraelskiego artysty na hali dało się słyszeć buczenie oraz okrzyki „Free Palestine”. W mediach społecznościowych pojawiły się także nagrania pokazujące interwencje służb porządkowych wobec protestujących widzów.

Internet komentuje zachowanie polskiej reprezentantki

Nagranie z udziałem Alicja Szemplińska wywołało skrajne reakcje internautów. Część użytkowników uznała jej zachowanie za próbę uniknięcia politycznych deklaracji i zachowania neutralności.

Inni interpretowali reakcję wokalistki jako świadome zdystansowanie się od kontrowersji związanych z izraelskim uczestnikiem konkursu.

Sama artystka nie skomentowała dotąd szerzej sytuacji ani popularności nagrania.

Eurowizja 2026 pod znakiem napięć politycznych

Choć Eurovision Song Contest oficjalnie pozostaje konkursem apolitycznym, tegoroczna edycja została mocno zdominowana przez kwestie polityczne i społeczne.

Debata dotycząca udziału Izraela trwała jeszcze przed rozpoczęciem konkursu i nadal budzi ogromne emocje zarówno wśród fanów, jak i części artystów.

Przed nami jeszcze drugi półfinał oraz wielki finał konkursu, który odbędzie się w sobotę.