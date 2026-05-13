CGM

Czy Alicja Szemplińska ma jakieś przesłanie do fanów w  Izraelu? Nagranie stało się viralem

"Cisza znaczy więcej niż tysiąc słów". Brawo Alicja

2026.05.13

opublikował:

alicja

Alicja Szemplińska ponownie znalazła się w centrum uwagi po pierwszym półfinale Eurovision Song Contest 2026. Tym razem internet obiegło nagranie zza kulis konkursu, na którym polska reprezentantka niespodziewanie reaguje na pytanie dotyczące fanów z Izraela.

Krótki fragment wywiadu błyskawicznie zdobył ogromną popularność w mediach społecznościowych i wywołał falę komentarzy wśród widzów Eurowizji.

Alicja Szemplińska uniknęła odpowiedzi

Podczas rozmowy z reporterką portalu EuroMix Alicja Szemplińska została zapytana:

„Czy masz jakąś wiadomość dla fanów z Izraela?”

Wokalistka spojrzała w kamerę, uśmiechnęła się i przez chwilę wydawała się zastanawiać nad odpowiedzią. Po kilku sekundach podziękowała dziennikarce, po czym zawołała osobę spoza kadru i odeszła od mikrofonu.

Nagranie szybko zaczęło krążyć w serwisie X oraz na innych platformach społecznościowych.

Występ Izraela wywołał ogromne emocje

Eurovision Song Contest 2026 od początku tegorocznej edycji budzi ogromne kontrowersje związane z udziałem Izraela w konkursie.

Reprezentant tego kraju, Noam Bettan, wystąpił podczas tego samego półfinału co Alicja Szemplińska. Zarówno Polska, jak i Izrael awansowały do wielkiego finału konkursu.

W trakcie występu izraelskiego artysty na hali dało się słyszeć buczenie oraz okrzyki „Free Palestine”. W mediach społecznościowych pojawiły się także nagrania pokazujące interwencje służb porządkowych wobec protestujących widzów.

Internet komentuje zachowanie polskiej reprezentantki

Nagranie z udziałem Alicja Szemplińska wywołało skrajne reakcje internautów. Część użytkowników uznała jej zachowanie za próbę uniknięcia politycznych deklaracji i zachowania neutralności.

Inni interpretowali reakcję wokalistki jako świadome zdystansowanie się od kontrowersji związanych z izraelskim uczestnikiem konkursu.

Sama artystka nie skomentowała dotąd szerzej sytuacji ani popularności nagrania.

Eurowizja 2026 pod znakiem napięć politycznych

Choć Eurovision Song Contest oficjalnie pozostaje konkursem apolitycznym, tegoroczna edycja została mocno zdominowana przez kwestie polityczne i społeczne.

Debata dotycząca udziału Izraela trwała jeszcze przed rozpoczęciem konkursu i nadal budzi ogromne emocje zarówno wśród fanów, jak i części artystów.

Przed nami jeszcze drugi półfinał oraz wielki finał konkursu, który odbędzie się w sobotę.

Tagi


Popularne newsy

Alicja Szemplinksa eurowizja 2026
NEWS

Alicja Szemplińska zakwalifikowała się do finału Eurowizji 2026

Noam Bettan Izrael Eurowizja 2026
NEWS

Podczas występu Izraela na Eurowizji publiczność nie zawiodła i skandowała „Wolna Palestyna!”

Mata 2026
NEWS

Mata zapowiada trzy albumy billboardem w centrum Warszawy

alicja
NEWS

Alicja Szemplińska z szansą na finał Eurowizji. Bukmacherzy zmieniają prognozy po próbie jurorskiej

Alicja Szemplinksa eurowizja 2026
NEWS

Alicja Szemplińska coraz bliżej finału Eurowizji 2026. Bukmacherzy dają jej coraz więkse szanse na awans

Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz
NEWS

Żabson: „Postanowiłem sprawdzić co można zrobić ze swoim ciałem w 25 dni i dla mnie efekt jest poj*bany”

Noam Bettan Izrael Eurowizja 2026
NEWS

Śledztwo w sprawie Eurowizji. Izrael miał prowadzić szeroką kampanię wpływu wokół konkursu

Polecane

CGM
Fagata Ig 2926 h

Uniwersytet broni występu Fagaty na Juwenaliach. „Będzie zgodny ...

Podczas wydarzenia wystąpią również Budka Suflera, Kukon, Modelki oraz Malik Montana.

4 godziny temu

CGM
Eurowizja logo

Protesty podczas Eurowizji 2026. Demonstranci wyprowadzeni siłą podcza ...

Działania ochrony miały zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wydarzenia

11 godzin temu

CGM
The Beatles fot. Apple Corps

Pierwsze oficjalne muzeum Beatlesów powstanie w Londynie

"To jak powrót do domu"

12 godzin temu

CGM
Madonna - Photo Credit - Rafael Pavarotti

Madonna zaprezentuje immersyjny film „Confessions II” na Tribeca Festi ...

Madonna nadal wyznacza trendy w muzyce i popkulturze

12 godzin temu

CGM
BIG CYC Skiba Karol Makurat

Skiba komentuje ucieczkę Zbigniewa Ziobro do USA. „Dla Polski to ...

"To tchórz i aferzysta"

14 godzin temu

NEWS
Evoto

Shakira zaprezentowała fragment hymnu na Mundial 2026. Fani widzą aluz ...

Shakira wraca z mundialowym hymnem

15 godzin temu