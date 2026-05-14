50 Cent i Eminem razem na neczu NBA. Fani zachwyceni spotkaniem legend rapu

fot. Brian Kelly
50 Cent i Eminem ponownie pojawili się razem publicznie, wywołując ogromne poruszenie wśród fanów hip-hopu. Legendarni raperzy spotkali się podczas meczu play-off NBA pomiędzy Detroit Pistons a Cleveland Cavaliers.
Nagrania i zdjęcia ze wspólnego występu artystów błyskawicznie obiegły internet, a wielu fanów uznało ten moment za prawdziwy powrót do złotej ery rapu z początku lat 2000.
Eminem i 50 Cent pojawili się na meczu w Detroit
Eminem oraz 50 Cent zasiedli tuż przy parkiecie podczas piątego meczu półfinału Konferencji Wschodniej NBA. Spotkanie odbyło się w hali Little Caesars Arena w Detroit.
Artyści byli widziani, jak rozmawiają, śmieją się i wspólnie oglądają przebieg emocjonującego spotkania. Gdy kamery pokazały ich na telebimie, publiczność zareagowała ogromnym entuzjazmem.
Powrót klimatu lat 2000
Dla wielu fanów hip-hopu wspólne pojawienie się 50 Cent i Eminem było wyjątkowo sentymentalnym momentem.
To właśnie Eminem odegrał kluczową rolę w karierze 50 Centa na początku XXI wieku, pomagając mu podpisać kontrakt z wytwórnią Shady Records oraz Aftermath Entertainment.
Ich współpraca doprowadziła do powstania jednych z największych rapowych hitów tamtych lat i uczyniła obu artystów ikonami światowego hip-hopu.
Pierwsze takie spotkanie od 2005 roku
Amerykańskie media podkreślają, że był to pierwszy raz od finałów NBA w 2005 roku, kiedy Eminem i 50 Cent zostali zauważeni razem przy parkiecie podczas meczu koszykówki.
Właśnie dlatego spotkanie wywołało tak ogromne emocje w internecie. Media społecznościowe szybko zapełniły się komentarzami fanów wspominających czasy największej popularności obu raperów.
Eminem i 50 Cent nadal utrzymują bliską relację
Mimo że obaj artyści skupiają się dziś na różnych projektach biznesowych i muzycznych, od lat pozostają bliskimi przyjaciółmi.
50 Cent wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że zawdzięcza Eminemowi ogromny wpływ na rozwój swojej kariery. Z kolei Eminem regularnie wspiera projekty swojego przyjaciela.
Ich wspólne pojawienie się na meczu NBA ponownie przypomniało fanom o jednej z najbardziej kultowych przyjaźni w historii hip-hopu.
Internet oszalał po spotkaniu legend rapu
Nagrania z meczu bardzo szybko zdobyły miliony wyświetleń w mediach społecznościowych. Wielu internautów pisało, że widok Eminem i 50 Cent razem przywołał wspomnienia najlepszych lat rapu.
Niektórzy fani zaczęli nawet spekulować o możliwej nowej współpracy muzycznej obu artystów, choć na razie nie pojawiły się żadne oficjalne informacje na ten temat.