50 Cent i Eminem razem na neczu NBA. Fani zachwyceni spotkaniem legend rapu

Pierwsze takie spotkanie od 2005 roku

2026.05.14

Eminem fot. Brian Kelly

50 Cent i Eminem ponownie pojawili się razem publicznie, wywołując ogromne poruszenie wśród fanów hip-hopu. Legendarni raperzy spotkali się podczas meczu play-off NBA pomiędzy Detroit Pistons a Cleveland Cavaliers.

Nagrania i zdjęcia ze wspólnego występu artystów błyskawicznie obiegły internet, a wielu fanów uznało ten moment za prawdziwy powrót do złotej ery rapu z początku lat 2000.

Eminem i 50 Cent pojawili się na meczu w Detroit

Eminem oraz 50 Cent zasiedli tuż przy parkiecie podczas piątego meczu półfinału Konferencji Wschodniej NBA. Spotkanie odbyło się w hali Little Caesars Arena w Detroit.

Artyści byli widziani, jak rozmawiają, śmieją się i wspólnie oglądają przebieg emocjonującego spotkania. Gdy kamery pokazały ich na telebimie, publiczność zareagowała ogromnym entuzjazmem.

 

Powrót klimatu lat 2000

Dla wielu fanów hip-hopu wspólne pojawienie się 50 Cent i Eminem było wyjątkowo sentymentalnym momentem.

To właśnie Eminem odegrał kluczową rolę w karierze 50 Centa na początku XXI wieku, pomagając mu podpisać kontrakt z wytwórnią Shady Records oraz Aftermath Entertainment.

Ich współpraca doprowadziła do powstania jednych z największych rapowych hitów tamtych lat i uczyniła obu artystów ikonami światowego hip-hopu.

Amerykańskie media podkreślają, że był to pierwszy raz od finałów NBA w 2005 roku, kiedy Eminem i 50 Cent zostali zauważeni razem przy parkiecie podczas meczu koszykówki.

Właśnie dlatego spotkanie wywołało tak ogromne emocje w internecie. Media społecznościowe szybko zapełniły się komentarzami fanów wspominających czasy największej popularności obu raperów.

Eminem i 50 Cent nadal utrzymują bliską relację

Mimo że obaj artyści skupiają się dziś na różnych projektach biznesowych i muzycznych, od lat pozostają bliskimi przyjaciółmi.

50 Cent wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że zawdzięcza Eminemowi ogromny wpływ na rozwój swojej kariery. Z kolei Eminem regularnie wspiera projekty swojego przyjaciela.

Ich wspólne pojawienie się na meczu NBA ponownie przypomniało fanom o jednej z najbardziej kultowych przyjaźni w historii hip-hopu.

Internet oszalał po spotkaniu legend rapu

Nagrania z meczu bardzo szybko zdobyły miliony wyświetleń w mediach społecznościowych. Wielu internautów pisało, że widok Eminem i 50 Cent razem przywołał wspomnienia najlepszych lat rapu.

Niektórzy fani zaczęli nawet spekulować o możliwej nowej współpracy muzycznej obu artystów, choć na razie nie pojawiły się żadne oficjalne informacje na ten temat.

