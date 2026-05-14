Kayah komplementowała występ Alicji na Eurowizji: „Bez tanich wygibasów i latania w przestworzach”. Justyna Steczkowska poczuła się wywołana do tablicy

Wokół Eurowizji 2026 znów zrobiło się gorąco. Tym razem nie chodzi jednak tylko o występ Alicji Szemplińskiej, ale o napięcie między dwiema ikonami polskiej sceny muzycznej. W centrum uwagi znalazła się wymiana zdań między Kayah a Justyną Steczkowską, która szybko przerodziła się w medialną burzę i internetową debatę o granicach scenicznego show.
Kayah o Eurowizji: „bez wygibasów i latania w przestworzach”
Po występie Alicji Szemplińskiej w finale Eurowizji 2026, Kayah w komentarzach podkreśliła, że siłą prezentacji była prostota i emocjonalny przekaz. Jej słowa:
„I to bez tanich wygibasów i latania w przestworzach”
zostały odebrane przez wielu internautów jako subtelne nawiązanie do widowiskowego stylu Justyny Steczkowskiej, która w poprzednich edycjach konkursu stawiała na rozbudowaną choreografię i efekty sceniczne.
Steczkowska reaguje: emocjonalny wpis na Instagramie
Justyna Steczkowska nie pozostawiła komentarza bez odpowiedzi. W swoim wpisie na Instagramie odniosła się zarówno do samej wypowiedzi, jak i do sposobu, w jaki została odebrana.
Artystka podkreśliła, że za każdym elementem jej występów stoi wielomiesięczna praca zespołu:
„Określenie wielomiesięcznej pracy wielu ludzi mianem ‘tanich wygibasów’ zwyczajnie nas zasmuciło @kayah_official. Za każdym naszym scenicznym ruchem stoją miesiące pracy, treningu, dyscypliny, emocji i serca ludzi, którzy tworzą widowisko z prawdziwej pasji.”
Wypowiedź miała wyraźnie pojednawczy ton, ale jednocześnie broniła artystycznego charakteru widowiskowych show.
Nietypowa propozycja Steczkowskiej: „zapraszam na smoka”
Najwięcej emocji wywołał jednak końcowy fragment jej wpisu, w którym artystka w dość przewrotny sposób zaprosiła Kayah do… wspólnego występu w powietrzu:
„Kayah, zapraszam Cię serdecznie na ‘smoka’ i wspólne śpiewanie kilka metrów nad ziemią – najlepiej w czwartej oktawie. Obiecuję, że będę trzymać bardzo mocno.”
W dalszej części dodała, że zbliżający się festiwal w Sopocie mógłby być dobrą okazją do takiego artystycznego eksperymentu.
Eurowizyjna dyskusja: show kontra minimalizm
Spór między artystkami stał się punktem wyjścia do szerszej dyskusji o tym, czym dziś jest Eurowizja. Z jednej strony pojawiają się głosy, że kluczem do sukcesu jest autentyczność i emocje bez nadmiaru efektów. Z drugiej — że konkurs od zawsze opiera się na widowisku, spektaklu i zapamiętywalnej oprawie scenicznej.
W tym kontekście zarówno Kayah, jak i Steczkowska stały się symbolami dwóch różnych podejść do muzycznego performance’u: minimalizmu i teatralnego rozmachu.