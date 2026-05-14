CGM

Kayah komplementowała występ Alicji na Eurowizji: „Bez tanich wygibasów i latania w przestworzach”. Justyna Steczkowska poczuła się wywołana do tablicy

Mały beef między ikonami polskiej piosenki

2026.05.14

opublikował:

Justyna Steczkowska Gaja

fot. YouTube

Wokół Eurowizji 2026 znów zrobiło się gorąco. Tym razem nie chodzi jednak tylko o występ Alicji Szemplińskiej, ale o napięcie między dwiema ikonami polskiej sceny muzycznej. W centrum uwagi znalazła się wymiana zdań między Kayah a Justyną Steczkowską, która szybko przerodziła się w medialną burzę i internetową debatę o granicach scenicznego show.

Kayah o Eurowizji: „bez wygibasów i latania w przestworzach”

Po występie Alicji Szemplińskiej w finale Eurowizji 2026, Kayah w komentarzach podkreśliła, że siłą prezentacji była prostota i emocjonalny przekaz. Jej słowa:

„I to bez tanich wygibasów i latania w przestworzach”

zostały odebrane przez wielu internautów jako subtelne nawiązanie do widowiskowego stylu Justyny Steczkowskiej, która w poprzednich edycjach konkursu stawiała na rozbudowaną choreografię i efekty sceniczne.

Steczkowska reaguje: emocjonalny wpis na Instagramie

Justyna Steczkowska nie pozostawiła komentarza bez odpowiedzi. W swoim wpisie na Instagramie odniosła się zarówno do samej wypowiedzi, jak i do sposobu, w jaki została odebrana.

Artystka podkreśliła, że za każdym elementem jej występów stoi wielomiesięczna praca zespołu:

„Określenie wielomiesięcznej pracy wielu ludzi mianem ‘tanich wygibasów’ zwyczajnie nas zasmuciło @kayah_official. Za każdym naszym scenicznym ruchem stoją miesiące pracy, treningu, dyscypliny, emocji i serca ludzi, którzy tworzą widowisko z prawdziwej pasji.”

Wypowiedź miała wyraźnie pojednawczy ton, ale jednocześnie broniła artystycznego charakteru widowiskowych show.

Nietypowa propozycja Steczkowskiej: „zapraszam na smoka”

Najwięcej emocji wywołał jednak końcowy fragment jej wpisu, w którym artystka w dość przewrotny sposób zaprosiła Kayah do… wspólnego występu w powietrzu:

„Kayah, zapraszam Cię serdecznie na ‘smoka’ i wspólne śpiewanie kilka metrów nad ziemią – najlepiej w czwartej oktawie. Obiecuję, że będę trzymać bardzo mocno.”

W dalszej części dodała, że zbliżający się festiwal w Sopocie mógłby być dobrą okazją do takiego artystycznego eksperymentu.

Eurowizyjna dyskusja: show kontra minimalizm

Spór między artystkami stał się punktem wyjścia do szerszej dyskusji o tym, czym dziś jest Eurowizja. Z jednej strony pojawiają się głosy, że kluczem do sukcesu jest autentyczność i emocje bez nadmiaru efektów. Z drugiej — że konkurs od zawsze opiera się na widowisku, spektaklu i zapamiętywalnej oprawie scenicznej.

W tym kontekście zarówno Kayah, jak i Steczkowska stały się symbolami dwóch różnych podejść do muzycznego performance’u: minimalizmu i teatralnego rozmachu.

Tagi


Popularne newsy

Paris Jackson IG 2025
NEWS

Paris Jackson wygrała spór z zarządzającymi majątkiem Michaela Jacksona. Sąd nakazał zwrot 625 tysięcy dolarów

Noam Bettan Izrael Eurowizja 2026
NEWS

Podczas występu Izraela na Eurowizji publiczność nie zawiodła i skandowała „Wolna Palestyna!”

Alicja Szemplinksa eurowizja 2026
NEWS

Alicja Szemplińska zakwalifikowała się do finału Eurowizji 2026

_Oliwka Brazil - Body Tea (fot. Stanisław Wołosz)2
NEWS

Oliwka Brazil spotkała swojego byłego. Chłopak zaśpiewał jej prosto w twarz diss, która na niego nagrała

Eminem fot. Brian Kelly
NEWS

50 Cent i Eminem razem na neczu NBA. Fani zachwyceni spotkaniem legend rapu

bryska Dagmara Szewczuk @dagsoon-2 kopia2 kopia
NEWS

Bryska o przemocy seksualnej i traumie. Artystka wyznała w poruszającym wywiadzie, że miała dwie pórby samobójcze

The Rolling Stones
NEWS

The Rolling Stones zdradzili tracklistę nowego albumu. Tytuły piosenek w różnych językach, w tym po polsku

Polecane

CGM
bambi ig 2026

bambi ogłosiła światowe gwiazdy na B-DAY Festival 2026. Do line-upu do ...

bambi stawia na kobiecą energię i międzynarodowy rap

3 godziny temu

CGM
bryska Dagmara Szewczuk @dagsoon-2 kopia2 kopia

Bryska o przemocy seksualnej i traumie. Artystka wyznała w poruszający ...

„Straciłam coś, coś we mnie umarło”

11 godzin temu

CGM
_Oliwka Brazil - Body Tea (fot. Stanisław Wołosz)2

Oliwka Brazil spotkała swojego byłego. Chłopak zaśpiewał jej prosto w ...

„Zasłużył na to”

13 godzin temu

CGM
Noam Bettan eurfowizja 2026

Reprezentant Izraela przerwał milczenie po buczeniu na Eurowizji. &#82 ...

Reprezentant Izraela apeluje o powrót państw bojkotujących konkurs

14 godzin temu

CGM
Eminem fot. Brian Kelly

50 Cent i Eminem razem na neczu NBA. Fani zachwyceni spotkaniem legend ...

Pierwsze takie spotkanie od 2005 roku

14 godzin temu

CGM
Ray J Kim Kardashian Sex Tape

Ray J sugeruje, że matka Kim Kardashian mogłaby zlecić atak na niego

Otoczenie Kris Jenner odpowiada na oskarżenia

14 godzin temu