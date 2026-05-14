Kayah komplementowała występ Alicji na Eurowizji: „Bez tanich wygibasów i latania w przestworzach”. Justyna Steczkowska poczuła się wywołana do tablicy

Wokół Eurowizji 2026 znów zrobiło się gorąco. Tym razem nie chodzi jednak tylko o występ Alicji Szemplińskiej, ale o napięcie między dwiema ikonami polskiej sceny muzycznej. W centrum uwagi znalazła się wymiana zdań między Kayah a Justyną Steczkowską, która szybko przerodziła się w medialną burzę i internetową debatę o granicach scenicznego show.

Kayah o Eurowizji: „bez wygibasów i latania w przestworzach”

Po występie Alicji Szemplińskiej w finale Eurowizji 2026, Kayah w komentarzach podkreśliła, że siłą prezentacji była prostota i emocjonalny przekaz. Jej słowa:

„I to bez tanich wygibasów i latania w przestworzach”

zostały odebrane przez wielu internautów jako subtelne nawiązanie do widowiskowego stylu Justyny Steczkowskiej, która w poprzednich edycjach konkursu stawiała na rozbudowaną choreografię i efekty sceniczne.

Steczkowska reaguje: emocjonalny wpis na Instagramie

Justyna Steczkowska nie pozostawiła komentarza bez odpowiedzi. W swoim wpisie na Instagramie odniosła się zarówno do samej wypowiedzi, jak i do sposobu, w jaki została odebrana.

Artystka podkreśliła, że za każdym elementem jej występów stoi wielomiesięczna praca zespołu:

„Określenie wielomiesięcznej pracy wielu ludzi mianem ‘tanich wygibasów’ zwyczajnie nas zasmuciło @kayah_official. Za każdym naszym scenicznym ruchem stoją miesiące pracy, treningu, dyscypliny, emocji i serca ludzi, którzy tworzą widowisko z prawdziwej pasji.”

Wypowiedź miała wyraźnie pojednawczy ton, ale jednocześnie broniła artystycznego charakteru widowiskowych show.

Nietypowa propozycja Steczkowskiej: „zapraszam na smoka”

Najwięcej emocji wywołał jednak końcowy fragment jej wpisu, w którym artystka w dość przewrotny sposób zaprosiła Kayah do… wspólnego występu w powietrzu:

„Kayah, zapraszam Cię serdecznie na ‘smoka’ i wspólne śpiewanie kilka metrów nad ziemią – najlepiej w czwartej oktawie. Obiecuję, że będę trzymać bardzo mocno.”

W dalszej części dodała, że zbliżający się festiwal w Sopocie mógłby być dobrą okazją do takiego artystycznego eksperymentu.

Eurowizyjna dyskusja: show kontra minimalizm

Spór między artystkami stał się punktem wyjścia do szerszej dyskusji o tym, czym dziś jest Eurowizja. Z jednej strony pojawiają się głosy, że kluczem do sukcesu jest autentyczność i emocje bez nadmiaru efektów. Z drugiej — że konkurs od zawsze opiera się na widowisku, spektaklu i zapamiętywalnej oprawie scenicznej.

W tym kontekście zarówno Kayah, jak i Steczkowska stały się symbolami dwóch różnych podejść do muzycznego performance’u: minimalizmu i teatralnego rozmachu.