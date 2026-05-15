bambi ujawniła wartość swojego największego kontraktu. Kwota robi ogromne wrażenie

b coraz mocniej zaznacza swoją pozycję nie tylko na polskiej scenie muzycznej, ale również w świecie biznesu i współprac reklamowych. W najnowszym wywiadzie dla magazynu „Forbes Woman” raperka otwarcie opowiedziała o pieniądzach, negocjacjach i największym kontrakcie w swojej karierze.

Artystka zdradziła, że jedna ze współprac ambassadorskich przyniosła jej ponad 2 miliony złotych.

bambi o wielkich pieniądzach i kontraktach reklamowych

22-letnia raperka w ostatnich latach stała się jedną z najpopularniejszych postaci młodego pokolenia w polskim show-biznesie. Jej muzyczne sukcesy szybko przełożyły się także na ogromne zainteresowanie marek i reklamodawców.

W rozmowie dla „Forbes Woman” Bambi ujawniła szczegóły największej współpracy komercyjnej w swojej karierze.

„Największa współpraca ambasadorska, którą podpisałam, była na ponad 2 mln zł. I nie była to współpraca z Adidasem.”

Ta wypowiedź błyskawicznie wywołała zainteresowanie fanów i mediów, którzy zaczęli spekulować, z jaką marką artystka mogła podpisać tak duży kontrakt.

„Chcę wiedzieć dokładnie, co się dzieje”

Bambi podkreśliła również, że dziś dużo bardziej angażuje się w kwestie biznesowe związane ze swoją karierą. Jak sama przyznała, wcześniej nie uczestniczyła we wszystkich rozmowach dotyczących współprac i kontraktów.

Teraz chce mieć większy wpływ na decyzje dotyczące swojej marki i kariery.

„Wcześniej nie uczestniczyłam we wszystkich rozmowach. Teraz to się zmienia, chcę wiedzieć dokładnie, co się dzieje, i być w procesie negocjacji.”

Raperka zaznaczyła jednocześnie, że nadal ogromną rolę odgrywa jej menedżer, ale obecnie nie wyobraża sobie sytuacji, w której decyzje zapadają bez jej udziału.

„Nic o mnie beze mnie.”

Bambi dojrzewa jako artystka i bizneswoman

Zdaniem wielu fanów oraz komentatorów branży muzycznej wypowiedzi Bambi pokazują, że artystka coraz świadomiej buduje swoją pozycję na rynku.

Jeszcze niedawno kojarzona głównie z viralowymi hitami i młodzieżowym stylem, dziś coraz częściej mówi o finansach, strategii i zarządzaniu własną marką.

Raperka podkreśliła także, że dorosła do momentu, w którym chce mieć kontrolę nie tylko nad muzyką, ale również nad wszystkimi projektami, w których bierze udział.

„Dorosłam do tego, żeby nie tylko tworzyć muzykę, ale też decydować o wszystkim, w czym biorę udział.”

Pierwszy milion Bambi. „To było po prostu życie”

To nie pierwszy raz, gdy Bambi otwarcie mówi o pieniądzach. W ubiegłym roku podczas wizyty w programie Kuba Wojewódzki zdradziła, że pierwszy zarobiony milion złotych przeznaczyła głównie na codzienne życie i spełnianie marzeń.

„Tak naprawdę myślę, że to nie była inwestycja, tylko to było po prostu życie i cieszenie się tymi pierwszymi pieniędzmi.”

Szczerość artystki została bardzo dobrze odebrana przez fanów, którzy doceniają jej otwartość i naturalność.

Bambi coraz silniejszą marką w polskim show-biznesie

Rosnąca liczba kontraktów reklamowych i medialnych projektów pokazuje, że Bambi stała się jedną z najbardziej wpływowych młodych artystek w Polsce. Jej popularność wykracza dziś daleko poza samą muzykę.

Eksperci rynku influencerskiego podkreślają, że marki coraz częściej inwestują ogromne budżety we współprace z gwiazdami młodego pokolenia, które mają silny wpływ na odbiorców w mediach społecznościowych.

Wszystko wskazuje na to, że kariera Bambi dopiero nabiera rozpędu.