Paris Jackson wygrała spór z zarządzającymi majątkiem Michaela Jacksona. Sąd nakazał zwrot 625 tysięcy dolarów

Paris Jackson odniosła ważne zwycięstwo w wieloletnim sporze dotyczącym zarządzania majątkiem jej ojca, Michael Jackson. Sąd w Los Angeles zdecydował, że część bonusów wypłaconych kancelariom prawnym współpracującym z administratorami majątku musi zostać zwrócona do spadku.
Sprawa dotyczyła aż 625 tysięcy dolarów i od miesięcy budziła duże zainteresowanie amerykańskich mediów.
Sąd przyznał rację Paris Jackson
Według dokumentów sądowych Paris Jackson zakwestionowała bonusy wypłacone kancelariom prawnym współpracującym z wykonawcami testamentu Michaela Jacksona.
Córka króla popu twierdziła, że wypłaty były nadmierne i nie uzyskały odpowiedniej zgody sądu. Jej prawnicy argumentowali również, że sposób nadzorowania wydatków budzi poważne wątpliwości dotyczące zarządzania majątkiem.
Sąd ostatecznie uznał, że bonusy w wysokości 625 tysięcy dolarów powinny zostać zwrócone do majątku Michael Jackson.
Spór dotyczył administratorów majątku Michaela Jacksona
W centrum sprawy znaleźli się wykonawcy testamentu – John Branca oraz John McClain – którzy od lat zarządzają finansowym imperium zmarłego artysty.
Przedstawiciele administratorów przekonywali, że sporne bonusy były standardową praktyką w branży i miały stanowić wynagrodzenie dla kancelarii prawnych odpowiedzialnych za wielomilionowe umowy zawierane przez majątek Jacksona.
Podkreślano również, że działania wykonawców testamentu znacząco zwiększyły wartość spadku i zapewniły rodzinie ogromne bezpieczeństwo finansowe.
Sąd pochwalił zarządzanie majątkiem
Choć Paris Jackson wygrała spór dotyczący bonusów, sąd jednocześnie bardzo pozytywnie ocenił pracę administratorów majątku.
W uzasadnieniu podkreślono, że wykonawcy testamentu stworzyli „realne i znaczące bogactwo pokoleniowe” dla dzieci Michaela Jacksona, w tym Paris oraz jej braci.
Sąd zaznaczył jednak, że nawet przy skutecznym zarządzaniu wszystkie opłaty prawne powinny przechodzić odpowiednią procedurę zatwierdzania.
Paris Jackson mówi o przejrzystości finansowej
Po ogłoszeniu decyzji przedstawiciel Paris Jackson podkreślił, że celebrytka od początku walczyła przede wszystkim o transparentność oraz odpowiedzialność w zarządzaniu rodzinnym majątkiem.
Według oświadczenia wyrok ma być ważnym krokiem w kierunku większej kontroli nad finansami związanymi ze spuścizną po Michael Jackson.
Majątek Michaela Jacksona nadal wart miliardy
Od śmierci Michael Jackson w 2009 roku jego majątek pozostaje jednym z najbardziej dochodowych spadków w historii branży muzycznej.
Dzięki nowym umowom licencyjnym, sprzedaży katalogów muzycznych i projektom medialnym wartość spuścizny artysty znacząco wzrosła w ostatnich latach.
Eksperci szacują, że marka Michaela Jacksona nadal generuje setki milionów dolarów przychodów rocznie.