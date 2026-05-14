Paris Jackson wygrała spór z zarządzającymi majątkiem Michaela Jacksona. Sąd nakazał zwrot 625 tysięcy dolarów

Paris Jackson odniosła ważne zwycięstwo w wieloletnim sporze dotyczącym zarządzania majątkiem jej ojca, Michael Jackson. Sąd w Los Angeles zdecydował, że część bonusów wypłaconych kancelariom prawnym współpracującym z administratorami majątku musi zostać zwrócona do spadku.

Sprawa dotyczyła aż 625 tysięcy dolarów i od miesięcy budziła duże zainteresowanie amerykańskich mediów.

Sąd przyznał rację Paris Jackson

Według dokumentów sądowych Paris Jackson zakwestionowała bonusy wypłacone kancelariom prawnym współpracującym z wykonawcami testamentu Michaela Jacksona.

Córka króla popu twierdziła, że wypłaty były nadmierne i nie uzyskały odpowiedniej zgody sądu. Jej prawnicy argumentowali również, że sposób nadzorowania wydatków budzi poważne wątpliwości dotyczące zarządzania majątkiem.

Sąd ostatecznie uznał, że bonusy w wysokości 625 tysięcy dolarów powinny zostać zwrócone do majątku Michael Jackson.

Spór dotyczył administratorów majątku Michaela Jacksona

W centrum sprawy znaleźli się wykonawcy testamentu – John Branca oraz John McClain – którzy od lat zarządzają finansowym imperium zmarłego artysty.

Przedstawiciele administratorów przekonywali, że sporne bonusy były standardową praktyką w branży i miały stanowić wynagrodzenie dla kancelarii prawnych odpowiedzialnych za wielomilionowe umowy zawierane przez majątek Jacksona.

Podkreślano również, że działania wykonawców testamentu znacząco zwiększyły wartość spadku i zapewniły rodzinie ogromne bezpieczeństwo finansowe.

Sąd pochwalił zarządzanie majątkiem

Choć Paris Jackson wygrała spór dotyczący bonusów, sąd jednocześnie bardzo pozytywnie ocenił pracę administratorów majątku.

W uzasadnieniu podkreślono, że wykonawcy testamentu stworzyli „realne i znaczące bogactwo pokoleniowe” dla dzieci Michaela Jacksona, w tym Paris oraz jej braci.

Sąd zaznaczył jednak, że nawet przy skutecznym zarządzaniu wszystkie opłaty prawne powinny przechodzić odpowiednią procedurę zatwierdzania.

Paris Jackson mówi o przejrzystości finansowej

Po ogłoszeniu decyzji przedstawiciel Paris Jackson podkreślił, że celebrytka od początku walczyła przede wszystkim o transparentność oraz odpowiedzialność w zarządzaniu rodzinnym majątkiem.

Według oświadczenia wyrok ma być ważnym krokiem w kierunku większej kontroli nad finansami związanymi ze spuścizną po Michael Jackson.

Majątek Michaela Jacksona nadal wart miliardy

Od śmierci Michael Jackson w 2009 roku jego majątek pozostaje jednym z najbardziej dochodowych spadków w historii branży muzycznej.

Dzięki nowym umowom licencyjnym, sprzedaży katalogów muzycznych i projektom medialnym wartość spuścizny artysty znacząco wzrosła w ostatnich latach.

Eksperci szacują, że marka Michaela Jacksona nadal generuje setki milionów dolarów przychodów rocznie.