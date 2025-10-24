Szukaj
Złe wieści dla fanów Bon Jovi. Richie Sambora nie wróci do składu na trasę koncertową

Fani rozczarowani

2025.10.24

Po ogłoszeniu przez Bon Jovi trasy koncertowej „Forever Tour” na lato 2026 roku, wielu fanów liczyło na powrót legendarnych członków zespołu, w tym gitarzysty Richie’ego Sambory. Niestety, jak informuje TMZ, Sambora nie pojawi się na trasie, co wywołało mieszane reakcje wśród fanów. Pomimo wcześniejszych spekulacji dotyczących możliwej reaktywacji klasycznego składu, gitarzysta podtrzymał swoją decyzję o odejściu.

Historia odejścia Richie’ego Sambory z Bon Jovi

Richie Sambora opuścił zespół w 2013 roku, tłumacząc swoją decyzję sprawami osobistymi i potrzebą odpoczynku od życia na trasie koncertowej. Choć powrócił na scenę z zespołem podczas ceremonii włączenia Bon Jovi do Rock and Roll Hall of Fame w 2018 roku, nie pojawił się na żadnym kolejnym koncercie. W dokumencie „Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story” z 2024 roku Sambora przeprosił fanów za sposób opuszczenia zespołu, ale zaznaczył, że nie planuje powrotu na pełne trasy.

Bon Jovi bez Richie’ego – skład zespołu na trasę 2026

Mimo braku Sambory, zespół Bon Jovi przygotowuje się do startu Forever Tour w lipcu 2026 roku, rozpoczynając od czterech koncertów w Madison Square Garden w Nowym Jorku. W składzie zespołu znajdą się:

  • Jon Bon Jovi – wokal i lider zespołu

  • David Bryan – instrumenty klawiszowe

  • Tico Torres – perkusja

  • Everett Bradley i John Shanks – nowi członkowie, którzy dołączą do trasy

Trasa obejmie również występy w Edynburgu, Dublinie i Londynie, a zespół zapewnia, że fani mogą spodziewać się pełnej energii koncertowej, mimo braku legendy gitary.

Reakcje fanów i mediów

Decyzja Sambory spotkała się z mieszanymi reakcjami fanów i mediów. W mediach społecznościowych fani wyrażali zarówno rozczarowanie, jak i zrozumienie dla osobistych wyborów gitarzysty. Eksperci muzyczni podkreślają, że mimo braku Sambory, Bon Jovi wciąż pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych zespołów rockowych na świecie.

