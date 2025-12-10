Zenek Martyniuk wystąpi na Sylwestrze Polsatu i zgarnie za to fortunę

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie to jedna z najważniejszych imprez muzycznych kończącego się roku. W tym roku nie zabraknie gwiazd disco polo – wśród nich wystąpi legendarny Zenek Martyniuk, który wraz z zespołem Łobuzy zaśpiewa przebój „Mandacik”.

Sylwester w Polsacie: gwiazdy i disco polo

Oprócz Zenka Martyniuka, na scenie pojawią się także Beata Kozidrak i Bajm, Edyta Górniak, Golec uOrkiestra, Alicja Majewska, Lady Pank, Big Cyc, Majka Jeżowska, Smolasty, Norbi oraz Ania Wyszkoni. Polsat stawia także na przedstawicieli sceny disco polo, m.in. Skolim, Magdę Narożną z zespołem Piękni i Młodzi oraz Boys.

Zenek Martyniuk i Łobuzy – hit „Mandacik”

Zenek Martyniuk ponownie pojawi się na Sylwestrze w Toruniu, tym razem z zespołem Łobuzy, wykonując swój przebój „Mandacik”. Jak ustalił Pudelek, za występ w sylwestrowy wieczór gwiazdor disco polo zgarnie aż 120 tysięcy złotych.