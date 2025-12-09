Pezet i Onar wracają po 20 latach jako Płomień 81. Nowy singiel, klip i jubileuszowa reedycja

Foto: @b.bausz

Po dwóch dekadach od ostatniej wspólnej płyty Pezet i Onar znów łączą siły. Legendarny duet powraca jako Płomień 81 i już w najbliższy czwartek zaprezentuje zupełnie nowy singiel „NTM” wraz z teledyskiem. To nie koniec dobrych wiadomości dla fanów – rusza także przedsprzedaż jubileuszowego wznowienia kultowej płyty „Historie z sąsiedztwa”.

Powrót po latach. Nowy singiel „NTM” już w czwartek

Raperzy potwierdzili wielki powrót na swoich mediach społecznościowych. W krótkim komunikacie zapowiedzieli premierę nowego materiału oraz reedycję albumu, który na stałe zapisał się w historii polskiego rapu:

„W czwartek wraca Płomień🔥 Premiera nowego singla ‘NTM’ i klipu, a razem z nimi start przedsprzedaży jubileuszowego wznowienia ‘Historii z sąsiedztwa’ – 20 lat klasyka. Reedycja na CD i 2LP w dwóch wersjach. Stay tuned!” – czytamy na Instagramie artystów.

„Historie z sąsiedztwa” – klasyk sprzed 20 lat

„Historie z sąsiedztwa” to pierwszy album Płomienia 81 po reaktywacji i trzeci w dorobku składu. Płyta ukazała się w 2005 roku nakładem Konkret Promo w dystrybucji Fonografiki. Za warstwę muzyczną odpowiadali czołowi producenci tamtej sceny: Scoop, Zjawin, Kociołek, Ośka, Klimson oraz Rx.

Album osiągnął duży sukces i dotarł do 8. miejsca listy OLiS, umacniając pozycję Pezeta i Onara jako jednego z najważniejszych duetów rapowych tamtych lat.

Jubileuszowa reedycja na CD i winylu

Z okazji 20-lecia klasyka fani otrzymają odświeżoną reedycję „Historii z sąsiedztwa” w dwóch wersjach – na CD oraz jako podwójny winyl 2LP. To idealna okazja, by uzupełnić kolekcję lub po raz pierwszy poznać kultowe brzmienie stołecznego duetu.