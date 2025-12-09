CGM

Pezet i Onar wracają po 20 latach jako Płomień 81. Nowy singiel, klip i jubileuszowa reedycja

„Historie z sąsiedztwa” - klasyk sprzed 20 lat

2025.12.09

opublikował:

Pezet i Onar wracają po 20 latach jako Płomień 81. Nowy singiel, klip i jubileuszowa reedycja

Foto: @b.bausz

Po dwóch dekadach od ostatniej wspólnej płyty Pezet i Onar znów łączą siły. Legendarny duet powraca jako Płomień 81 i już w najbliższy czwartek zaprezentuje zupełnie nowy singiel „NTM” wraz z teledyskiem. To nie koniec dobrych wiadomości dla fanów – rusza także przedsprzedaż jubileuszowego wznowienia kultowej płyty „Historie z sąsiedztwa”.

Powrót po latach. Nowy singiel „NTM” już w czwartek

Raperzy potwierdzili wielki powrót na swoich mediach społecznościowych. W krótkim komunikacie zapowiedzieli premierę nowego materiału oraz reedycję albumu, który na stałe zapisał się w historii polskiego rapu:

„W czwartek wraca Płomień🔥 Premiera nowego singla ‘NTM’ i klipu, a razem z nimi start przedsprzedaży jubileuszowego wznowienia ‘Historii z sąsiedztwa’ – 20 lat klasyka. Reedycja na CD i 2LP w dwóch wersjach. Stay tuned!” – czytamy na Instagramie artystów.

„Historie z sąsiedztwa” – klasyk sprzed 20 lat

„Historie z sąsiedztwa” to pierwszy album Płomienia 81 po reaktywacji i trzeci w dorobku składu. Płyta ukazała się w 2005 roku nakładem Konkret Promo w dystrybucji Fonografiki. Za warstwę muzyczną odpowiadali czołowi producenci tamtej sceny: Scoop, Zjawin, Kociołek, Ośka, Klimson oraz Rx.

Album osiągnął duży sukces i dotarł do 8. miejsca listy OLiS, umacniając pozycję Pezeta i Onara jako jednego z najważniejszych duetów rapowych tamtych lat.

Jubileuszowa reedycja na CD i winylu

Z okazji 20-lecia klasyka fani otrzymają odświeżoną reedycję „Historii z sąsiedztwa” w dwóch wersjach – na CD oraz jako podwójny winyl 2LP. To idealna okazja, by uzupełnić kolekcję lub po raz pierwszy poznać kultowe brzmienie stołecznego duetu.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Płomień 81 (@plomien81official)

Tagi


Popularne newsy

Sidney Polak komentuje swoje odejście z T.Love: „Szok i ogromna ulga”
NEWS

Sidney Polak komentuje swoje odejście z T.Love: „Szok i ogromna ulga”

Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wybrane. Jubileuszowa edycja plebiscytu PWN
NEWS

Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wybrane. Jubileuszowa edycja plebiscytu PWN

Viki Gabor o konflikcie z Roksaną Węgiel: „Niczego nie żałuję. My nigdy nie usiadłyśmy i nie porozmawiałyśmy”
NEWS

Viki Gabor o konflikcie z Roksaną Węgiel: „Niczego nie żałuję. My nigdy nie usiadłyśmy i nie porozmawiałyśmy”

Doda z ostrym komentarzem po obejrzeniu dokumentu o Diddym: „Morderca, gwałciciel, pedofil, narkoman, zboczeniec, masakra”
NEWS

Doda z ostrym komentarzem po obejrzeniu dokumentu o Diddym: „Morderca, gwałciciel, pedofil, narkoman, zboczeniec, masakra”

Do sieci trafiły zdjęcia pokoju hotelowego, w którym POORSTACY spędził ostatnie tygodnie życia
NEWS

Do sieci trafiły zdjęcia pokoju hotelowego, w którym POORSTACY spędził ostatnie tygodnie życia

Mata jak Quebonafide ogłasza drugi koncert na PGE Narodowym
NEWS

Mata jak Quebonafide ogłasza drugi koncert na PGE Narodowym

Żurom i Peja zakończyli wieloletni konflikt? Tak przynajmniej twierdzi ten pierwszy
NEWS

Żurom i Peja zakończyli wieloletni konflikt? Tak przynajmniej twierdzi ten pierwszy

Polecane

CGM
Sidney Polak ujawnia kulisy rozstania z T.Love. Został zwolniony przez Muńka SMS-em

Sidney Polak ujawnia kulisy rozstania z T.Love. Został zwolniony przez ...

Zwolnienie po 35 latach. Decyzja przyszła SMS-em

1 godzinę temu

CGM
Doda z ostrym komentarzem po obejrzeniu dokumentu o Diddym: „Morderca, gwałciciel, pedofil, narkoman, zboczeniec, masakra”

Doda z ostrym komentarzem po obejrzeniu dokumentu o Diddym: „Mor ...

"Koniecznie zobaczcie ten film zanim zostanie zablokowany"

6 godzin temu

CGM
Do sieci trafiły zdjęcia pokoju hotelowego, w którym POORSTACY spędził ostatnie tygodnie życia

Do sieci trafiły zdjęcia pokoju hotelowego, w którym POORSTACY spędził ...

Nowe informacje o ostatnich chwilach artysty

6 godzin temu

CGM
Maryla Rodowicz o swojej emeryturze: „Moje koty więcej przejadają”

Maryla Rodowicz o swojej emeryturze: „Moje koty więcej przejadają”

Gwiazda była gościem podcastu Wojewódzki i Kędzierski

6 godzin temu

CGM
Kazik przekazuje nowe informacje o stanie zdrowia: „To, co się wydarzyło w ciągu 10 dni, było kompletnie nie do wyobrażenia”

Kazik przekazuje nowe informacje o stanie zdrowia: „To, co się wydarzy ...

Kazik prostuje informacje o przyczynie problemów zdrowotnych

6 godzin temu

CGM
Megadeth kończą działalność. Poznaliśmy powody tej decyzji

Megadeth kończą działalność. Poznaliśmy powody tej decyzji

Legendarna formacja thrash metalowa Megadeth powoli żegna się ze sceną

8 godzin temu