zdunekk wraca z nowym singlem „chodź się spotkkać”. Raperka pokazuje bardziej melodyjną stronę

zdunekk prezentuje nowy utwór „chodź się spotkkać. To kolejny krok w rozwoju artystki, która konsekwentnie poszerza swoje muzyczne brzmienie i nie ogranicza się do jednego stylu.

„chodź się spotkkać” – nowy, lżejszy kierunek

Najnowszy singiel zdunekk to odejście od mroczniejszych, trapowych produkcji na rzecz bardziej chwytliwego i melodyjnego brzmienia. Utwór idealnie wpisuje się w wiosenno-letni klimat, stawiając na lekkość i emocjonalny przekaz.

Piosenka opowiada o pierwszych etapach relacji – niepewności, ekscytacji i przełamywaniu dystansu między dwojgiem ludzi. Jednocześnie zachowuje charakterystyczną dla artystki bezpośredniość i pewność siebie.

Autentyczność i emocje w centrum utworu

„chodź się spotkkać” porusza temat autentyczności w relacjach międzyludzkich. Zdunekk skupia się na zdejmowaniu masek i budowaniu szczerych więzi w świecie, w którym coraz trudniej o naturalność.

Nowa produkcja pokazuje bardziej emocjonalną stronę artystki, nie rezygnując przy tym z nowoczesnego, miejskiego stylu.

Artystka, która stale się rozwija

zdunekk znana jest z łączenia trapowych brzmień z melodyjnymi wokalami i wyrazistymi tekstami. W ostatnich latach współpracowała m.in. przy eksperymentalnym „furby” z Sentino oraz emocjonalnym „na sercu lód” z SHDØW’em.

Jej dotychczasowe utwory – od „boeira” po „Gigi & Bella” – pokazują dużą różnorodność stylistyczną i konsekwentne budowanie własnego artystycznego stylu.

Debiutancki album coraz bliżej

„chodź się spotkkać” to kolejny krok w kierunku debiutanckiego albumu, który ma ukazać się w 2026 roku. Zdunekk coraz wyraźniej zaznacza swoją pozycję jako jedna z najbardziej obiecujących i wszechstronnych artystek młodego pokolenia na polskiej scenie muzycznej.