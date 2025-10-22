Szukaj
CGM

Zapiekankowy biznes Kukona – jak naprawdę wygląda gastronomia od kuchni?

Artysta przyznaje, że prowadzenie gastronomii to niełatwy biznes.

2025.10.22

opublikował:

Zapiekankowy biznes Kukona – jak naprawdę wygląda gastronomia od kuchni?

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Kukon to jeden z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia w Polsce. Oprócz muzyki postanowił spróbować swoich sił w gastronomii. W 2023 roku otworzył w Krakowie lokal „Kiss the Kuk”, serwujący zapiekanki i kawę. Choć pomysł wydawał się idealny, sam artysta przyznaje, że prowadzenie gastronomii to niełatwy biznes.

„Kiss the Kuk” – lokal Kukona w Krakowie

Lokal „Kiss the Kuk” szybko przyciągnął uwagę fanów rapera i mieszkańców Krakowa. W menu królują chrupiące zapiekanki inspirowane biłgorajskim przepisem, które Kukon rozsławił już w swoich wywiadach i mediach społecznościowych.

Mimo popularności, raper podkreśla, że nie jest to biznes przynoszący szybkie zyski. W jego słowach słychać doświadczenie kogoś, kto zderzył się z realiami gastronomii:

„Robimy wszystko na najwyższej jakości i z czystym sumieniem. Ale o zarabianiu dużych pieniędzy raczej nie ma mowy. To dużo czasu, stresu i odpowiedzialności.”

Gastronomia to nie tylko zysk, ale też pasja

Wielu fanów zastanawia się, jak wygląda codzienność Kukona poza sceną. Jak sam przyznaje, prowadzenie lokalu gastronomicznego wymaga ogromnego zaangażowania – od dbania o jakość produktów, po organizację pracy zespołu.

„Mam cudowny zespół, dlatego to działa” – mówi Kukon.

Dobre opinie klientów i wysoka jakość jedzenia pokazują, że „Kiss the Kuk” zdobył swoje miejsce na gastronomicznej mapie Krakowa, ale artysta ostrzega:

„Jeśli ktoś chce wsadzić oszczędności życia w gastronomię, to mocno ostrzegam.”

Czy warto inwestować w zapiekankowy biznes?

Z wypowiedzi Kukona jasno wynika, że gastronomia to branża dla pasjonatów, a nie dla osób szukających łatwego zarobku. Sukces w tym biznesie zależy od jakości, cierpliwości i dobrego zespołu, nie od szybkiego zwrotu inwestycji.

Kukon podchodzi do projektu z pokorą, ale i satysfakcją – pokazuje, że nawet znany artysta może zmierzyć się z wyzwaniami typowymi dla małych przedsiębiorców.

Tagi


Popularne newsy

Taco Hemingway użył fragmentu utworu Grzegorza Turnaua. Artysta zdradził ile można na tym zarobić
NEWS

Taco Hemingway użył fragmentu utworu Grzegorza Turnaua. Artysta zdradził ile można na tym zarobić

Live Nation potwierdza: Pitbull wystąpi w Polsce z trasą „I’M BACK!” – szczegóły koncertu na Stadionie Narodowym
NEWS

Live Nation potwierdza: Pitbull wystąpi w Polsce z trasą „I’M BACK!” – szczegóły koncertu na Stadionie Narodowym

Popek o imprezach w Domu Poselskim: Jest trochę jak na imprezach u P. Diddy’ego
NEWS

Popek o imprezach w Domu Poselskim: Jest trochę jak na imprezach u P. Diddy’ego

Beteo pobił się z producentem? „Miało być jeden na jeden, a było pięć na jednego. Kurew***e zachowanie”
NEWS

Beteo pobił się z producentem? „Miało być jeden na jeden, a było pięć na jednego. Kurew***e zachowanie”

Były mąż Britney ujawnia kolejne szczegóły. „Na linii była pijana Britney, Paris i Lindsay. W tle usłyszałem płacz naszych synów”
NEWS

Były mąż Britney ujawnia kolejne szczegóły. „Na linii była pijana Britney, Paris i Lindsay. W tle usłyszałem płacz naszych synów”

Nowy album Pezeta „Muzyka Popularna” pokrył się złotem 11 dni przed premierą
NEWS

Nowy album Pezeta „Muzyka Popularna” pokrył się złotem 11 dni przed premierą

Fred Durst składa wzruszający hołd zmarłemu basiście Limp Bizkit
NEWS

Fred Durst składa wzruszający hołd zmarłemu basiście Limp Bizkit

Polecane

CGM
Ujawniono okoliczności śmierci basisty Limp Bizkit

Ujawniono okoliczności śmierci basisty Limp Bizkit

Sam Rivers zmarł, będąc pod opieką lekarzy

2 minuty temu

CGM
Kendrick Lamar spada z listy Billboard Hot 100 po raz pierwszy od beefu z Drakiem

Kendrick Lamar spada z listy Billboard Hot 100 po raz pierwszy od beef ...

Ostatni hit Kendricka znika z listy

3 godziny temu

CGM
Apple Martin debiutuje na scenie. Córka Chrisa Martina i Gwyneth Paltrow zachwyca fanów

Apple Martin debiutuje na scenie. Córka Chrisa Martina i Gwyneth Paltr ...

Premiera singla „Satellites”

3 godziny temu

CGM
YUNGBLUD był przekonany, że słynny muzyk jest jego dziadkiem

YUNGBLUD był przekonany, że słynny muzyk jest jego dziadkiem

Babcia w roli kreatywnej oszustki

4 godziny temu

CGM
Johnny Depp zakłada własną wytwórnię płytową

Johnny Depp zakłada własną wytwórnię płytową

Nowy projekt muzyczny słynnego aktora

4 godziny temu

FOTO
Tommy Cash na naszych zdjęciach z koncertu w Stodole

Tommy Cash na naszych zdjęciach z koncertu w Stodole

Artsyta wystąpił we wtorkowy wieczór w Warszawie

11 godzin temu