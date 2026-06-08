Tupac powraca w nowej grze. Snoop Dogg ujawnia szczegóły udziału legendy rapu w „Stranger Than Heaven’

Fani hip-hopu i gier wideo mają powody do ekscytacji. Okazuje się, że nieżyjący od lat rapowy gigant, Tupac Shakur, pojawi się jako jedna z postaci w nadchodzącej produkcji „Stranger Than Heaven”. Informację oficjalnie potwierdził Snoop Dogg podczas wydarzenia Summer Game Fest 2026.

Nowa gra twórców kultowej serii Like a Dragon ma połączyć dynamiczną akcję, rozbudowaną fabułę oraz elementy muzyczne. Jednym z największych zaskoczeń okazało się jednak włączenie do projektu wizerunku Tupaca.

Tupac Shakur jako Amaru w grze „Stranger Than Heaven”

Według zapowiedzi, Tupac pojawi się w grze jako postać o imieniu Amaru. Nie jest to przypadkowy wybór – Amaru było drugim imieniem legendarnego rapera. Twórcy podkreślają, że wykorzystanie jego wizerunku odbywa się za zgodą rodziny oraz pod ścisłym nadzorem spadkobierców artysty.

Podczas prezentacji Snoop Dogg wyjaśnił, że współpraca z rodziną Tupaca przebiega od lat bardzo blisko. Właśnie dlatego zdecydowano się na umieszczenie ikony hip-hopu w nowej produkcji.

Raper zaznaczył również, że duch i dziedzictwo Tupaca wciąż żyją w kulturze popularnej, a jego obecność w grze idealnie wpisuje się w historię opowiadaną przez twórców.

Twórcy zapewniają: żadnej sztucznej inteligencji

Wydawca gry, Sega, poinformował, że projekt realizowany jest z pełnym poszanowaniem spuścizny artysty. Co szczególnie istotne, przy tworzeniu postaci Tupaca nie wykorzystano technologii sztucznej inteligencji.

Model bohatera został opracowany na podstawie archiwalnych nagrań, zdjęć oraz materiałów dostarczonych przez rodzinę rapera. Nad każdym etapem prac czuwa firma Amaru Entertainment, która zarządza prawami do wizerunku i dorobku muzyka.

Takie podejście ma zagwarantować autentyczne przedstawienie jednej z najważniejszych postaci w historii muzyki rap.

O czym będzie „Stranger Than Heaven”?

„Stranger Than Heaven” to ambitna produkcja action-adventure przygotowywana przez studio RGG. Gra ma obejmować aż pięć dekad historii i zabrać graczy do różnych okresów współczesnej Japonii.

Twórcy zapowiadają opowieść o ludziach próbujących odnaleźć swoje miejsce w świecie. Oprócz brutalnych starć i rozbudowanej fabuły pojawią się także elementy związane z muzyką oraz karierą sceniczną bohaterów.

W projekcie udział biorą również znani artyści muzyczni. Obok Snoop Dogga pojawią się m.in. Tori Kelly oraz Ado.

Snoop Dogg i Tupac ponownie razem

Dla fanów hip-hopu wiadomość o wspólnej obecności Snoop Dogga i Tupaca w jednym projekcie ma wyjątkowy wymiar sentymentalny. Obaj artyści byli jednymi z najważniejszych twarzy zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych w latach 90., a ich współpraca przeszła do historii muzyki.

Choć Tupac zginął tragicznie w 1996 roku, jego twórczość i wpływ na kulturę pozostają niezmiennie ogromne. Włączenie go do świata gier wideo pokazuje, że legenda rapera nadal inspiruje kolejne pokolenia odbiorców.

Kiedy premiera gry?

Premiera „Stranger Than Heaven” została zaplanowana na 15 stycznia 2027 roku. Tytuł trafi na konsole PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz komputery PC.

Twórcy zapowiadają, że w najbliższych miesiącach ujawnione zostaną kolejne szczegóły dotyczące roli Tupaca w fabule oraz innych muzycznych gwiazd zaangażowanych w projekt.