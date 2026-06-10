Była współpracowniczka Diddy’ego odnosi częściowe zwycięstwo w sądzie

Kristina „KK” Khorram, przez lata uznawana za jedną z najbliższych współpracowniczek Seana „Diddy’ego” Combsa, odniosła ważne zwycięstwo prawne w trwającej sprawie związanej z pozwem byłego pracownika muzycznego magnata. Sąd w Kalifornii oddalił część roszczeń wniesionych przeciwko byłej szefowej sztabu Diddy’ego, choć postępowanie nadal trwa.

Decyzja nie kończy jednak problemów prawnych Khorram, ponieważ część zarzutów pozostaje przedmiotem dalszego postępowania.

Kim jest Kristina Khorram?

Przez blisko dekadę Kristina Khorram pełniła funkcję jednej z najważniejszych osób w otoczeniu Seana Combsa. Jako szefowa sztabu odpowiadała za koordynację wielu aspektów działalności biznesowej i zawodowej rapera.

Przez lata pozostawała poza światłem reflektorów, jednak fala pozwów i oskarżeń kierowanych wobec Diddy’ego sprawiła, że jej nazwisko zaczęło pojawiać się w medialnych doniesieniach coraz częściej.

Były asystent oskarżył Khorram o współudział w tworzeniu toksycznego środowiska pracy

Pozew został złożony przez Phila Pinesa, byłego asystenta Diddy’ego. Mężczyzna twierdził, że podczas pracy dla producenta muzycznego był świadkiem niewłaściwych zachowań oraz sytuacji, które określił jako niepokojące.

W dokumentach sądowych Pines zarzucał Khorram, że miała odgrywać rolę osoby egzekwującej polecenia i wywierać presję na pracowników, aby nie ujawniali informacji dotyczących rzekomych nieprawidłowości.

Były asystent twierdził również, że środowisko pracy było toksyczne, a pracownicy mieli doświadczać różnych form nacisku.

Sąd oddalił część zarzutów

Sąd w Los Angeles zdecydował o oddaleniu czterech roszczeń skierowanych przeciwko Kristinie Khorram.

Wśród odrzuconych zarzutów znalazły się między innymi dwa roszczenia dotyczące cierpienia emocjonalnego, które – zdaniem sądu – zostały wniesione po upływie przewidzianego prawem terminu. Oddalono również zarzut dotyczący tzw. wymuszonego odejścia z pracy, ponieważ sąd uznał, że Khorram nie była formalnym pracodawcą Pinesa.

Decyzja stanowi istotny sukces dla byłej współpracowniczki Diddy’ego, choć nie oznacza całkowitego zakończenia sprawy.

Najpoważniejsze zarzuty nadal pozostają w grze

Mimo korzystnego rozstrzygnięcia część roszczeń nie została definitywnie oddalona. Sąd wskazał, że niektóre elementy pozwu wymagają doprecyzowania, dlatego pozostawił możliwość złożenia poprawionej wersji dokumentów.

Wśród kwestii, które nadal mogą być przedmiotem dalszego postępowania, znajdują się między innymi zarzuty dotyczące handlu ludźmi w celach seksualnych, przemocy seksualnej, przemocy motywowanej płcią, molestowania seksualnego oraz naruszeń prawa pracy.

Należy podkreślić, że są to zarzuty przedstawione w pozwie i nie zostały one dotychczas potwierdzone przez sąd.

Prawnicy zapowiadają dalszą walkę

Pełnomocnik Phila Pinesa zapowiedział już przygotowanie zmienionej wersji pozwu. Oznacza to, że postępowanie będzie kontynuowane, a Kristina Khorram nadal pozostaje stroną w sprawie.

Eksperci zwracają uwagę, że decyzja sądu jest jedynie etapem procedury prawnej, a ostateczne rozstrzygnięcia mogą zapaść dopiero po przeprowadzeniu dalszych analiz i ewentualnego procesu.

Problemy prawne otoczenia Diddy’ego nie ustają

Sprawa Kristiny Khorram jest kolejnym elementem szerszej serii postępowań i pozwów związanych z Seanem „Diddy’m” Combsem oraz osobami z jego najbliższego otoczenia.

W ostatnich latach wobec rapera oraz współpracujących z nim osób pojawiło się wiele oskarżeń dotyczących niewłaściwych zachowań. Część spraw jest nadal rozpatrywana przez sądy, a kolejne postępowania pozostają w toku.

Dla Khorram najnowsza decyzja sądu stanowi ważne, choć częściowe zwycięstwo. Ostateczne rozstrzygnięcie jej odpowiedzialności prawnej będzie jednak zależało od dalszego przebiegu postępowania.