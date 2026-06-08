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Patrycja Markowska ostro reaguje na wypowiedź Skolima o artystach. „Mniej używek”

Burza po wypowiedzi Skolima

2026.06.08

opublikował:

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Foto: Ł. Urbański

Wypowiedź Skolima na temat projektu ustawy o emeryturach dla artystów nadal wywołuje silne reakcje w środowisku muzycznym. Po fali komentarzy ze strony innych wykonawców głos zabrała także Patrycja Markowska, która nie kryje, że cała sytuacja wywołała w niej duże emocje – od smutku po krytykę sposobu, w jaki wokalista przedstawił swoje stanowisko.

Burza po wypowiedzi Skolima w Czeremsze

Kontrowersje rozpoczęły się po wystąpieniu Skolima podczas festynu w Czeremsze. Artysta w ostrych, wulgarnych słowach odniósł się do pomysłu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów, co wywołało szeroką dyskusję w mediach i internecie. Nagranie szybko obiegło sieć i stało się jednym z najczęściej komentowanych tematów w branży muzycznej.

Patrycja Markowska: „Najnormalniej w świecie zrobiło mi się przykro”

W rozmowie z mediami Patrycja Markowska nie ukrywała, że cała sytuacja bardzo ją poruszyła. Jak podkreśliła:

„Najnormalniej w świecie zrobiło mi się przykro i pomyślałam sobie, że trzeba dbać o nasze gniazdo. Kocham artystów. Tata mi całe życie pokazywał, jacy są wrażliwi, czasami pogubieni, jak bardzo chcą dawać ludziom coś od siebie. Wyobraźmy sobie jakąkolwiek imprezę bez muzyki” – powiedziała wokalistka.

Artystka zwróciła uwagę na rolę muzyków i znaczenie kultury w życiu społecznym, podkreślając emocjonalny i wrażliwy charakter środowiska artystycznego.

Mocny komentarz: „Porozmawiałabym, żeby mniej używek”

Największe emocje wzbudziła jednak jej wypowiedź dotycząca samego Skolima i ewentualnej rozmowy z nim. Patrycja Markowska nie gryzła się w język:

„Porozmawiałabym, żeby mniej używek wchodziło, kiedy się wypowiada przed kamerą. Pomijam już, co mówił, ale forma była straszna” – skwitowała.

Słowa te wywołały szerokie dyskusje w sieci, ponieważ artystka jasno zasugerowała, że problemem nie jest tylko treść wypowiedzi Skolima, ale również sposób jej publicznego przedstawienia.

Spór w środowisku muzycznym trwa

Cała sytuacja pokazuje, jak mocno podzielone jest środowisko artystyczne w Polsce w kwestii finansowania i zabezpieczeń socjalnych twórców. Część artystów apeluje o większe wsparcie państwa, inni są zdecydowanie przeciwni takim rozwiązaniom.

Wypowiedź Skolima, a także reakcje takie jak komentarz Patrycji Markowskiej, sprawiły jednak, że dyskusja wykroczyła poza merytoryczny spór i przerodziła się w szerzej komentowaną debatę o kulturze wypowiedzi w przestrzeni publicznej.

Emocje zamiast merytorycznej rozmowy

Coraz więcej głosów w branży wskazuje, że zamiast spokojnej dyskusji o systemowych rozwiązaniach, temat został zdominowany przez emocje i ostre komentarze. W efekcie to nie sam projekt ustawy, ale zachowania i wypowiedzi artystów stały się głównym tematem debaty publicznej.

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