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Modelka oskarża Kanye Westa o napaść na planie teledysku. Raper miał ją dusić przy całej ekipie

Prawnicy Ye odrzucają zarzuty

2026.06.10

opublikował:

KanyeWest5

Jennifer An, modelka znana z udziału w programie „America’s Next Top Model”, ponownie zabrała głos w sprawie zarzutów wobec Kanye Westa. Kobieta twierdzi, że podczas pracy na planie teledysku do utworu „In For The Kill” grupy La Roux w 2009 roku została przez rapera zaatakowana i poddana upokarzającym zachowaniom o charakterze seksualnym.

Sprawa wróciła do mediów po tym, jak modelka szczegółowo opowiedziała o swoich doświadczeniach w podcaście poświęconym życiu gwiazd pod presją medialną.

Pozew przeciwko Kanye Westowi został złożony w 2024 roku

Jennifer An złożyła pozew przeciwko Kanye Westowi w listopadzie 2024 roku. Dokumenty sądowe opierają się na przepisach nowojorskiej ustawy dotyczącej przemocy motywowanej płcią.

Według modelki do zdarzenia miało dojść podczas realizacji teledysku do hitu „In For The Kill” La Roux. Zdjęcia odbywały się w nowojorskim Chelsea Hotel, gdzie Jennifer An pracowała jako statystka.

Kobieta twierdzi, że Kanye West pojawił się na planie i rozpoczął realizację dodatkowych scen, które nie były częścią pierwotnego planu zdjęciowego.

„Nie wiedziałam, co się dzieje”

W najnowszym wywiadzie Jennifer An opisała przebieg wydarzeń. Jak relacjonuje, po przybyciu rapera część modelek została ustawiona w hotelowym korytarzu, a następnie wybrano kilka osób do udziału w dodatkowej scenie.

Według jej relacji początkowo nie otrzymała żadnych instrukcji dotyczących tego, co ma się wydarzyć. Twierdzi, że została jedynie poproszona o zajęcie miejsca na krześle przed kamerą.

Modelka utrzymuje, że w pewnym momencie Kanye West miał podejść do niej i bez uprzedzenia chwycić ją za szyję. Następnie – jak twierdzi – użył obu rąk, powodując u niej poczucie duszności i silnego stresu.

Jennifer An podkreśla, że była zdezorientowana i nie rozumiała, co dzieje się na planie.

Modelka mówi o paraliżującym strachu

W swojej relacji kobieta przyznaje, że nie próbowała fizycznie powstrzymać rapera. Jak tłumaczy, była sparaliżowana strachem i obawiała się utraty pracy.

Według jej słów wokół znajdowało się wiele osób związanych z produkcją, jednak nikt nie zareagował na sytuację. Modelka twierdzi, że członkowie ekipy jedynie obserwowali przebieg wydarzeń.

Jennifer An opisuje swoje odczucia jako mieszankę szoku, bezradności i lęku.

Prawnicy Kanye Westa odrzucają zarzuty

Kanye West nie odniósł się publicznie do najnowszych wypowiedzi modelki. Wcześniej jego przedstawiciele prawni próbowali doprowadzić do oddalenia pozwu.

Jednym z argumentów obrony było twierdzenie, że działania artysty miały miejsce w kontekście tworzenia materiału artystycznego i powinny być rozpatrywane w świetle ochrony wolności twórczej.

Sąd nie zakończył jednak sprawy, a postępowanie pozostaje w toku.

Elly Jackson z La Roux miała potwierdzić wspomnienia modelki

W dokumentach złożonych przez prawników Jennifer An pojawiły się również informacje dotyczące wymiany wiadomości z Elly Jackson, wokalistką projektu La Roux.

Według materiałów sądowych artystka miała potwierdzić, że pamięta incydent z planu zdjęciowego. Z dokumentów wynika również, że Jackson nie chciała, aby nagrania z tej sceny zostały kiedykolwiek wykorzystane lub upublicznione.

Autentyczność tych materiałów będzie prawdopodobnie jednym z elementów analizowanych podczas dalszego postępowania.

Sprawa nadal czeka na rozstrzygnięcie

Na obecnym etapie nie zapadł jeszcze żaden wyrok, a zarzuty przedstawione przez Jennifer An nie zostały potwierdzone przez sąd. Oznacza to, że sprawa pozostaje nierozstrzygnięta i będzie przedmiotem dalszego postępowania.

Jednocześnie jest to kolejna kontrowersja związana z osobą Kanye Westa, którego działalność artystyczna i publiczne wypowiedzi od lat wywołują liczne dyskusje zarówno w branży muzycznej, jak i poza nią.

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