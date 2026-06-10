Były mąż Lily Allen przerywa milczenie na temat albumu o ich rozstaniu. „To było dziwne doświadczenie”

David Harbour po raz pierwszy szerzej odniósł się do albumu „West End Girl”, na którym Lily Allen opisała emocje związane z rozpadem ich małżeństwa. Aktor znany z serialu „Stranger Things” przyznał, że przeżywanie premiery płyty było dla niego „dziwnym doświadczeniem”, jednocześnie podkreślając, że szanuje prawo artystów do czerpania inspiracji z własnych przeżyć.

To pierwsza tak obszerna wypowiedź Harboura dotycząca krążka, który wywołał duże zainteresowanie mediów i fanów po premierze w 2025 roku.

Lily Allen opisała rozpad małżeństwa na albumie „West End Girl”

Piąty studyjny album Lily Allen powstał w wyjątkowo intensywnych okolicznościach. Artystka napisała i nagrała materiał w ciągu zaledwie dziesięciu dni po zakończeniu związku z Davidem Harbourem.

Wokalistka wielokrotnie podkreślała, że „West End Girl” jest połączeniem faktów i fikcji, a inspiracją do stworzenia płyty były doświadczenia związane z rozwodem, odrzuceniem oraz poczuciem opuszczenia. Jednocześnie zaznaczała, że nie traktuje albumu jako aktu zemsty i nie chciała stworzyć „okrutnej” płyty wymierzonej w byłego partnera.

Krążek został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków i fanów, a wiele utworów interpretowano jako bezpośrednie odniesienia do małżeństwa z gwiazdą serialu „Stranger Things”.

David Harbour: „Szanuję jej prawo do tworzenia sztuki”

W najnowszym wywiadzie David Harbour przyznał, że obserwowanie premiery albumu opartego na ich wspólnej historii było dla niego nietypowym doświadczeniem.

Aktor podkreślił jednak, że uważa za naturalne, iż artyści wykorzystują własne przeżycia do tworzenia sztuki. Zaznaczył, że szanuje Lily Allen za przekształcenie osobistych doświadczeń w twórczość artystyczną.

Jednocześnie Harbour wyraźnie dał do zrozumienia, że nie zamierza publicznie komentować szczegółów ich relacji. Jak stwierdził, mimo ogromnego zainteresowania mediów nadal bardzo ceni prywatność – zarówno swoją, jak i osób, które pojawiają się w jego życiu.

„To nie była moja wersja tej historii”

Jednym z najbardziej znaczących fragmentów wypowiedzi aktora było stwierdzenie, że historie związków są zawsze bardziej skomplikowane, niż mogą wydawać się z zewnątrz.

Harbour zaznaczył, że album przedstawia doświadczenia Lily Allen i jej perspektywę wydarzeń, ale niekoniecznie odzwierciedla jego własne przeżycia. Tym samym zasugerował, że każda ze stron mogłaby opowiedzieć tę historię w inny sposób.

Aktor ujawnił problemy ze zdrowiem psychicznym

W rozmowie David Harbour poruszył również temat własnego zdrowia psychicznego. Przyznał, że pod koniec 2025 roku przeszedł poważne załamanie nerwowe związane z ogromnym stresem.

Jak wyjaśnił, w trudnych momentach może doświadczać zachowań, których później się wstydzi. Aktor otwarcie mówił o tym, że jego wrażliwość emocjonalna jest jednocześnie źródłem twórczej siły oraz wyzwaniem w codziennym funkcjonowaniu.

Według Harboura niektóre cechy, które pomagają mu w pracy aktorskiej, mogą również sprawiać, że w okresach silnego napięcia emocjonalnego reaguje w sposób bardziej impulsywny lub nietypowy.

Album wywołał wiele kontrowersji

Po premierze „West End Girl” szczególną uwagę zwrócił utwór „Madeline”, w którym Lily Allen śpiewa o kobiecie mającej rzekomo uczestniczyć w romansie z jej mężem. Niedługo po wydaniu albumu jedna z kobiet publicznie twierdziła, że to właśnie ona była inspiracją dla tej piosenki.

Dodatkowe emocje wzbudziły również koncerty promujące płytę. Podczas pierwszych występów trasy Lily Allen pojawiała się na scenie w kreacjach nawiązujących do medialnych doniesień dotyczących kryzysu w małżeństwie.

Burzliwe zakończenie związku

Lily Allen i David Harbour poznali się w 2019 roku za pośrednictwem aplikacji randkowej Raya. Rok później para pobrała się podczas kameralnej ceremonii w Las Vegas.

Informacje o rozstaniu zaczęły pojawiać się na początku 2025 roku. W kolejnych miesiącach media szeroko komentowały doniesienia o problemach w związku oraz rzekomych zdradach. Sama Allen przyznała później, że po zakończeniu małżeństwa korzystała ze specjalistycznej pomocy, aby poradzić sobie z emocjonalnymi skutkami rozstania.

„West End Girl” okazał się jednym z najgłośniejszych albumów roku

Mimo osobistego charakteru i licznych kontrowersji album „West End Girl” został bardzo dobrze oceniony przez krytyków muzycznych. Wielu recenzentów chwaliło Lily Allen za szczerość, emocjonalność oraz umiejętność przekucia trudnych doświadczeń w dopracowane popowe kompozycje.

Wypowiedź Davida Harboura pokazuje natomiast, że choć temat nadal budzi emocje, aktor nie zamierza prowadzić publicznej dyskusji na temat szczegółów zakończonego małżeństwa.