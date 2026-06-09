Półnaga Bianca Censori doi krowę w nowym teledysku Kanye Westa

Kanye West nie zwalnia tempa. W dniu swoich 49. urodzin artysta zaskoczył fanów premierą nowego utworu zatytułowanego „GEMINI SEASON”, któremu towarzyszy nietuzinkowy teledysk wyreżyserowany przez jego żonę, Biankę Censori. Produkcja natychmiast wywołała ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych, a internauci szeroko komentują zarówno samą piosenkę, jak i symbolikę wykorzystaną w klipie.

„GEMINI SEASON” niespodzianką na urodziny Kanye Westa

8 czerwca Kanye West obchodził 49. urodziny. Z tej okazji postanowił sprawić prezent swoim fanom i bez wcześniejszych zapowiedzi opublikował nowy singiel „GEMINI SEASON”. Według informacji zamieszczonych przy premierze utwór ma znaleźć się na rozszerzonej wersji albumu „BULLY”, której premiera została zapowiedziana na 19 czerwca.

Nowa kompozycja utrzymana jest w charakterystycznym dla Westa stylu, łączącym eksperymentalne brzmienia z osobistymi odniesieniami. Już sam tytuł utworu jest znaczący – nawiązuje do znaku zodiaku artysty, który wielokrotnie podkreślał swoje przywiązanie do astrologicznych symboli.

Bianca Censori wyreżyserowała klip

Szczególną uwagę fanów przyciągnął jednak sam teledysk. Za jego reżyserię odpowiada Bianca Censori, żona Kanye Westa, która coraz śmielej rozwija się także na polu artystycznym.

W klipie Censori występuje również przed kamerą. Ubrana w biały strój pojawia się w surrealistycznej scenerii, gdzie doi krowę do szklanej butleki. Następnie przekazuje naczynie Westowi, który w kolejnej scenie polewa ją mlekiem. Nietypowe ujęcia szybko stały się tematem dyskusji wśród internautów, którzy próbują interpretować ich znaczenie.

W samym utworze Kanye śpiewa między innymi słowa:

„Chcę się zabawić / Myślę, że mi na to pozwoli”.

Tekst oraz obrazy wykorzystane w teledysku sprawiły, że wielu odbiorców uznało produkcję za metaforę odnoszącą się do relacji małżeńskiej pary.

Bianca Censori coraz mocniej angażuje się w projekty Kanye Westa

„GEMINI SEASON” nie jest pierwszym projektem, przy którym Bianca Censori współpracowała z mężem. W marcu 2026 roku odpowiadała już za reżyserię teledysku do utworu „FATHER”, nagranego wspólnie z Travisem Scottem.

Coraz więcej wskazuje na to, że partnerka rapera nie ogranicza się wyłącznie do roli muzy i aktywnie uczestniczy w kreowaniu artystycznego wizerunku Kanye Westa. Jej projekty regularnie wzbudzają emocje i generują ogromne zainteresowanie mediów.

Życzenia urodzinowe od Bianki Censori

W dniu premiery nowego singla Bianca Censori opublikowała również prywatne materiały związane z urodzinami męża. Na Instagramie zamieściła nagranie przedstawiające Westa śpiewającego i tańczącego ze znajomym.

Do relacji dołączyła krótki, ale wymowny wpis:

„Wszystkiego najlepszego Ye. Kocham cię nad życie”.

„GEMINI SEASON” i znaczenie znaku zodiaku Kanye Westa

Tytuł nowego utworu nie jest przypadkowy. Kanye West od lat odwołuje się do swojego znaku zodiaku w tekstach piosenek i publicznych wypowiedziach. Motyw Bliźniąt pojawiał się wcześniej między innymi w jego aktywności w mediach społecznościowych oraz w utworze „Saint Pablo”.

Dla wielu fanów „GEMINI SEASON” może być kolejnym elementem budowania osobistej narracji artysty, który chętnie łączy własną biografię z twórczością muzyczną.

Kanye West przygotowuje się do kolejnego wielkiego koncertu

Premiera nowego utworu zbiega się z przygotowaniami do kolejnego dużego występu. Już 12 czerwca Kanye West ma pojawić się na scenie Dinamo Arena w Tbilisi. Organizatorzy spodziewają się nawet 70 tysięcy uczestników wydarzenia.

Koncert wzbudza duże zainteresowanie nie tylko wśród fanów muzyka, ale również mediów, które od miesięcy śledzą jego kolejne projekty artystyczne i publiczne wystąpienia.

Nowy rozdział w erze „BULLY”?

Wszystko wskazuje na to, że „GEMINI SEASON” ma być jednym z kluczowych elementów promocji rozszerzonej wersji albumu „BULLY”. Charakterystyczny dla Kanye Westa rozmach, odważne wizualizacje oraz zaangażowanie Bianki Censori sprawiają, że projekt już teraz wywołuje ogromne emocje.

Fani czekają na premierę deluxe edition albumu, która pokaże, czy „GEMINI SEASON” jest zapowiedzią nowego kierunku w twórczości rapera, czy jedynie kolejnym artystycznym eksperymentem jednego z najbardziej kontrowersyjnych muzyków współczesnej sceny.