Artur Rojek i Dawid Podsiadło w singlu „Yeti”. Nowy album i trasa koncertowa coraz bliżej

Artur Rojek powraca z nową muzyką i prezentuje kolejne utwory zapowiadające długo wyczekiwany album „Chciałbym urodzić się żeby latałem”. Tym razem artysta oddaje w ręce słuchaczy dwa premierowe nagrania – „Yeti”, nagrane wspólnie z Dawidem Podsiadło, oraz „W objęciach”. Premiera nowego materiału wzbudza ogromne zainteresowanie fanów, a dodatkowych emocji dostarcza fakt, że singiel „Yeti” został po raz pierwszy wykonany na żywo przed niemal 100-tysięczną publicznością na stadionie w Chorzowie.

„Yeti” – wyjątkowy duet Artura Rojka i Dawida Podsiadło

Singiel „Yeti” to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier polskiej sceny muzycznej 2026 roku. Utwór powstał we współpracy dwóch cenionych artystów – Artura Rojka i Dawida Podsiadło. Ich wspólne wykonanie podczas koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie stało się jednym z najgłośniejszych muzycznych wydarzeń sezonu.

Według Artura Rojka „Yeti” opowiada historię człowieka funkcjonującego w świecie pełnym chaosu, nadmiaru informacji i nieustannych wymagań. To piosenka o codziennej walce, poszukiwaniu równowagi oraz akceptacji własnych ograniczeń. Tekst porusza tematy bliskie wielu współczesnym słuchaczom, którzy mierzą się z presją życia zawodowego i społecznego.

Dawid Podsiadło podkreśla, że udział w tym projekcie jest dla niego ogromnym wyróżnieniem. Artysta zwraca uwagę na ważny społeczny wymiar utworu, który odnosi się do problemów związanych z nadpobudliwością, przebodźcowaniem i trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. Jednocześnie „Yeti” niesie przesłanie nadziei, siły i spokoju, tak potrzebnych we współczesnym świecie.

Premiera albumu „Chciałbym urodzić się żeby latałem”

Nowy album Artura Rojka zatytułowany „Chciałbym urodzić się żeby latałem” ukaże się 18 września 2026 roku. To pierwsze pełnowymiarowe wydawnictwo artysty od czasu premiery albumu „Kundel”, który ukazał się w 2020 roku i zdobył status złotej płyty.

Wcześniej słuchacze mogli poznać singiel „Gruby, mały”, który został wydany w maju i zapoczątkował nowy etap w twórczości byłego lidera zespołu Myslovitz. Teraz dołączają do niego utwory „Yeti” oraz „W objęciach”, tworząc spójną zapowiedź nadchodzącego wydawnictwa.

Równocześnie z premierą nowych piosenek wystartował preorder limitowanej wersji albumu. Specjalna edycja płyty zostanie wzbogacona o dwa dodatkowe utwory, które nie znajdą się w standardowym wydaniu.

„W objęciach” – utwór inspirowany codziennością

Drugą premierową kompozycją jest „W objęciach”, utwór o wyjątkowo osobistym charakterze. Inspiracją do jego powstania było zwyczajne wspomnienie, które na długo zapadło w pamięć Artura Rojka.

Artysta wspomina scenę starszego małżeństwa spacerującego po parku i trzymającego się za ręce. Ten prosty obraz stał się symbolem bliskości, czułości i spokoju, których często brakuje we współczesnym świecie. Piosenka przypomina o znaczeniu relacji międzyludzkich i wartości prostych chwil, które budują nasze wspomnienia i tożsamość.

„W objęciach” pokazuje bardziej refleksyjne oblicze nowego albumu i stanowi doskonałe uzupełnienie emocjonalnego przekazu zawartego w singlu „Yeti”.

Za produkcję odpowiada Olek Świerkot

Producentem albumu „Chciałbym urodzić się żeby latałem” jest Olek Świerkot, jeden z najbardziej cenionych producentów muzycznych w Polsce. Twórca ma na swoim koncie liczne nagrody Fryderyk i współpracę z takimi artystami jak Kaśka Sochacka czy Dawid Podsiadło.

Jego doświadczenie oraz charakterystyczne podejście do produkcji muzycznej sprawiają, że nowy album Artura Rojka zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydawnictw polskiej muzyki alternatywnej i popowej w 2026 roku.

Trasa koncertowa Artura Rojka 2026

Po premierze albumu Artur Rojek wyruszy w trasę koncertową „Chciałbym urodzić się żeby latałem Tour 2026”. Cykl koncertów obejmie najważniejsze sale koncertowe w Polsce i już teraz cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów. Wiele terminów jest niemal całkowicie wyprzedanych.

Tytuł trasy ma wyjątkowe znaczenie dla artysty. To słowa wypowiedziane przez jego młodszego syna, które stały się inspiracją nie tylko dla nazwy albumu, ale również osobistym symbolem wolności, odwagi i przekraczania własnych ograniczeń.

Terminy koncertów Artura Rojka 2026