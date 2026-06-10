Eminem i Jay-Z ponownie razem? Legendarni raperzy mają pojawić się na nowym albumie Rakima, Kurupta i Masta Killi

fot. Brian Kelly

Według najnowszych informacji Eminem i Jay-Z ponownie połączą siły na jednym utworze. Jeśli doniesienia się potwierdzą, będzie to pierwsza od wielu lat współpraca dwóch ikon rapu, które w 2001 roku stworzyły legendarny numer „Renegade”.

Nowe nagranie ma znaleźć się na wspólnym albumie Rakima, Kurupta i Masta Killi, którego premiera planowana jest na sierpień 2026 roku.

Powrót duetu odpowiedzialnego za „Renegade”

Kiedy w 2001 roku Jay-Z zaprosił Eminema do udziału w utworze „Renegade” z albumu „The Blueprint”, mało kto przypuszczał, że nagranie przejdzie do historii hip-hopu. Do dziś wielu fanów uważa ten numer za jedną z najlepszych rapowych kolaboracji wszech czasów.

Wokół utworu przez lata narosło wiele dyskusji. Część słuchaczy twierdziła nawet, że Eminem przyćmił gospodarza na jego własnym albumie. Niezależnie od opinii jedno pozostaje pewne – „Renegade” stał się klasykiem gatunku i symbolem spotkania dwóch gigantów rapowej sceny.

Teraz, po 25 latach od premiery tego kultowego utworu, artyści mogą ponownie pojawić się na jednej ścieżce.

Rakim, Kurupt i Masta Killa szykują wyjątkowy projekt

Informacje o współpracy ujawnił producent wykonawczy projektu, M80. Według opublikowanej listy utworów Eminem i Jay-Z mają wystąpić wspólnie w szóstym numerze na albumie przygotowywanym przez Rakima, Kurupta i Masta Killę.

Już sam skład projektu robi ogromne wrażenie. Rakim jest powszechnie uznawany za jednego z najbardziej wpływowych raperów w historii, Kurupt należy do legend zachodniego wybrzeża USA, a Masta Killa pozostaje jednym z filarów kultowego kolektywu Wu-Tang Clan.

Połączenie tych trzech nazwisk z udziałem Eminema i Jay-Z sprawia, że album może stać się jednym z najważniejszych wydarzeń hip-hopowych 2026 roku.

Szczegóły utworu pozostają tajemnicą

Na razie nie wiadomo, jak dokładnie będzie wyglądał udział Eminema i Jay-Z w nagraniu. Nie potwierdzono, czy obaj artyści nagrali pełne zwrotki, pojawią się jedynie w formie sampli, czy może przygotowali specjalny występ o innym charakterze.

Brak szczegółów sprawia, że zainteresowanie projektem stale rośnie. Fani zastanawiają się, czy otrzymają pełnoprawny duet dwóch legend, czy też ich udział będzie miał bardziej symboliczny wymiar.