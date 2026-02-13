Zalia, Pezet i Żabson we wspólnym singlu „TATU”

Projekt Def Jam World Tour: LA nabiera tempa. Najnowszym efektem artystycznej wyprawy do Los Angeles jest singiel „TATU”, w którym połączyli siły Zalia, Pezet i Żabson. To wyjątkowe spotkanie trzech różnych muzycznych światów w samym sercu globalnej popkultury.
Def Jam World Tour: LA – polski rap w światowej stolicy muzyki
Def Jam World Tour od lat zabiera polskich artystów poza granice kraju, tworząc przestrzeń do pracy w międzynarodowym środowisku. W poprzednich edycjach twórcy odwiedzili m.in. Bukareszt, Johannesburg, Paryż, Berlin i Londyn.
Tym razem przyszedł czas na Los Angeles – miasto symbolizujące światowy przemysł muzyczny i nowe brzmienia. Def Jam World Tour: LA to nie tylko premiera singla, ale także zapowiedź kolejnych niespodzianek, które mają zostać ujawnione w najbliższych tygodniach.
„TATU” – utwór o bliskości i emocjach
Singiel „TATU” powstał w oparciu o wspólną pracę artystów w Los Angeles. To numer oparty na emocjach, prostych obserwacjach i bezpośrednim przekazie. Motywem przewodnim utworu jest bliskość i ślady, które zostają na długo – jak tatuaż.
Za produkcję odpowiada Tank God, jeden z czołowych producentów amerykańskiej sceny, współpracujący m.in. z 21 Savage i Post Malone. Całość projektu spina francis – producent wykonawczy projektu.