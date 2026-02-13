CGM

Zalia, Pezet i Żabson we wspólnym singlu „TATU”

Utwór o bliskości i emocjach

2026.02.13

opublikował:

Zalia, Pezet i Żabson we wspólnym singlu „TATU”

Projekt Def Jam World Tour: LA nabiera tempa. Najnowszym efektem artystycznej wyprawy do Los Angeles jest singiel „TATU”, w którym połączyli siły Zalia, Pezet i Żabson. To wyjątkowe spotkanie trzech różnych muzycznych światów w samym sercu globalnej popkultury.

Def Jam World Tour: LA – polski rap w światowej stolicy muzyki

Def Jam World Tour od lat zabiera polskich artystów poza granice kraju, tworząc przestrzeń do pracy w międzynarodowym środowisku. W poprzednich edycjach twórcy odwiedzili m.in. Bukareszt, Johannesburg, Paryż, Berlin i Londyn.

Tym razem przyszedł czas na Los Angeles – miasto symbolizujące światowy przemysł muzyczny i nowe brzmienia. Def Jam World Tour: LA to nie tylko premiera singla, ale także zapowiedź kolejnych niespodzianek, które mają zostać ujawnione w najbliższych tygodniach.

„TATU” – utwór o bliskości i emocjach

Singiel „TATU” powstał w oparciu o wspólną pracę artystów w Los Angeles. To numer oparty na emocjach, prostych obserwacjach i bezpośrednim przekazie. Motywem przewodnim utworu jest bliskość i ślady, które zostają na długo – jak tatuaż.

Za produkcję odpowiada Tank God, jeden z czołowych producentów amerykańskiej sceny, współpracujący m.in. z 21 Savage i Post Malone. Całość projektu spina francis – producent wykonawczy projektu.

Tagi


Popularne newsy

ANYMA w Stoczni Gdańskiej. Sensacyjny występ po raz pierwszy w Polsce
NEWS

ANYMA w Stoczni Gdańskiej. Sensacyjny występ po raz pierwszy w Polsce

Doda z nowym, bardzo osobistym singlem: „Kilka dróg na szczyt, by tylko poczuć coś, lecz nie mam z kim”
NEWS

Doda z nowym, bardzo osobistym singlem: „Kilka dróg na szczyt, by tylko poczuć coś, lecz nie mam z kim”

Kurt Cobain został zamordowany? Eksperci wskazują na nowe dowody
NEWS

Kurt Cobain został zamordowany? Eksperci wskazują na nowe dowody

Los Angeles zainspirowało Bedoesa. Raper chce otworzyć barbershop i studio tatuażu, które będzie ważne dla rozwoju tej sztuki w Polsce
NEWS

Los Angeles zainspirowało Bedoesa. Raper chce otworzyć barbershop i studio tatuażu, które będzie ważne dla rozwoju tej sztuki w Polsce

Fagata chwali się, że „zajebi*cie robi pał* i nikt jej do tego nie zmusza”, w nowym numerze z Frostim
NEWS

Fagata chwali się, że „zajebi*cie robi pał* i nikt jej do tego nie zmusza”, w nowym numerze z Frostim

Kazik zniknął z mediów pod koniec roku. Teraz zdjęcie z liderem Kultu pokazał Muniek Staszczyk: „Punks Not Dead!”
NEWS

Kazik zniknął z mediów pod koniec roku. Teraz zdjęcie z liderem Kultu pokazał Muniek Staszczyk: „Punks Not Dead!”

Drake kupił czapkę Pablo Escobara? Bandyta był odpowiedzialny za śmierć od czterech do pięciu tysięcy osób
NEWS

Drake kupił czapkę Pablo Escobara? Bandyta był odpowiedzialny za śmierć od czterech do pięciu tysięcy osób

Polecane

CGM
JWP/BC z prapremierą nowego albumu. Koncert w klubie Oczki i 20-lecie „Klasyka” BC

JWP/BC z prapremierą nowego albumu. Koncert w klubie Oczki i 20-lecie ...

Kultowy skład JWP/BC wraca z nową płytą

12 minut temu

CGM
JIMEK i O.S.T.R. z nowym singlem. Rusza preorder albumu „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów”

JIMEK i O.S.T.R. z nowym singlem. Rusza preorder albumu „ETIUDY na pia ...

„Etiuda nr4 O.S.T.R.” to pierwszy singiel zapowiadający nadchodzący album JIMKA

23 minuty temu

CGM
Kaz Bałagane wraca z singlem „Blondynki”. Czy to zapowiedź nowej płyty?

Kaz Bałagane wraca z singlem „Blondynki”. Czy to zapowiedź nowej płyty ...

Raper przerywa solową ciszę i daje fanom pierwszy sygnał, że w jego obozie znów dzieje się coś więks

1 godzinę temu

CGM
„Pod brzuch podkładam dwie poduszki, teraz kuperek wypięty tak jak u kaczuszki” – „Balenci” Malika Montany słowo po słowie

„Pod brzuch podkładam dwie poduszki, teraz kuperek wypięty tak j ...

Do sieci trafił nowy numer od Malika

8 godzin temu

CGM
The Prodigy pierwszym headlinerem 20-lecia Audioriver

The Prodigy pierwszym headlinerem 20-lecia Audioriver

Impreza odbędzie sie między 10-12 lipca 2026 roku na Łódzkich Błoniach.

9 godzin temu

CGM
Nie żyje Jarosław Lach. Współzałożyciel Aya RL miał 65 lat

Nie żyje Jarosław Lach. Współzałożyciel Aya RL miał 65 lat

Zespół Aya RL powstał wiosną 1984 roku w Warszawie

9 godzin temu