Trasa zadebiutuje podczas występu ANYMA na festiwalu Coachella 2026

2026.02.11

ANYMA w Stoczni Gdańskiej. Sensacyjny występ po raz pierwszy w Polsce

To jedno z najgłośniejszych ogłoszeń koncertowych 2026 roku. ANYMA, światowej klasy DJ, producent i artysta multidyscyplinarny, wystąpi 8 sierpnia w industrialnej przestrzeni Stoczni Gdańskiej. Wydarzenie odbędzie się w ramach spektakularnej trasy ÆDEN Global Tour 2026 i będzie pierwszym występem artysty w Polsce.

ANYMA ogłasza trasę ÆDEN Global Tour 2026

ÆDEN Global Tour 2026 to zupełnie nowy rozdział w karierze Matteo Milleriego, znanego jako ANYMA. Artysta zaprezentuje premierowy live show w 8 krajach Azji, Bliskiego Wschodu, Australii i Europy. Trasa zadebiutuje podczas występu ANYMA na festiwalu Coachella 2026.

Nowy projekt rozwija koncepcję futurystycznego uniwersum ÆDEN – świata łączącego science fiction, starożytną mitologię oraz zaawansowaną technologię audiowizualną.

8 sierpnia – ANYMA w Stoczni Gdańskiej

Polski przystanek trasy odbędzie się 8 sierpnia 2026 roku w wyjątkowej, postindustrialnej przestrzeni Stoczni Gdańskiej. Industrialna sceneria w połączeniu z otwartą przestrzenią i przełomową oprawą wizualną ANYMA stworzy jedno z najbardziej spektakularnych widowisk muzyki elektronicznej w Polsce.

Fani mogą spodziewać się:

  • zupełnie nowego programu live,

  • premierowej muzyki,

  • immersyjnych wizualizacji 3D,

  • widowiskowej produkcji światło-dźwięk.

Za organizację wydarzenia w Polsce odpowiada SURROUND.PL, bliźniacza spółka marki EXIST, znanej z realizacji takich eventów jak Teletech, Verknipt, Burn Energy On Tour czy UNREAL w Europie Środkowej.

Przedsprzedaż i bilety na ANYMA w Polsce

Sprzedaż biletów rozpocznie się:

  • Przedsprzedaż: 11 lutego 2026, godz. 11:00 CET

  • Sprzedaż ogólna: 12 lutego 2026, godz. 11:00 CET

Rejestracja oraz zakup biletów dostępne są na stronie: anyma.com

Album „The End Of Genesys Deluxe” już dostępny

Ogłoszenie trasy ÆDEN Global Tour 2026 następuje po premierze albumu „The End Of Genesys Deluxe” (Afterlife/Interscope). Wydawnictwo zawiera 15 utworów z „The End Of Genesys” oraz sześć nowych kompozycji, w tym:

  • „Out Of My Body” (feat. EJAE),

  • „Till I Die” z Solomunem (feat. Claudia Valentina).

Album domyka trylogię:

  • „Genesys” (2023),

  • „Genesys II” (2024),

  • „The End Of Genesys” (2025).

Kim jest ANYMA?

ANYMA, czyli Matteo Milleri, to amerykańsko-włoski artysta elektroniczny znany z przełamywania granic między muzyką techno, sztuką wizualną i technologią.

Do jego największych osiągnięć należą:

  • pierwsza w historii rezydentura artysty elektronicznego w Sphere Las Vegas (12 występów, 200 000 widzów),

  • dwuczęściowy spektakl „Quantum” przy Piramidach w Gizie,

  • wyprzedana rezydentura w [UNVRS] Ibiza,

  • headlinerski występ na Ultra Miami (B2B z Solomunem),

  • występ podczas ceremonii otwarcia League of Legends Worlds w Chengdu,

  • #10 miejsce w rankingu DJ Mag Top 100 DJs,

  • współprace z Grimes, Sevdalizą, Ellie Goulding, FKA Twigs czy Johnem Summitem.

Twórczość ANYMA eksploruje relacje między technologią, naturą i człowieczeństwem, tworząc immersyjne doświadczenia koncertowe, które redefiniują współczesną muzykę elektroniczną.

ANYMA Polska 2026 – jedno z najważniejszych wydarzeń muzyki elektronicznej

Występ ANYMA w Stoczni Gdańskiej zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń muzyki elektronicznej w Polsce w 2026 roku. Połączenie futurystycznego świata ÆDEN, monumentalnej produkcji audiowizualnej oraz unikalnej lokalizacji sprawia, że koncert już teraz określany jest jako obowiązkowy punkt kalendarza dla fanów techno i melodic techno.

