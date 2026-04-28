Zagraniczne media zachwycone zbiórką Łatwoganga i Bedoesa: „Największe charytatywne wydarzenie na świecie”

Rekordowa akcja charytatywna zainicjowana przez Łatwoganga i Bedoesa wywołała ogromne poruszenie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Dziewięciodniowy stream, którego finał zakończył się wynikiem ponad 251 mln złotych (zbiórka trwa nadal i oobecnie na liczniku widnieje suma 282,7 mln zł), został opisany przez zagraniczne media jako jedno z największych wydarzeń charytatywnych w historii internetu.

Rekordowa zbiórka, która przeszła do historii

Transmisja na żywo, prowadzona z niewielkiej kawalerki w Warszawie, przerodziła się w globalne wydarzenie. W akcję zaangażowali się przedstawiciele świata muzyki, sportu i internetu, a widzowie na bieżąco mogli śledzić emocjonujące momenty, występy i symboliczne gesty solidarności.

Zebrane środki trafią do Fundacja Cancer Fighters, która wspiera dzieci i młodzież chorującą na nowotwory.

Zagraniczne media: „Największe wydarzenie charytatywne na świecie”

O zbiórce zaczęły pisać czołowe redakcje na świecie. Indyjski „The Times of India” określił przedsięwzięcie mianem „największego charytatywnego wydarzenia na świecie”, podkreślając jego skalę i globalny zasięg.

Brytyjski „The Guardian” zwrócił uwagę na kontrast między skromnym początkiem transmisji a jej finałem, który zgromadził międzynarodowe gwiazdy. Reuters opisał projekt jako „charytatywny maraton z Warszawy”, który przyciągnął miliony widzów.

„The Independent” podkreślił rekordowy wynik finansowy oraz udział znanych postaci, takich jak m.in. Iga Świątek czy Robert Lewandowski.

Globalny rozmach i udział gwiazd

W transmisji pojawiały się także światowe gwiazdy muzyki i sportu, co dodatkowo zwiększyło jej zasięg. Media zwracają uwagę, że nigdy wcześniej internetowa zbiórka charytatywna nie osiągnęła takiego poziomu zaangażowania i rozgłosu.

Magazyn „People” podkreślił, że w trakcie streamu pojawiały się zarówno momenty rozrywkowe, jak i bardzo emocjonalne, które budowały silne poczucie wspólnoty wokół całej akcji.

Nowy standard dla zbiórek internetowych

Eksperci cytowani przez media zagraniczne podkreślają, że projekt Łatwoganga może wyznaczyć nowy kierunek dla internetowych działań charytatywnych. Połączenie transmisji live, udziału celebrytów i masowego zaangażowania widzów stworzyło model, który może być powielany w przyszłości.

Polska akcja o globalnym znaczeniu

To, co zaczęło się jako internetowe wyzwanie, przerodziło się w jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń charytatywnych ostatnich lat. Skala zbiórki sprawiła, że Polska znalazła się w centrum światowej uwagi, a sama akcja została uznana za przełom w sposobie prowadzenia internetowych kampanii pomocowych.