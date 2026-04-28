Zagraniczne media zachwycone zbiórką Łatwoganga i Bedoesa: „Największe charytatywne wydarzenie na świecie”

Polska akcja o globalnym znaczeniu

2026.04.28

Rekordowa akcja charytatywna zainicjowana przez Łatwoganga i Bedoesa wywołała ogromne poruszenie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Dziewięciodniowy stream, którego finał zakończył się wynikiem ponad 251 mln złotych (zbiórka trwa nadal i oobecnie na liczniku widnieje suma 282,7 mln zł), został opisany przez zagraniczne media jako jedno z największych wydarzeń charytatywnych w historii internetu.

Rekordowa zbiórka, która przeszła do historii

Transmisja na żywo, prowadzona z niewielkiej kawalerki w Warszawie, przerodziła się w globalne wydarzenie. W akcję zaangażowali się przedstawiciele świata muzyki, sportu i internetu, a widzowie na bieżąco mogli śledzić emocjonujące momenty, występy i symboliczne gesty solidarności.

Zebrane środki trafią do Fundacja Cancer Fighters, która wspiera dzieci i młodzież chorującą na nowotwory.

Zagraniczne media: „Największe wydarzenie charytatywne na świecie”

O zbiórce zaczęły pisać czołowe redakcje na świecie. Indyjski „The Times of India” określił przedsięwzięcie mianem „największego charytatywnego wydarzenia na świecie”, podkreślając jego skalę i globalny zasięg.

Brytyjski „The Guardian” zwrócił uwagę na kontrast między skromnym początkiem transmisji a jej finałem, który zgromadził międzynarodowe gwiazdy. Reuters opisał projekt jako „charytatywny maraton z Warszawy”, który przyciągnął miliony widzów.

„The Independent” podkreślił rekordowy wynik finansowy oraz udział znanych postaci, takich jak m.in. Iga Świątek czy Robert Lewandowski.

Globalny rozmach i udział gwiazd

W transmisji pojawiały się także światowe gwiazdy muzyki i sportu, co dodatkowo zwiększyło jej zasięg. Media zwracają uwagę, że nigdy wcześniej internetowa zbiórka charytatywna nie osiągnęła takiego poziomu zaangażowania i rozgłosu.

Magazyn „People” podkreślił, że w trakcie streamu pojawiały się zarówno momenty rozrywkowe, jak i bardzo emocjonalne, które budowały silne poczucie wspólnoty wokół całej akcji.

Nowy standard dla zbiórek internetowych

Eksperci cytowani przez media zagraniczne podkreślają, że projekt Łatwoganga może wyznaczyć nowy kierunek dla internetowych działań charytatywnych. Połączenie transmisji live, udziału celebrytów i masowego zaangażowania widzów stworzyło model, który może być powielany w przyszłości.

To, co zaczęło się jako internetowe wyzwanie, przerodziło się w jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń charytatywnych ostatnich lat. Skala zbiórki sprawiła, że Polska znalazła się w centrum światowej uwagi, a sama akcja została uznana za przełom w sposobie prowadzenia internetowych kampanii pomocowych.

Popularne newsy

Tede Peja @piotr_tarasewicz
NEWS

Tede i Peja zawarli pakt o nieagresji na streamie Łatwoganga!!! Stream przedłużony o cztery godziny

Tede foto @piotr_tarasewicz
NEWS

Tede i Peja nagrają „diss na raka”? Jest deklaracja po historycznym pojednaniu

Latwo Bedoes YT
NEWS

Bedoes i Łatwogang wydali oświadczenie: ” Nie przyjmujemy żadnych orderów, prosimy o przyznawanie ich pielęgniarzom, pielęgniarkom, lekarkom i lekarzom, którzy muszą walczyć codziennie”

Mata
NEWS

Mata namówił Szczęsnego do gry w swojej drużynie. Łatwogang przekroczył 160 milionów złotych

Dua Lipa pierogi
NEWS

Dua Lipa wpadła do Warszawy na weekend. Na Instagramie pokazała się z pierogami

Coldplay 2022 @piotr_tarasewicz @cgm.pl-35
NEWS

Wokalista Coldplay zaśpiewał na streamie Łatwoganga. „Siurubujemy” obiegło internet

Latwo Bedoes YT
NEWS

Bedoes dotrzymał słowa i zrobił tatuaż na twarzy: „Zabrałeś mi tatę, dziadka i chciałeś zabrać mamę”

Bruce Springsteen

Bruce Springsteen zabiera głos po zamachu na Donalda Trumpa: „Ni ...

Napięte relacje Springsteena i Trumpa

52 sekundy temu

CGM
Mick Jagger Rolling Stones Warszawa

The Rolling Stones zapowiadają nowy album „Foreign Tongues&#8221 ...

Strategia tajemnic i ukrytych komunikatów

2 minuty temu

CGM
Harry Styles 2026 ig

Harry Styles zaręczony ze znaną aktorką

Głośne zaręczyny w świecie show-biznesu

8 minut temu

CGM
RunDMC

Przełom w sprawie zabójstwa Jam Master Jaya. Jeden z oskarżonych przyz ...

Po 24 latach od jednej z największych tragedii w historii hip-hopu pojawił się przełom w dochodzeniu

11 minut temu

CGM
Madonna Sabrina Carpenter 2026

Madonna nieoczekiwanie pojawiła się na scenie Coachelli z Sabriną Carp ...

Spotkanie dwóch pokoleń popu

13 minut temu

CGM
Megan Moulin 2026 Ig

Megan Thee Stallion kończy przygodę z Broadwayem po rozstaniu z Klayem ...

Raperka żegna się z musicalem „Moulin Rouge!” kilka tygodni przed planowanym finałem

21 minut temu