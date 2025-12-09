Żabson zapowiada muzyczną bombę – siedem nowych utworów i kawałek z Wiz Khalifą

Żabson oficjalnie potwierdził, że w najbliższy piątek wypuści aż siedem nowych numerów. Największym zaskoczeniem dla fanów jest fakt, że wśród premier znajdzie się długo wyczekiwany kawałek nagrany wspólnie z legendą amerykańskiego rapu, Wizem Khalifą. To jedno z najbardziej spektakularnych muzycznych ogłoszeń końcówki 2025 roku.

Zielone światło na premierę kawałka z Wizem Khalifą

Jakiś czas temu, podczas transmisji na żywo Żabson zdradził, że otrzymał oficjalną zgodę na publikację wspólnego numeru z Wizem Khalifą. Jak powiedział raper, była to informacja, na którą czekał od dłuższego czasu.



„Dzisiaj dowiedziałem się, że dostaliśmy zielone światło, żeby wypuścić ten numer.”

Decyzja managementu otworzyła drogę do jednej z najgłośniejszych premier w historii polskiego rapu.

Siedem nowych nagrań nadchodzi

Żabson zapowiedział, że w najbliższy piątek na streamingi trafi rozszerzona wersja albumu „Hollywood Smile”, zatytułowana „Hollywood Smile Extreme”. Znajdzie się na niej siedem nowych utworów, w tym kawałek „Klasyk” nagrany z Wiz Khalifą.

Co ta współpraca oznacza dla polskiej sceny rapowej?