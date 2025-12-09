CGM

Żabson zapowiada muzyczną bombę – siedem nowych utworów i kawałek z Wiz Khalifą

Premiera już w piątek

2025.12.09

opublikował:

Żabson zapowiada muzyczną bombę – siedem nowych utworów i kawałek z Wiz Khalifą

Żabson oficjalnie potwierdził, że w najbliższy piątek wypuści aż siedem nowych numerów. Największym zaskoczeniem dla fanów jest fakt, że wśród premier znajdzie się długo wyczekiwany kawałek nagrany wspólnie z legendą amerykańskiego rapu, Wizem Khalifą. To jedno z najbardziej spektakularnych muzycznych ogłoszeń końcówki 2025 roku.

Zielone światło na premierę kawałka z Wizem Khalifą

Jakiś czas temu, podczas transmisji na żywo Żabson zdradził, że otrzymał oficjalną zgodę na publikację wspólnego numeru z Wizem Khalifą. Jak powiedział raper, była to informacja, na którą czekał od dłuższego czasu.

„Dzisiaj dowiedziałem się, że dostaliśmy zielone światło, żeby wypuścić ten numer.”

Decyzja managementu otworzyła drogę do jednej z najgłośniejszych premier w historii polskiego rapu.

Siedem nowych nagrań nadchodzi

Żabson zapowiedział, że w najbliższy piątek na streamingi trafi rozszerzona wersja albumu „Hollywood Smile”, zatytułowana „Hollywood Smile Extreme”. Znajdzie się na niej siedem nowych utworów, w tym kawałek „Klasyk” nagrany z Wiz Khalifą.

Co ta współpraca oznacza dla polskiej sceny rapowej?

  • Kawałek Żabsona z Wizem Khalifą to jeden z najważniejszych momentów w historii polskiej rap gry

  • To dowód, że artyści z Polski mogą nawiązywać współprace z ikonami światowej sceny hip-hop

  • Zapowiedziany zestaw nowych numerów świadczy o tym, że raper utrzymuje wysoką formę i nie zwalnia tempa.

Tagi


Popularne newsy

Adidas wygrał sprawę z Kanye Westem w sądzie federalnym – co to oznacza dla marki i branży
NEWS

Adidas wygrał sprawę z Kanye Westem w sądzie federalnym – co to oznacza dla marki i branży

50 Cent sądzi, że Diddy wysłał mu kwiaty jako ostrzeżenie: „Co za gejowskie gów**”
NEWS

50 Cent sądzi, że Diddy wysłał mu kwiaty jako ostrzeżenie: „Co za gejowskie gów**”

T.Love rozpada się na oczach fanów? Kolejny członek zespołu opuszcza Muńka Staszczyka
NEWS

T.Love rozpada się na oczach fanów? Kolejny członek zespołu opuszcza Muńka Staszczyka

Sidney Polak komentuje swoje odejście z T.Love: „Szok i ogromna ulga”
NEWS

Sidney Polak komentuje swoje odejście z T.Love: „Szok i ogromna ulga”

Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wybrane. Jubileuszowa edycja plebiscytu PWN
NEWS

Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wybrane. Jubileuszowa edycja plebiscytu PWN

Były ochroniarz Diddy’ego zdradza jak prywatne nagrania rapera trafiły do dokumentu 50 Centa
NEWS

Były ochroniarz Diddy’ego zdradza jak prywatne nagrania rapera trafiły do dokumentu 50 Centa

Viki Gabor o konflikcie z Roksaną Węgiel: „Niczego nie żałuję. My nigdy nie usiadłyśmy i nie porozmawiałyśmy”
NEWS

Viki Gabor o konflikcie z Roksaną Węgiel: „Niczego nie żałuję. My nigdy nie usiadłyśmy i nie porozmawiałyśmy”

Polecane

CGM
Muzycy Kultu przekazują nowe informacje o stanie zdrowia Kazika: „Może już samodzielnie pić wodę, zaczyna wstawać z łóżka”

Muzycy Kultu przekazują nowe informacje o stanie zdrowia Kazika: &#822 ...

Fani wspierają lidera Kultu

55 minut temu

CGM
TVP ogłosiła występ megagwiazdy na Sylwestrze z Dwójką. Sting stanie na scenie obok Malika Montany, Dody i Maryli Rodowicz

TVP ogłosiła występ megagwiazdy na Sylwestrze z Dwójką. Sting stanie n ...

To jedno z najbardziej spektakularnych ogłoszeń w historii tego wydarzenia

9 godzin temu

CGM
Interpol i polska policja potwierdzają zatrzymanie Jongmena

Interpol i polska policja potwierdzają zatrzymanie Jongmena

Zatrzymanie  Jongmen zostało oficjalnie potwierdzone przez polskie służby

12 godzin temu

CGM
Diamentowa płyta Taconafide trafiła na aukcję. Unikatowy egzemplarz możesz zdobyć na święta

Diamentowa płyta Taconafide trafiła na aukcję. Unikatowy egzemplarz mo ...

Dlaczego ta aukcja jest tak wyjątkowa?

18 godzin temu

CGM
Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wybrane. Jubileuszowa edycja plebiscytu PWN

Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wybrane. Jubileuszowa edycja plebiscytu PW ...

Dawne słowo w nowej, kreatywnej odsłonie

19 godzin temu

CGM
Sidney Polak komentuje swoje odejście z T.Love: „Szok i ogromna ulga”

Sidney Polak komentuje swoje odejście z T.Love: „Szok i ogromna ...

Rewolucja w zespole trwa

19 godzin temu