CGM

Viki Gabor o konflikcie z Roksaną Węgiel: „Niczego nie żałuję. My nigdy nie usiadłyśmy i nie porozmawiałyśmy”

"Ja jestem takim typem osoby, która nie lubi robić niepotrzebnych konfliktów"

2025.12.08

opublikował:

Viki Gabor o konflikcie z Roksaną Węgiel: „Niczego nie żałuję. My nigdy nie usiadłyśmy i nie porozmawiałyśmy”

Konflikt między Viki Gabor a Roksaną Węgiel w ostatnim czasie rozgrzewa polskie media. Temat powrócił podczas wywiadu Viki Gabor w podcaście Żurnalisty, w którym artystka odniosła się do wcześniejszych medialnych przytyków oraz pytań o jej relacje z koleżanką po fachu.

Co Viki powiedziała o konflikcie?

Artystka odniosła się do kwestii promocji bielizny, która była powodem medialnych spekulacji:

„Ja mam totalnie wywalone. Czy Roxie jest jedyną osobą, czy ona jest jedyną osobą, która dodaje takie rzeczy na Insta? Ja jej nawet nie obserwuję. To było ogólnie do osób, które tak robią. Nie, nie żałuję niczego. Jeśli ja mam coś powiedzieć, to powiem.”

Dodała również:

„Ja jestem takim typem osoby, która nie lubi robić niepotrzebnych konfliktów w mediach, bo to po pierwsze mi nic nie da, po drugie jestem od robienia muzyki, po trzecie nie obchodzi mnie, kto coś robi. Ja wypowiadam się tylko o tym, że ja nigdy nie będę promować bielizny, bo ja nie jestem od tego. Ja jestem po to, żeby promować muzykę i na tym stawiam kropkę.”

Brak prywatnej rozmowy z Roksaną Węgiel

Viki przyznała, że nie miała okazji spotkać się prywatnie z Roxie:

„Ja nie chcę się już wypowiadać na temat Roksany. Kiedyś było strasznie dużo wywiadów i byłam ciągnięta za język, czy ja jestem przyjaciółką Roxi czy nie. Szczerze, my nigdy nie usiadłyśmy i nie porozmawiałyśmy. Ja tak naprawdę nie wiem, jaka ona jest. Ja widziałam to, co chciałam widzieć kiedyś. Wiem, że tam były jakieś filmiki udostępniane, dissy nie dissy, których już nigdzie nie ma, ale były. Ja tylko ze względu na to powiedziałam to, co czuje. Stwierdziłam, że jeżeli wychodzi filmik i jest diss, na którym jest moje imię, to czemu mam siedzieć cicho. Ja po prostu mówię, to co myślę.”

Czy konflikt dobiegnie końca?

Chociaż medialne uszczypliwości wciąż się pojawiają, Viki Gabor zaznacza, że chce skupić się na muzyce i nie zamierza ciągnąć konfliktu. Fani zastanawiają się, czy to koniec medialnej dramy między dwiema zwyciężczyniami Eurowizji Junior.

Tagi


Popularne newsy

Adidas wygrał sprawę z Kanye Westem w sądzie federalnym – co to oznacza dla marki i branży
NEWS

Adidas wygrał sprawę z Kanye Westem w sądzie federalnym – co to oznacza dla marki i branży

T.Love rozpada się na oczach fanów? Kolejny członek zespołu opuszcza Muńka Staszczyka
NEWS

T.Love rozpada się na oczach fanów? Kolejny członek zespołu opuszcza Muńka Staszczyka

50 Cent sądzi, że Diddy wysłał mu kwiaty jako ostrzeżenie: „Co za gejowskie gów**”
NEWS

50 Cent sądzi, że Diddy wysłał mu kwiaty jako ostrzeżenie: „Co za gejowskie gów**”

Były ochroniarz Diddy’ego zdradza jak prywatne nagrania rapera trafiły do dokumentu 50 Centa
NEWS

Były ochroniarz Diddy’ego zdradza jak prywatne nagrania rapera trafiły do dokumentu 50 Centa

Czy Polska wycofa się z Eurowizji 2026? TVP zapowiada oświadczenie w poniedziałek
NEWS

Czy Polska wycofa się z Eurowizji 2026? TVP zapowiada oświadczenie w poniedziałek

Biały Dom trolluje Sabrinę Carpenter w obrzydliwy sposób
NEWS

Biały Dom trolluje Sabrinę Carpenter w obrzydliwy sposób

Tekashi planuje zrzucić w więzieniu 32 kilogramy
NEWS

Tekashi planuje zrzucić w więzieniu 32 kilogramy

Polecane

CGM
Sidney Polak komentuje swoje odejście z T.Love: „Szok i ogromna ulga”

Sidney Polak komentuje swoje odejście z T.Love: „Szok i ogromna ...

Rewolucja w zespole trwa

4 minuty temu

CGM
Katy Perry towarzyszy Justinowi Trudeau podczas dyplomatycznego lunchu z byłym premierem Japonii

Katy Perry towarzyszy Justinowi Trudeau podczas dyplomatycznego lunchu ...

Do sieci trafiło zdjęcie ze spotkania

6 godzin temu

CGM
Lotnisko imienia Ozzy’ego Osbourne’a w Birmingham? Jest odpowiedź dyrektora

Lotnisko imienia Ozzy’ego Osbourne’a w Birmingham? Jest od ...

Wśród mieszkańców Birmingham wciąż trwa dyskusja na temat formy upamiętnienia Ozzy’ego

6 godzin temu

CGM
Arab zawalczy o mistrzowski pas 

Arab zawalczy o mistrzowski pas 

Rywalem rapera będzie Taazy

6 godzin temu

CGM
Kizo opowiada, jak poznał Karola Nawrockiego – niespodziewane spotkanie w muzeum

Kizo opowiada, jak poznał Karola Nawrockiego – niespodziewane sp ...

Kizo podzielił się historią swojego pierwszego spotkania z Karolem Nawrockim

7 godzin temu

CGM
Żurom i Peja zakończyli wieloletni konflikt? Tak przynajmniej twierdzi ten pierwszy

Żurom i Peja zakończyli wieloletni konflikt? Tak przynajmniej twierdzi ...

Czy Peja oficjalnie potwierdzi pojednanie?

7 godzin temu