Young Thug ujawnił swoich ulubionych raperów i albumy hip-hopowe

Lista może zaskoczyć wielu fanów

2025.10.02

opublikował:

foto: mat. pras.

Podczas gościnnego występu u streamera Adina Rossa na platformie Kick, Young Thug zdradził, którzy raperzy są dla niego absolutnym numerem jeden. Lista może zaskoczyć wielu fanów.

„2Pac, Drake… Wale. To jest remis między Wale i Big Seanem, więc połączę ich w jedno. Kanye West i… Lil Wayne” – powiedział raper z Atlanty.

Thugger podkreślił też, jak bardzo ceni dwóch artystów ze swojej listy: „Wale i Big Sean są niedoceniani. Oni są szaleni”.

Najlepsze albumy wszech czasów według rapera

Young Thug nie ograniczył się jedynie do wskazania ulubionych artystów. Wymienił również pięć albumów, które wywarły na nim największe wrażenie:

So Much Fun (Young Thug)

The Black Album (JAY-Z)

Take Care (Drake)

All Eyez On Me (2Pac)

DS4Ever (Gunna)

Co ciekawe, mimo publicznego konfliktu z Gunną, Thug wymienił jego krążek DS4Ever jako jeden z najlepszych w historii.

Szansa na zgodę z Gunną?

Zapytany o możliwość pogodzenia się z dawnym współpracownikiem, którego układ w sprawie RICO doprowadził do rozpadu ich relacji, Young Thug odpowiedział krótko:

„Nie wiem. Na ten moment nie sądzę, żeby to mogło się wydarzyć”.

Drake vs Kendrick Lamar – zdanie Young Thuga

W trakcie rozmowy pojawił się także temat głośnego konfliktu pomiędzy Drake’iem a Kendrickiem Lamarem. Raper jasno opowiedział się po stronie Kanadyjczyka:

„Kto jest najlepszy? Muszę powiedzieć Drake. Zrobił więcej. Statystycznie, liczbowo, jeśli chodzi o wpływ na kulturę i świat – Drake jest na szczycie”.

Jednocześnie nie zabrakło słów uznania dla Kendricka:

„Kendrick Lamar miał ogromny wpływ. Jest numerem jeden w historii artystów z Los Angeles. Nikt nigdy nie będzie od niego większy. To GOAT całego Zachodniego Wybrzeża”.

Young Thug wraca z nową muzyką

Artysta niedawno wydał swój czwarty album „UY Scuti”, który jest jego pierwszym projektem od czasu wyjścia z więzienia w październiku ubiegłego roku.

 

