Young Leosia wystąpi na PGE Narodowym. „Królowa i król obecni na Narodowym”

Young Leosia dołącza do line-upu Roztańczonego PGE Narodowego 2026. Informacja o jej występie wywołała ogromne poruszenie wśród fanów, szczególnie że wcześniej ogłoszono udział Sentino. Sama artystka skomentowała to krótko na Instagramie: „Królowa i król obecni na Narodowym”, nawiązując do wspólnego pojawienia się na jednej scenie.

Organizatorzy zapowiadają wydarzenie w spektakularnym stylu:



„Styl, charyzma i utwory, które znają tysiące fanów. 10 października 2026 widzimy się pod sceną – będzie spektakularnie”.

Roztańczony PGE Narodowy 2026 – kto wystąpi?

Tegoroczna, jubileuszowa edycja festiwalu odbędzie się na stadionie PGE Narodowy w Warszawa. Wydarzenie od lat przyciąga dziesiątki tysięcy fanów różnych gatunków muzycznych – od popu i disco, po rap i world music.

W line-upie Roztańczonego Narodowego 2026 znaleźli się m.in.:

Roksana Węgiel

Maryla Rodowicz

Andrzej Piaseczny

Gipsy Kings

Golec uOrkiestra

Sentino

Young Leosia

To połączenie legend polskiej sceny z artystami młodego pokolenia sprawia, że Roztańczony PGE Narodowy 2026 zapowiada się jako jedno z największych muzycznych wydarzeń roku.

Sentino na Narodowym – jedyny koncert w Warszawie

Koncert Sentino zaplanowano na 10 października 2026 roku. Będzie to jedyny występ rapera w stolicy w tym roku, co czyni wydarzenie wyjątkowym dla fanów hip-hopu. Organizatorzy podkreślają jego „międzynarodowy vibe, milionowe wyświetlenia i energię, która rozgrzewa scenę do czerwoności”.

Kiedy i gdzie odbędzie się Roztańczony Narodowy 2026?

Data: 10 października 2026

Miejsce: PGE Narodowy w Warszawie

Wydarzenie: X edycja Roztańczonego PGE Narodowego

Impreza odbędzie się na największym stadionie w Polsce, co gwarantuje widowiskową oprawę, nowoczesną scenografię i efekty specjalne.

