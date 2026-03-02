Young Leosia wystąpi na PGE Narodowym. „Królowa i król obecni na Narodowym”

fot. Wojtek Koziara
Young Leosia dołącza do line-upu Roztańczonego PGE Narodowego 2026. Informacja o jej występie wywołała ogromne poruszenie wśród fanów, szczególnie że wcześniej ogłoszono udział Sentino. Sama artystka skomentowała to krótko na Instagramie: „Królowa i król obecni na Narodowym”, nawiązując do wspólnego pojawienia się na jednej scenie.
Organizatorzy zapowiadają wydarzenie w spektakularnym stylu:
„Styl, charyzma i utwory, które znają tysiące fanów. 10 października 2026 widzimy się pod sceną – będzie spektakularnie”.
Roztańczony PGE Narodowy 2026 – kto wystąpi?
Tegoroczna, jubileuszowa edycja festiwalu odbędzie się na stadionie PGE Narodowy w Warszawa. Wydarzenie od lat przyciąga dziesiątki tysięcy fanów różnych gatunków muzycznych – od popu i disco, po rap i world music.
W line-upie Roztańczonego Narodowego 2026 znaleźli się m.in.:
Roksana Węgiel
Maryla Rodowicz
Andrzej Piaseczny
Gipsy Kings
Golec uOrkiestra
Sentino
Young Leosia
To połączenie legend polskiej sceny z artystami młodego pokolenia sprawia, że Roztańczony PGE Narodowy 2026 zapowiada się jako jedno z największych muzycznych wydarzeń roku.
Sentino na Narodowym – jedyny koncert w Warszawie
Koncert Sentino zaplanowano na 10 października 2026 roku. Będzie to jedyny występ rapera w stolicy w tym roku, co czyni wydarzenie wyjątkowym dla fanów hip-hopu. Organizatorzy podkreślają jego „międzynarodowy vibe, milionowe wyświetlenia i energię, która rozgrzewa scenę do czerwoności”.
Kiedy i gdzie odbędzie się Roztańczony Narodowy 2026?
Data: 10 października 2026
Miejsce: PGE Narodowy w Warszawie
Wydarzenie: X edycja Roztańczonego PGE Narodowego
Impreza odbędzie się na największym stadionie w Polsce, co gwarantuje widowiskową oprawę, nowoczesną scenografię i efekty specjalne.
Bilety na Roztańczony PGE Narodowy 2026
Bilety na koncert są dostępne w sprzedaży online oraz w punktach stacjonarnych. Ceny zaczynają się od około 127,90 zł. Zainteresowanie wydarzeniem jest bardzo duże, dlatego organizatorzy rekomendują wcześniejszy zakup wejściówek.
Roztańczony PGE Narodowy 2026 to propozycja zarówno dla fanów rapu, jak i popu czy muzyki tanecznej. Występ Young Leosi i Sentino na jednej scenie może przejść do historii polskich koncertów stadionowych.