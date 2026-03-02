CGM

Young Leosia wystąpi na PGE Narodowym. „Królowa i król obecni na Narodowym”

Young Leosia dołącza do line-upu Roztańczonego PGE Narodowego

2026.03.02

opublikował:

Young Leosia wystąpi na PGE Narodowym. „Królowa i król obecni na Narodowym”

fot. Wojtek Koziara

Young Leosia dołącza do line-upu Roztańczonego PGE Narodowego 2026. Informacja o jej występie wywołała ogromne poruszenie wśród fanów, szczególnie że wcześniej ogłoszono udział Sentino. Sama artystka skomentowała to krótko na Instagramie: „Królowa i król obecni na Narodowym”, nawiązując do wspólnego pojawienia się na jednej scenie.

Organizatorzy zapowiadają wydarzenie w spektakularnym stylu:

„Styl, charyzma i utwory, które znają tysiące fanów. 10 października 2026 widzimy się pod sceną – będzie spektakularnie”.

Roztańczony PGE Narodowy 2026 – kto wystąpi?

Tegoroczna, jubileuszowa edycja festiwalu odbędzie się na stadionie PGE Narodowy w Warszawa. Wydarzenie od lat przyciąga dziesiątki tysięcy fanów różnych gatunków muzycznych – od popu i disco, po rap i world music.

W line-upie Roztańczonego Narodowego 2026 znaleźli się m.in.:

  • Roksana Węgiel

  • Maryla Rodowicz

  • Andrzej Piaseczny

  • Gipsy Kings

  • Golec uOrkiestra

  • Sentino

  • Young Leosia

To połączenie legend polskiej sceny z artystami młodego pokolenia sprawia, że Roztańczony PGE Narodowy 2026 zapowiada się jako jedno z największych muzycznych wydarzeń roku.

Sentino na Narodowym – jedyny koncert w Warszawie

Koncert Sentino zaplanowano na 10 października 2026 roku. Będzie to jedyny występ rapera w stolicy w tym roku, co czyni wydarzenie wyjątkowym dla fanów hip-hopu. Organizatorzy podkreślają jego „międzynarodowy vibe, milionowe wyświetlenia i energię, która rozgrzewa scenę do czerwoności”.

Kiedy i gdzie odbędzie się Roztańczony Narodowy 2026?

  • Data: 10 października 2026

  • Miejsce: PGE Narodowy w Warszawie

  • Wydarzenie: X edycja Roztańczonego PGE Narodowego

Impreza odbędzie się na największym stadionie w Polsce, co gwarantuje widowiskową oprawę, nowoczesną scenografię i efekty specjalne.

Vito Bambino – Luv tu da max – Torwarr #VitoBambino #LuvTuDaMax

♬ original sound – CGM.PL

Bilety na Roztańczony PGE Narodowy 2026

Bilety na koncert są dostępne w sprzedaży online oraz w punktach stacjonarnych. Ceny zaczynają się od około 127,90 zł. Zainteresowanie wydarzeniem jest bardzo duże, dlatego organizatorzy rekomendują wcześniejszy zakup wejściówek.

Roztańczony PGE Narodowy 2026 to propozycja zarówno dla fanów rapu, jak i popu czy muzyki tanecznej. Występ Young Leosi i Sentino na jednej scenie może przejść do historii polskich koncertów stadionowych.

Tagi


Popularne newsy

Syn Lil Jona nie żyje. Ujawniono przyczynę śmierci Nathana Smitha
NEWS

Syn Lil Jona nie żyje. Ujawniono przyczynę śmierci Nathana Smitha

Strzały podczas otwarcia restauracji Nipsey’a Hussle w Long Beach
NEWS

Strzały podczas otwarcia restauracji Nipsey’a Hussle w Long Beach

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 już nagrane. „Zostawiła konkurencję w tyle” – mówi informator TVP
NEWS

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 już nagrane. „Zostawiła konkurencję w tyle” – mówi informator TVP

Doda najpopularniejsza w polskim internecie. Tuż za nią Malik Montana, Kizo, Wieniawa, Young Leosia i Roxie
NEWS

Doda najpopularniejsza w polskim internecie. Tuż za nią Malik Montana, Kizo, Wieniawa, Young Leosia i Roxie

Wersow prezentuje album „Matka Idolka” – intymny manifest kobiecej siły
NEWS

Wersow prezentuje album „Matka Idolka” – intymny manifest kobiecej siły

Kelly Osbourne odpowiada krytykom po śmierci ojca. „To druzgocące, że kobiety nie wspierają kobiet”
NEWS

Kelly Osbourne odpowiada krytykom po śmierci ojca. „To druzgocące, że kobiety nie wspierają kobiet”

Skolim wprowadza limit paliwa na swojej stacji. Wszystko ze względu na sytuację polityczną w Iranie
NEWS

Skolim wprowadza limit paliwa na swojej stacji. Wszystko ze względu na sytuację polityczną w Iranie

Polecane

FOTO
Zobaczcie co działo się za kulisami koncertu Vito Bambino

Zobaczcie co działo się za kulisami koncertu Vito Bambino

W sobotę Vito zagrał na wyprzedanym Torwarze

3 godziny temu

CGM
Snoop Dogg prosi o głosy w Popkillerach. I nie tylko on

Snoop Dogg prosi o głosy w Popkillerach. I nie tylko on

Gwiazdy zagraniczne wspierają Popkillery 2026

3 godziny temu

CGM
Justin Bieber świętuje 32. urodziny z żoną: „Nie ma nikogo, z kim wolałbym spędzić moje urodziny”

Justin Bieber świętuje 32. urodziny z żoną: „Nie ma nikogo, z ki ...

Instagramowe wspomnienia i miłosne wyznania

3 godziny temu

CGM
Halsey pominięta w rocznicowym poście Tumblr. „To jest wasze podziękowanie?”

Halsey pominięta w rocznicowym poście Tumblr. „To jest wasze pod ...

"Byłaś i zawsze będziesz filarem naszej platformy"

3 godziny temu

CGM
Machine Gun Kelly uczcił córkę z Megan Fox nowym tatuażem

Machine Gun Kelly uczcił córkę z Megan Fox nowym tatuażem

Tatuaż wykonała Zsofi Csepai, znana artystka z Berlina

3 godziny temu

CGM
Natalia Kukulska świętuje 50. urodziny trasą z okazji 30-lecia albumu „Światło” i 40-lecia dziecięcego debiutu fonograficznego

Natalia Kukulska świętuje 50. urodziny trasą z okazji 30-lecia albumu ...

Jubileuszową trasa koncertowa

3 godziny temu